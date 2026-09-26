'आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं', नानी के लिए राघव जुयाल का भावुक पोस्ट
राघव जुयाल ने नानी को अपना गाइड और सुरक्षित जगह बताते हुए भावुक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने सिनेमा, करियर और जिंदगी में मार्गदर्शन देने के साथ मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए नानी का शुक्रिया किया.
साउथ सुपरस्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' में अभिनेता राघव जुयाल ने विक्रम मलिक (विक्रम 'छोटा' मलिक) नाम के विलेन का किरदार निभाया है. शनिवार को अभिनेता राघव जुयाल ने शुक्रिया अदा करते हुए खास पोस्ट शेयर किया.
नानी को बताया अपनी सुरक्षित जगह
अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर नानी के लिए एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने नानी को अपना गाइड बताया. राघव जुयाल का कहना है कि नानी ने उन्हें सिनेमा, जिंदगी, करियर और कई तरह के बारे में बताया, जिसकी जरूरत जिंदगी में आने वाले पड़ावों में होगी.
उन्होंने लिखा, जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो बिना जाने ही आपकी सुरक्षित जगह बन जाते हैं. मेरे लिए नानी (घंटा नवीन बाबू) दादा उन्हीं लोगों में से एक हैं. सच कहूं तो आज भी लगता है कि शब्द कभी भी काफी नहीं होंगे. मैं सच में आपसे बहुत प्यार और इज्जत करता हूं. सिर्फ एक एक्टर या आर्टिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर.
उन्होंने लिखा, इस इंडस्ट्री में जहां कई बार सब कुछ अनिश्चित और शोर भरा लगता है, ऐसे में आपने मेरे साथ घंटों बातें की. जीवन में कई पल ऐसे भी आए हैं, जब मैं पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करता था और ऐसे में आपने मुझे बिठाकर घंटों-घंटों बात की है. आपने मुझे सिनेमा, करियर, जिंदगी और कई बार ऐसी बातों के बारे में बताया है. आपने मुझे सुना और समझा.
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मुश्किल वक्त में दिया साथ
अभिनेता राघव जुयाल ने बताया कि नानी से बातें करके उनकी सभी समस्या का हल निकल आता है. उन्होंने लिखा, आपने कभी मुझे मेरे कन्फ्यूजन या इमोशनल होने पर छोटा महसूस नहीं कराया और पता नहीं कैसे, हर बार आपसे बात करने के बाद मेरे दिल पर जो बोझ होता है वो थोड़ा हल्का हो जाता है.
आपने हमेशा मेरे लिए जगह बनाई, मेरी बात सुनी और बस मेरे साथ रहे, उसके लिए शुक्रिया. कुछ लोग सिर्फ सलाह देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको एक नई सोच देते हैं.
राघव का कहना है कि फिल्म की शुरुआत में नानी से उन्हें सही फैसला लेना कितना जरूरी है. उन्होंने लिखा, आपने मुझे समझने में मदद की कि मैं किस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूं, कौन से फैसले लेना सही हैं और सबसे जरूरी बात, ये फिल्में करते हुए मैं किस तरह की इंसान बना रहना चाहता हूं.
मैं आपके काम, सोच, ईमानदारी, अच्छाई और सबसे ज्यादा उस इंसान की इज्जत करती हूं जो आप तब होते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, लेकिन इन सब से बढ़कर, मैं बस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिंदगी ने मुझे आप जैसा इंसान दिया, तब जब मुझे ऐसे ही किसी इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी.
नानी को कहा दिल से शुक्रिया
उन्होंने अपना बात को खत्म करते हुए लिखा, नानी दादा, मुझे उम्मीद है आप जानते हैं कि आप मेरे लिए कितने मायने रखते हैं. फोन उठाने, मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया. जब मेरे आस-पास शोर बहुत बढ़ जाता है, तो मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि मैं कौन हूं.
कुछ लोग आपके करियर को गाइड करते हैं. कुछ लोग चुपचाप आपके दिल को संभाले रखते हैं. आपने मेरे लिए दोनों किया है. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, नानी दादा. शायद जितना मैं कहता हूं उससे भी ज्यादा.
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