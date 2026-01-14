हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अर्जुन कपूर हैं लाइफ का जरूरी हिस्सा', ब्रेकअप के दो साल बाद बोलीं मलाइका अरोड़ा, मिस्ट्री मैन को लेकर कह दी ऐसी बात

'अर्जुन कपूर हैं लाइफ का जरूरी हिस्सा', ब्रेकअप के दो साल बाद बोलीं मलाइका अरोड़ा, मिस्ट्री मैन को लेकर कह दी ऐसी बात

Malaika Arora On Arjun Kapoor: मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के ब्रेकअप को दो साल हो चुके हैं. वहीं एक्ट्रेस ने अब एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अर्जुन कपूर को अपनी लाइफ का हिस्सा बताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Jan 2026 09:02 AM (IST)
2017 में अरबाज खान से तलाक के बाद से मलाइका अरोड़ा की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है. अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ उनके रिश्ते और ब्रेकअप ने भी लोगों का खूब ध्यान खींचा.  तब से, जब भी मलाइका को किसी मेल फ्रेंड के साथ देखा जाता है, सोशल मीडिया पर उनके लिंकअप के रूमर्स फैल जाते हैं. वहीं अब, हाल ही में एक इंटरव्यू में, उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे लोग उनकी पर्सनल लाइफ पर चर्चा करते समय 'हद से ज्यादा ताक-झांक' करते हैं.

अर्जुन कपूर को लेकर मलाइका अरोड़ा ने क्या कहा?
नम्रता जकारिया शो में बातचीत के दौरान, मलाइका ने अर्जुन कपूर के बारे में बात करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि गुस्सा और दुख जीवन के किसी खास पड़ाव पर आते हैं, और मुझे लगता है कि हर किसी के साथ ऐसा होता है. हम इंसान हैं, हम सभी गुस्से और निराशा के दौर से गुजरते हैं. ये ह्यूमन नेचर है. लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, और सबसे फेमस कहावत है, समय सब कुछ ठीक कर देता है.”

उन्होंने आगे कहा, “यह अलग नहीं है. लेकिन, चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि अर्जुन कपूर मेरे लिए बहुत जरूरी हैं और मेरे लाइफ का एक जरूरी हिस्सा हैं. चाहे कुछ भी हो. मैं अपने अतीत या भविष्य के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती... इस बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है. बहुत कुछ हर जगह फैलाया जा चुका है, एक तरह से यह मीडिया के लिए मसाला बन गया है.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

लोग सेलेब्स की लाइफ में जरूरत से ज्यादा तांक-झांक करते हैं
52 साल की एक्ट्रेस का मानना ​​है कि आजकल लोगों को फेमस सेलेब्स की पर्सनल तक पहुंचने की एक्सेस है. उन्होंने कहा, "जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, इसके साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं. यह एक तरह से ताक-झांक करने जैसा है. अगर आप इस बिजनेस में हैं, तो आपको इससे जुड़ी हर चीज के लिए तैयार रहना होगा. इसमें से बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है... मुझे लगता है कि हमें यह तय करने की इजाजत है कि हम कितना पब्लिकली करना चाहते हैं. हमारी पर्सनल लाइफ कितनी हमारी है और कितनी पब्लिकली होनी चाहिए. लेकिन आज के दौर में, चाहे आप छींकें या कहीं भी जाएं, कुछ भी खबर बन जाता है, हर किसी की उस तक पहुंच होती है."

उन्होंने आगे कहा, “मेरे रिश्तों के बारे में हमेशा चर्चा होती रही है और वे हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. मुझे याद है, एक समय मैंने कहा था कि मेरी लाइफ सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है. यह बहुत ज्यादा ध्यान का केंद्र बन रहा था. दुर्भाग्य से, लोग यह बात भूल जाते हैं क्योंकि इससे कोई सुर्खियां या खबर नहीं बनती, मैं अब लाइफ के उस पड़ाव पर हूं जहां मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे वो काम करने की जरूरत है जो मुझे खुशी देते हैं, और मैं चाहती हूं कि लोग इसे देखें.”

मिस्ट्री मैन को लेकर क्या बोलीं मलाइका? 
जब होस्ट ने अर्जुन से ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा से किसी मिस्ट्री मैन के साथ उनकी तस्वीरों के बारे में पूछा, तो मलाइका ने कहा, “लोगों को बातें करना पसंद है. अगर आपको किसी के साथ देखा जाता है, तो आप बाहर जाती हैं और यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है. मैं बेवजह इन बातों को हवा नहीं देना चाहती, इन्हें और हवा नहीं देना चाहती. मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता.

यकीन मानिए, जब भी मैं बाहर निकली हूं, चाहे वह मेरा कोई पुराना दोस्त हो, कोई समलैंगिक दोस्त हो, कोई शादीशुदा दोस्त हो, कोई पुराना दोस्त हो, कोई मैनेजर हो या कोई भी हो, मुझे तुरंत उस व्यक्ति से जोड़ दिया जाता है. हम इस पर हंसते हैं और मजाक करते हैं. मेरी मां मुझे फोन करके पूछती हैं, ‘यह कौन है बेटा? लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं?’ यह तो बस हंसी की बात हो गई है.”

 

Published at : 14 Jan 2026 09:02 AM (IST)
विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
