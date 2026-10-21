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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरवि शास्त्री का हैरान करने वाला बयान, कहा- सिर्फ नाम के दम पर न्यूजीलैंड में भारत सीरीज नहीं...

रवि शास्त्री का हैरान करने वाला बयान, कहा- सिर्फ नाम के दम पर न्यूजीलैंड में भारत सीरीज नहीं...

Ravi Shastri on IND vs NZ T20 Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार, 22 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया सात सालों से न्यूजीलैंड में कोई टी20 मैच नहीं हारी है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 21 Oct 2026 06:26 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार, 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस सीरीज में फेवरेट है. हालांकि, सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड को उसके घर में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड और आंकड़े भारत के हक में हैं. भारतीय टीम फरवरी, 2019 से न्यूजीलैंड में कोई भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं हारी है. इसके बाद भी रवि शास्त्री की सोच अलग है. टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच ने सीरीज के आगाज से हैरान करने वाला बयान दिया है. 

रवि शास्त्री का मानना है कि न्यूजीलैंड को उसके घर पर हराना भारत के लिए आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि सिर्फ अच्छी साख या रिकॉर्ड के भरोसे जीत नहीं मिलेगी, बल्कि टीम को उससे भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा. पूर्व हेड कोच ने इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों को अहम सलाह भी दी है.

सिर्फ नाम के दम पर भारत सीरीज नहीं जीत सकता- रवि शास्त्री 

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के ब्रॉडकास्टर 'सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क' द्वारा जारी किए गए बयान में रवि शास्त्री ने कहा, "न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ पूरी ताकत से उतरेगा. वो अपनी कंडीशंस को अच्छे से जानते हैं, वो पूरी तैयारी करके आते हैं. आपको हर जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. भारत के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन सिर्फ नाम के दम पर वो यह सीरीज नहीं जीत सकते."

शास्त्री ने आगे कहा, "उन्हें मैदान पर उतरना होगा, दबाव को झेलना होगा और न्यूजीलैंड को दबाव में डालना होगा. 22 अक्टूबर को होने वाले पहले टी20 इंटरनेशनल मैच से ही मैं यही देखना चाहूंगा." 

क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच गुरुवार, 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा. टीवी पर यह मैच आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच सोनी लिव एप पर आएगा.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 21 Oct 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Ravi Shastri Mitchell Santner IND Vs NZ 1st T20 SHREYAS IYER INDIA VS NEW ZEALAND
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