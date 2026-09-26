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हीरो ही नहीं, विलेन बनकर भी इन 5 एक्टर्स ने दहलाया लोगों का दिल
विक्रांत, विजय, आदर्श, ताहिर और जयदीप ने मिर्जापुर, सेक्टर 36, दहाड़, द व्हाइट टाइगर और पाताल लोक जैसे प्रोजेक्ट्स में हीरो, भावुक और डार्क किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग के अलग-अलग रंग दिखाए हैं.
इन कलाकारों ने पर्दे पर सिर्फ एक तरह के रोल नहीं किए. कभी अच्छे तो कभी खतरनाक किरदारों में नजर आकर विक्रांत, विजय, आदर्श, ताहिर और जयदीप ने अपनी एक्टिंग की अलग पहचान बनाई.
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Published at : 26 Sep 2026 04:39 PM (IST)
Tags :Bollywood
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