हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘ढोली थारो’ से ‘ढोलिडा’ तक, नवरात्रि के जश्न में लगाने हैं चार चांद, तो बॉलीवुड के ये गाने कर लें प्ले लिस्ट में शामिल

‘ढोली थारो’ से ‘ढोलिडा’ तक, नवरात्रि के जश्न में लगाने हैं चार चांद, तो बॉलीवुड के ये गाने कर लें प्ले लिस्ट में शामिल

Bollywood Navratri Songs: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए बॉलीवुड के उन ब्लॉकबस्टर गानों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिनके बिना गरबा और डांडिया नाइट्स का जश्न एकदम अधूरा है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 26 Sep 2025 07:55 PM (IST)
Preferred Sources

पूरे देश में इन दिनों नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है. आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक डांडिया और गरबा के रंग में रंगे हुए. आप भी जल्दी ही नवरात्रि के जश्न में शामिल होने वाले हैं. तो हम आपके लिए कुछ बॉलीवुड हिट सॉन्ग की लिस्ट लेकर लाए हैं. जिनके साथ आप अपने जश्न में और भी धमाल मचा सकते हैं.

नगाड़े संग ढोल - रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'गोलियों की रासलीला रामलीला' की सिर्फ कहानी ही नहीं गाने भी लोगों ने खूब पसंद किए थे. फिल्म के गाने नगाड़े संग ढोल में दीपिका ने अपने डांस मूव्स से लोगों का दीवाना बना दिया था. गरबा के लिए एकदम बेस्ट सॉन्ग है. बता दें कि इसी फिल्म के सेट पर रणवीर और दीपिका के प्यार की कहानी शुरू हुई थी.

चोगाड़ा तारा -  फिल्म 'लवयात्री'  के इस गाने के बिना भी नवरात्रि का जश्न अधूरा है. ये गाना गरबा और डांडिया नाइट्स में रिपीट पर बजाया जाता है. जो लोगों में जोश भर देता है. आप भी इसे अपनी प्ले लिस्ट में शामिल कर सकती हैं.  

ढोली थारो - अब गरबा और डांडिया की बात हो रही है. तो सलमान खान की फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ के 'ढोली थारो ढोल बाजे ढोल' को कौन भूल सकता है. सालों पहले आया ये गाना आज भी फैंस को फेवरेट है. नवरात्रि का बड़े से बड़ा इवेंट भी इस गाने के बिना अधूरा माना जाता है. इस फिल्म में सलमान खान के साथ ऐश्वर्या राय की जोड़ी देखने को मिली थी. दोनों का रोमांटिक अंदाज आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है. 

ढोलिडा - आलिया भट्ट की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का ये गाना भी ब्लॉकबस्टर हिट रहा था. जिसमें आलिया के जबरदस्त गरबा मूव्स देखने को मिले थे. इसके साथ भी आप अपने नवरात्रि की पार्टी में धूम मचा सकते हैं. बता दें कि आलिया की ये फिल्म भी फिल्म भी सुपर-डुपर हिट रही थी.

ये भी पढ़ें - 

‘हनुमान’ के बेटे की रशियन बहू की 8 तस्वीरें: स्टाइल में देती हैं एक्ट्रेसेस को मात, हुस्न देख आप भी खो बैठेंगे होश

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 26 Sep 2025 07:55 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Deepika Padukone' Alia Bhatt Navratri 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
इंडिया
Bihar Election: बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
हिमाचल प्रदेश
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
ब्यूटी
Hair Texture Change After Pregnancy: गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget