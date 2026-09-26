हीरो ही नहीं, विलेन बनकर भी इन 5 एक्टर्स ने दहलाया लोगों का दिल

विजय वर्मा ने गली बॉय और पिंक में अलग तरह के किरदार निभाने के बाद डार्किंग्स , मिर्ज़ापुर और दहाड़ में नेगिटिव और डार्क किरदार निभाए , जबकि IC 814 में वह एक अलग और शांत अंदाज में नजर आये.