पूरे देश में इन दिनों नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है. आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक डांडिया और गरबा के रंग में रंगे हुए. आप भी जल्दी ही नवरात्रि के जश्न में शामिल होने वाले हैं. तो हम आपके लिए कुछ बॉलीवुड हिट सॉन्ग की लिस्ट लेकर लाए हैं. जिनके साथ आप अपने जश्न में और भी धमाल मचा सकते हैं.

नगाड़े संग ढोल - रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'गोलियों की रासलीला रामलीला' की सिर्फ कहानी ही नहीं गाने भी लोगों ने खूब पसंद किए थे. फिल्म के गाने नगाड़े संग ढोल’ में दीपिका ने अपने डांस मूव्स से लोगों का दीवाना बना दिया था. गरबा के लिए एकदम बेस्ट सॉन्ग है. बता दें कि इसी फिल्म के सेट पर रणवीर और दीपिका के प्यार की कहानी शुरू हुई थी.

चोगाड़ा तारा - फिल्म 'लवयात्री' के इस गाने के बिना भी नवरात्रि का जश्न अधूरा है. ये गाना गरबा और डांडिया नाइट्स में रिपीट पर बजाया जाता है. जो लोगों में जोश भर देता है. आप भी इसे अपनी प्ले लिस्ट में शामिल कर सकती हैं.

ढोली थारो - अब गरबा और डांडिया की बात हो रही है. तो सलमान खान की फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ के 'ढोली थारो ढोल बाजे ढोल' को कौन भूल सकता है. सालों पहले आया ये गाना आज भी फैंस को फेवरेट है. नवरात्रि का बड़े से बड़ा इवेंट भी इस गाने के बिना अधूरा माना जाता है. इस फिल्म में सलमान खान के साथ ऐश्वर्या राय की जोड़ी देखने को मिली थी. दोनों का रोमांटिक अंदाज आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है.

ढोलिडा - आलिया भट्ट की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का ये गाना भी ब्लॉकबस्टर हिट रहा था. जिसमें आलिया के जबरदस्त गरबा मूव्स देखने को मिले थे. इसके साथ भी आप अपने नवरात्रि की पार्टी में धूम मचा सकते हैं. बता दें कि आलिया की ये फिल्म भी फिल्म भी सुपर-डुपर हिट रही थी.

