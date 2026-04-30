राहुल रॉय से अनु अग्रवाल तक, अब क्या कर रहे हैं 'आशिकी' के ये सितारे, जानिए सब कुछ

90 के दशक की सुपरहिट फिल्म आशिकी ने अपने गानों और कलाकारों की वजह से इतिहास रच दिया था. लाखों में बनी इस फिल्म ने करीब 5 करोड़ की कमाई की, जिससे उनके कलाकर रातों रात स्तर बन गए. राहुल रॉय, अनु अग्रवाल, दीपक तिजोरी, रीमा लागू और अवतार गिल जैसे कलाकारों ने इस फिल्म से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. लेकिन वक्त के साथ इन सितारों की जिंदगी में बहुत बदलाव आए. इसी बीच आइए जानते हैं कि आज ये कलाकार कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

राहुल रॉय

राहुल रॉय ने आशिकी में लीड रोल निभाया था, जो एक सिंगर थे. उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने सपने साजन के, जुनून और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि, उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला और धीरे-धीरे वो लाइमलाइट से दूर हो गए. 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली. हाल ही में उनके कुछ रील सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे है, जिसमें उनका आशिकी वाला अंदाज देखने को मिल रहा है.

अनु अग्रवाल

अनु अग्रवाल ने फिल्म में पूजा का किरदार निभाया था, जो एक सिंपल और इमोशनल लड़की थी. उनकी खूबसूरती और सादगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. आशिकी के बाद उन्होंने गजब तमाशा और किंग अंकल जैसी फिल्मों में काम किया. लेकिन 1999 में हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी. लंबे समय तक इलाज और रिकवरी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली. आज वो योग, मेडिटेशन और हेल्थ से जुड़ी एक्टिविटीज करती है और मोटिवेशनल स्पीकर है.

दीपक तिजोरी

दीपक तिजोरी ने आशिकी में राहुल के दोस्त का रोल निभाया था, जो कहानी का मजबूत किरदार है. इसके बाद उन्होंने जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी और कभी हां कभी ना जैसी फिल्मों में भी यादगार किरदार निभाए. वो हमेशा सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए और अपनी अलग पहचान बनाई. बाद में उन्होंने डायरेक्शन की ओर भी कदम बढ़ाया और कुछ फिल्में डायरेक्ट की. आज भी दीपक तिजोरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और समय-समय पर वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आते रहते हैं.

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रीमा लागू

रीमा लागू ने आशिकी में एक मां का किरदार निभाया था, जो इमोशन से भरा हुआ था. उन्होंने बॉलीवुड में हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया और वास्तव जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में मां के रोल से पहचान बनाई. टीवी शोज में भी उनके अभिनय को बहुत सराहा गया. हालांकि 2017 में उनका निधन हो गया, जिससे इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा. आज भी उनके निभाए किरदार दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं और उन्हें याद किया जाता है.

अवतार गिल

अवतार गिल ने आशिकी में एक सख्त किरदार निभाया था, जिसने कहानी को मजबूत बनाया. वो लंबे समय से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने सरफरोश, मोहरा और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा कई टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं. उनकी पहचान एक मजबूत कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में बनी हुई है. आज भी अवतार गिल एक्टिंग में सक्रिय हैं और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं.

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