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कुर्ता-पायजामा और माथे पर तिलक, दुर्गा पूजा में पहुंचे विक्की कौशल, श्रेया घोषाल संग दिए पोज
हाल ही में एक्टर विक्की कौशल और सिंगर श्रेया घोषाल मुंबई में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे. दोनों ने नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा के 80वें समारोह में हिस्सा लिया.
मुंबई में नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा के 80वें समारोह में कई सितारे शामिल हुए. इस खास मौके पर एक्टर विक्की कौशल देसी अंदाज में पहुंचे, वहीं सिंग श्रेया घोषाल ने भी मां दुर्गा के दर्शन किए. सोशल मीडिया पर कई फोटोज सामने आई हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 11:56 AM (IST)
Tags :VICKY KAUSHAL
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