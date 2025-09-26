बॉलीवुड का ये स्टाइलिश ‘क्राइम मास्टर’ है पूर्व कमिश्नर का बेटा, जानें कैसे ली फिल्मों में एंट्री
Rahul Dev Birthday: तस्वीर में नजर आ रहा ये बॉलीवुड का वो खूंखार विलेन है. जिसने 90 के दशक में अपने एक्टिंग से लोगों के दिलों में खूब खौफ पैदा किया था.
बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खूंखार विलेन्स ने दर्शकों को खौफ में डाला है. लेकिन एक विलेन ऐसा है जिसका स्टाइल और चार्म किसी हीरो से भी बढ़कर है. बात कर रहे हैं एक्टर राहुल देव की. दिल्ली के पूर्व कमिश्नर का ये बेटा कैसे बना बॉलीवुड का स्टाइलिश, चार्मिंग लेकिन बेहद खूंखार विलेन, आज जानिए कहानी राहुल देव की.
पूर्व कमिश्नर के बेटे हैं राहुल देव
27 सितंबर को राहुल देव अपना जन्मदिन मनाते हैं. मॉडलिंग से शुरुआत कर सिल्वर स्क्रीन तक अपनी एक्टिंग और स्टाइलिश अंदाज को साबित कर चुके राहुल देव के लाखों फैन्स हैं. साल 1968 में दिल्ली में पैदा हुए राहुल देव के पिता दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं. राहुल देव की पूरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है.
‘चैंपियन’ से शुरू हुआ फिल्मी करियर
राहुल देव ने मॉडलिंग में नाम कमाने के बाद एक्टिंग के बारे में सोचा और फिर एक्टिंग स्कूल भी गए. जहां उनकी मुलाकात सुजीत कुमार के बेटे जतिन से हुई और उन्होंने एक्टर को ‘चैंपियन’ के ऑडिशन की जानकारी दी. बस फिर क्या था राहुल ने ऑडिशन पास किया और फिल्म में विलेन का रोल हासिल कर लिया. फिल्म में वो सनी देओल और मनीषा कोइराला के साथ नजर आए. इसके लिए एक्टर को फिल्मफेयर बेस्ट विलेन का अवॉर्ड मिला.
कई भाषाओं में फिल्में कर चुके हैं राहुल
राहुल देव ने अपनी एक्टिंग के दम पर सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कई भाषाओं की फिल्मों में दमदार किरदार निभाए हैं. राहुल देव ने तमिल, मलायलम, पंजाबी और मराठी, बंगाली फिल्मों में भी काफी काम किया है. उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी वाइफ का कैंसर की वजह से निधन हो गया था. इसके बाद राहुल देव ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की.
मुग्धा गोडसे संग है एक्टर का अफेयर
राहुल देव और मुग्धा गोडसे के अफेयर पर भी बॉलीवुड में कई बार सुर्खियां बन चुकी हैं. दोनों की उम्र के बीच करीब 18 साल का अंतर है और इसकी काफी चर्चा की जाती है. हालांकि दोनों की बॉन्डिंग काफी स्पेशल है और दोनों ही इस रिश्ते को बखूबी स्वीकार भी करते हैं.
