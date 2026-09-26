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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहीरो ही नहीं, विलेन बनकर भी इन 5 एक्टर्स ने दहलाया लोगों का दिल

हीरो ही नहीं, विलेन बनकर भी इन 5 एक्टर्स ने दहलाया लोगों का दिल

विक्रांत, विजय, आदर्श, ताहिर और जयदीप ने मिर्जापुर, सेक्टर 36, दहाड़, द व्हाइट टाइगर और पाताल लोक जैसे प्रोजेक्ट्स में हीरो, भावुक और डार्क किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग के अलग-अलग रंग दिखाए हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2026 04:39 PM (IST)
विक्रांत, विजय, आदर्श, ताहिर और जयदीप ने मिर्जापुर, सेक्टर 36, दहाड़, द व्हाइट टाइगर और पाताल लोक जैसे प्रोजेक्ट्स में हीरो, भावुक और डार्क किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग के अलग-अलग रंग दिखाए हैं.

इन कलाकारों ने पर्दे पर सिर्फ एक तरह के रोल नहीं किए. कभी अच्छे तो कभी खतरनाक किरदारों में नजर आकर विक्रांत, विजय, आदर्श, ताहिर और जयदीप ने अपनी एक्टिंग की अलग पहचान बनाई.

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हीरो या विलेन एक जैसे किरदारों में बंधने की बजाये इन कलाकारों ने कई किरदार निभाए. कभी अच्छे तो कभी डार्क किरदारों से उन्होंने अपने एक्टिंग के अलग अलग अंदाज दिखाए.
हीरो या विलेन एक जैसे किरदारों में बंधने की बजाये इन कलाकारों ने कई किरदार निभाए. कभी अच्छे तो कभी डार्क किरदारों से उन्होंने अपने एक्टिंग के अलग अलग अंदाज दिखाए.
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ताहिर राज भसीन ने मर्दानी और फाॅर्स 2 में विलन का किरदार निभाकर शुरुवात की, बाद में छिछोरे , 83 और ये काली काली आँखे में उनका अलद अंदाज देखने को मिला.
ताहिर राज भसीन ने मर्दानी और फाॅर्स 2 में विलन का किरदार निभाकर शुरुवात की, बाद में छिछोरे , 83 और ये काली काली आँखे में उनका अलद अंदाज देखने को मिला.
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विक्रांत मेस्सी ने 12th फेल और छपाक में मेहनती , भावुक और संघर्ष करते युवा का किरदार निभाया, जबकि सेक्टर 36 में उन्होंने एक बिलकुल अलग डार्क डरावना किरदार निभाया और अपनी एक्टिंग का दूसरा रंग दिखाया.
विक्रांत मेस्सी ने 12th फेल और छपाक में मेहनती , भावुक और संघर्ष करते युवा का किरदार निभाया, जबकि सेक्टर 36 में उन्होंने एक बिलकुल अलग डार्क डरावना किरदार निभाया और अपनी एक्टिंग का दूसरा रंग दिखाया.
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विजय वर्मा ने गली बॉय और पिंक में अलग तरह के किरदार निभाने के बाद डार्किंग्स , मिर्ज़ापुर और दहाड़ में नेगिटिव और डार्क किरदार निभाए , जबकि IC 814 में वह एक अलग और शांत अंदाज में नजर आये.
विजय वर्मा ने गली बॉय और पिंक में अलग तरह के किरदार निभाने के बाद डार्किंग्स , मिर्ज़ापुर और दहाड़ में नेगिटिव और डार्क किरदार निभाए , जबकि IC 814 में वह एक अलग और शांत अंदाज में नजर आये.
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आदर्श गौरव को द वाइट टाइगर में बलराम के किरदार ने एक बड़ी पहचान दिलाई. इसके बाद खो गए हम कहां , लीला और गन्स एंड गुलाब्स में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का दूसरा अंदाज दिखाया.
आदर्श गौरव को द वाइट टाइगर में बलराम के किरदार ने एक बड़ी पहचान दिलाई. इसके बाद खो गए हम कहां , लीला और गन्स एंड गुलाब्स में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का दूसरा अंदाज दिखाया.
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जयदीप अहलावत ने गैंग्स ऑफ वासेपुर और राजी में अपने दमदार किरदारों से एक अलग पहचान बनाई. जबकि पाताल लोक के हाथीराम चौधरी में उनका एक अलग और मजबूत किरदार दिखने को मिला.
जयदीप अहलावत ने गैंग्स ऑफ वासेपुर और राजी में अपने दमदार किरदारों से एक अलग पहचान बनाई. जबकि पाताल लोक के हाथीराम चौधरी में उनका एक अलग और मजबूत किरदार दिखने को मिला.
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इन पांचों कलाकारों ने हर बार कुछ अलग करने की कोशिश की. कभी हीरो तो कभी विलेन बनकर उन्होंने दर्शकों को अपनी एक्टिंग के कई रंग दिखाए.
इन पांचों कलाकारों ने हर बार कुछ अलग करने की कोशिश की. कभी हीरो तो कभी विलेन बनकर उन्होंने दर्शकों को अपनी एक्टिंग के कई रंग दिखाए.
Published at : 26 Sep 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Bollywood

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