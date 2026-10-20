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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकुर्ता-पायजामा और माथे पर तिलक, दुर्गा पूजा में पहुंचे विक्की कौशल, श्रेया घोषाल संग दिए पोज

कुर्ता-पायजामा और माथे पर तिलक, दुर्गा पूजा में पहुंचे विक्की कौशल, श्रेया घोषाल संग दिए पोज

हाल ही में एक्टर विक्की कौशल और सिंगर श्रेया घोषाल मुंबई में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे. दोनों ने नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा के 80वें समारोह में हिस्सा लिया.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 20 Oct 2026 11:56 AM (IST)
हाल ही में एक्टर विक्की कौशल और सिंगर श्रेया घोषाल मुंबई में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे. दोनों ने नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा के 80वें समारोह में हिस्सा लिया.

मुंबई में नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा के 80वें समारोह में कई सितारे शामिल हुए. इस खास मौके पर एक्टर विक्की कौशल देसी अंदाज में पहुंचे, वहीं सिंग श्रेया घोषाल ने भी मां दुर्गा के दर्शन किए. सोशल मीडिया पर कई फोटोज सामने आई हैं.

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विक्की कौशल बीते दिन मुंबई के जुहू में आयोजित नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने गए थे.
विक्की कौशल बीते दिन मुंबई के जुहू में आयोजित नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने गए थे.
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इस दौरान विक्की कौशल का देसी अवतार देखने को मिला. वो कुर्ता-पायजामा पहने और माथे पर तिलक लगाए हुए नजर आए.
इस दौरान विक्की कौशल का देसी अवतार देखने को मिला. वो कुर्ता-पायजामा पहने और माथे पर तिलक लगाए हुए नजर आए.
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वहीं सिंगर श्रेया घोषाल भी इस दौरान पंडाल में मां दूर्गा का अशीर्वाद लेती दिखीं. पर्पल एथनिक वियर में खूबसूरत नजर आईं.
वहीं सिंगर श्रेया घोषाल भी इस दौरान पंडाल में मां दूर्गा का अशीर्वाद लेती दिखीं. पर्पल एथनिक वियर में खूबसूरत नजर आईं.
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विक्की कौशल और श्रेया घोषाल ने एक-दूसरे से मुलाकात की, पैपराजी के सामने मुस्कुराते हुए एक साथ पोज दिए.
विक्की कौशल और श्रेया घोषाल ने एक-दूसरे से मुलाकात की, पैपराजी के सामने मुस्कुराते हुए एक साथ पोज दिए.
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इस 80वें नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा समारोह में विक्की और श्रेया संग निर्माता अयान मुखर्जी भी मां दुर्गा की भक्ति में लीन दिखाई दिए.
इस 80वें नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा समारोह में विक्की और श्रेया संग निर्माता अयान मुखर्जी भी मां दुर्गा की भक्ति में लीन दिखाई दिए.
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सोशल मीडिया पर विक्की की कई तस्वीरें सामने आई हैं. फैंस इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर विक्की की कई तस्वीरें सामने आई हैं. फैंस इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं.
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एक वायरल फोटो में विक्की अपने फैंस और वहां मौजूद पैपराजी संग सेल्फी लेते नजर आए.
एक वायरल फोटो में विक्की अपने फैंस और वहां मौजूद पैपराजी संग सेल्फी लेते नजर आए.
Published at : 20 Oct 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
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