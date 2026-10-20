Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, तीनों आरोपियों को लेकर मुंबई के लिए निकली पुलिस

Tiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, तीनों आरोपियों को लेकर मुंबई के लिए निकली पुलिस

Tiger Shroff Firing Case LIVE Updates: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस में पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.इससे जुड़े सभी अपडेट्स पढ़ने के लिए हमारे साथ यहां बने रहिए.

Written By : निशा शर्मा  | Updated at : 20 Oct 2026 11:21 AM (IST)

LIVE

Key Events
Tiger Shroff Firing Case live updates police will bring the three accused from Kota Rajasthan to Mumbai Tiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, तीनों आरोपियों को लेकर मुंबई के लिए निकली पुलिस
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस लाइव अपडेट्स
Source : Instagram

Background

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर, रविवार को शाम को 7 बजे के करीब मुंबई में जानलेवा हमला हुआ था. उन पर  10 राउंड फायरिंग की गई थी जिसमें उनके ड्राइवर समेत दो लोग घायल हो गए थे वहीं टाइगर बाल-बाल बचे. इस हमले ने पूरे देश को हैरान कर दिया. 

राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार हुए तीन आरोपी
बाद में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने टाइगर से मुलाकात  की थी  और  महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फणडवीस ने एक्टर से  फोन पर उनका हालचाल जाना. टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के बाद आरोपियों को दबोचने के लिए 20 स्पेशल टीमों का गठन किया गया था. बाद में पुलिस ने राजस्थान के  कोटा से 3 आरोपी गिरफ्तार किए. पुलिस ने प्रेस कॉनफ्रेंस में बताया था कि आरोपियों में से कोई नाबालिग नहीं है.  कोटा में ही एमबीएस  हास्पिटल में आरोपियों का मेडिकल कराया गया था.  आरोपी हरियाणा और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

आरोपियों की पुलिस को मिली 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड
वहीं मुंबई पुलिस को आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिल गई थी. मजिस्ट्रेट ने ट्रांजिट रिमांड की अर्जी मंजूर की. 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड है, जो बुधवार शाम 7:00 बजे खत्म होगी. वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस सोमवार रात को ही आरोपियों को मुंबई लाना चाह रही थी लेकिन फिर पुलिस को लगा कि उनकी  गाड़ियों का पीछा किया जा है जिसके बाद पुलिस वह आरोपियों को साथ लेकर वापस कोटा शहर लौट गई.

वहीं टाइगर श्रॉफ पर हमले के आरोपियों को कोटा से मुंबई ले जाने के प्लान पर कोटा की रेलवे कॉलोनी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रामस्वरूप ने बताया कि तीनों आरोपियों को सुरक्षा कारणों से रात को इन्हें नहीं ले जाया गया था. मुंबई पुलिस ने रात में थाने में ही आरोपियों से पूछताछ की है. बुधवार की सुबह आरोपियों को मुंबई ले जाया जा सकता है. 

उन्होंने कहा कि यह मुंबई पुलिस को ही तय करना है कि वह आरोपियों को सड़क मार्ग से लेकर जाती है या फिर ट्रेन के जरिए ले जाया जाए. अगर सड़क मार्ग से लेकर जाएगी तो कोटा जिले में उसे एस्कॉर्ट कर सुरक्षा दी जाएगी 

एसएचओ ने रात में मुंबई पुलिस का कुछ गाड़ियों से पीछा किए जाने की बात को भी पूरी तरह गलत करार दिया है. 

11:21 AM (IST)  •  20 Oct 2026

Tiger Shroff Firing News Live: आरोपियों को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच लाया जा रहा मुंबई

एक्सप्रेस वे पर भी कोटा पुलिस की वैन काफिले को एस्कॉर्ट कर रही है सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आरोपियों को मुंबई लाया जा रहा है. मुंबई पुलिस ने इससे पहले आरोपियों से रात को तीन राउंड पूछताछ की थी

11:20 AM (IST)  •  20 Oct 2026

Tiger Shroff Firing News Live: आरोपियों को लेकर सड़क मार्ग से मुंबई ला रही पुलिस

टाइगर श्रॉफ पर हमले के आरोपियों को लेकर मुंबई के लिए पुलिस रवाना हो गई है. पुलिस की टीम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ गई है. बता दें कि कोटा शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसी एक्सप्रेसवे के जरिए पुलिस सड़क मार्ग से आरोपियों को मुंबई तक ले जाएगी.

Load More
Tags :
Tiger Shroff
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing Case: रैपिडो में काम करता था शूटर ऋतिक? कंपनी ने बयान जारी कर बताया सच
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: रैपिडो में काम करता था शूटर ऋतिक? कंपनी ने बताया सच
बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, आरोपी रेहान के दोस्त से पुलिस ने की पूछताछ
लाइव: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, आरोपी रेहान के दोस्त से पुलिस ने की पूछताछ
बॉलीवुड
Box Office Clash: 23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, रिलीज होंगी 'उड़ता तीर' से 'तू है मेरी किरण' तक 8 धांसू फिल्में
23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, रिलीज होंगी 8 धांसू फिल्में
बॉलीवुड
Box Office Collection: मंडे को 'जेलर 2' के आगे 'राणाबाली' की हवा हुई टाइट, 'प्रहार'-'नई नवेली' भी फुस्स, जानें- 'दृश्यम 3' का कलेक्शन
मंडे को 'जेलर 2' के आगे 'राणाबाली' की हवा हुई टाइट, 'प्रहार'-'नई नवेली' भी फुस्स
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RSS के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा- 'आने वाले समय में भी देश...'
RSS के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा- 'आने वाले समय में भी देश...'
दिल्ली NCR
Dussehra 2026: दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट
दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
बॉलीवुड
Box Office Clash: 23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, रिलीज होंगी 'उड़ता तीर' से 'तू है मेरी किरण' तक 8 धांसू फिल्में
23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, रिलीज होंगी 8 धांसू फिल्में
क्रिकेट
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
विश्व
आज भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो, जयशंकर से करेंगे मुलाकात, जानें शेड्यूल
आज भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो, जयशंकर से करेंगे मुलाकात, जानें शेड्यूल
दिल्ली NCR
रेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
रेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
ट्रेंडिंग
'पापा की परी' का दिवाली स्टंट पड़ा भारी! बांहों में फटा रॉकेट
'पापा की परी' का दिवाली स्टंट पड़ा भारी! बांहों में फटा रॉकेट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget