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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जेलर 2' की 300 करोड़ क्लब में एंट्री, 7 बजे तक किया इतना कलेक्शन

'जेलर 2' की 300 करोड़ क्लब में एंट्री, 7 बजे तक किया इतना कलेक्शन

'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. फिल्म ताबड़तोड़ कमा रही है. सातवें दिन भी फिल्म छा गई है. आइए जानते हैं फिल्म ने कितना कलेक्शन किया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Oct 2026 07:07 PM (IST)
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रजनीकांत की 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए हुए है. फिल्म को दशहरे की छुट्टी का भी फायदा मिला. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिल रहा है. सातवें दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने कितना कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म ने सातवें दिन 6 बजे तक 15.45 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म को 9634 शोज मिले और 30.1 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. 

  • फिल्म ने तमिल भाषा में 10.56 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म को 40.1 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली और 4,595 शोज मिले.
  • तेलुगू भाषा में फिल्म ने 3.55 करोड़ कमाए और 39.2 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को 1,523 शोज मिले.
  • हिंदी में फिल्म ने 1.34 करोड़ का कलेक्शन किया. हिंदी में फिल्म को 3,516 शोज मिले और 13 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

इसी के साथ फिल्म ने 300 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है.

डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
सातवां दिन (लाइव) 18.22 करोड़ (7 बजे तक) 33.2 परसेंट
टोटल 307.27 करोड़  

बता दें कि फिल्म के सातवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. रात साढ़े 10 बजे तक फिल्म के फाइनल कलेक्शन के आंकड़े सामने आ जाएंगे.

'जेलर 2' का डे वाइज कलेक्शन
फिल्म ने पहले दिन 59.70 करोड़ कमाए थे. फिल्म को 16,599 शो मिले और 55.4 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म ने 37.10 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 13,157 शोज मिले और 48.2 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. तीसरे दिन फिल्म ने 47.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 14,604 शोज मिले और 53.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. चौथे दिन फिल्म ने 55.85 करोड़ कमाए.

चौथे दिन फिल्म को 15,473 शोज मिले और 62 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. पांचवें दिन फिल्म ने 42.35 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 15,215 शोज मिले और 49.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. छठे दिन फिल्म ने 46.80 करोड़ कमाए. छठे दिन फिल्म को 15,529 शोज मिले और 53.4 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. 

बता दें कि फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. फिल्म को नेलसन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा विद्या बालन, ऋतिक रोशन, मोहनलाल जैसे स्टार्स नजर आए हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 21 Oct 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Jailer 2
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