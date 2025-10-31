5 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं आर माधवन के बेटे वेदांत, एक्टिंग से दूर इस फील्ड में कमाया नाम
R Madhavan Son: आज हम आपको एक ऐसे स्टारकिड से मिलवा रहे हैं. जिन्होंने एक्टिंग से दूर एक दूसरी फील्ड में नाम कमाया और पांच गोल्ड मेडल जीतकर स्टार पिता का गर्व करवाया.
बॉलीवुड स्टार्स के बच्चों को लेकर हमेशा से ही चर्चाएं आम बात हैं. हर कोई मानता है कि एक्टर्स के बच्चे यानि ये स्टारकिड एक्टिंग के ही प्रोफेशन में किस्मत आजमाएंगे. बहुत से मामलों में ऐसा होता भी आया है लेकिन एक स्टारकिड ऐसा भी है जिसने अपने सुपरस्टार पिता को प्राउड तो फील कराया लेकिन एक्टिंग ना चुनकर कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें और खास बना दिया. दरअसल आज बात कर रहे हैं एक्टर आर माधवन और उनके बेटे वेदांत माधवन की.
एक्टिंग से दूर हैं माधवन के बेट
साल 2001 में फिल्म ‘रहना है तेरे दिल में’ फिल्म से शुरुआत कर अपने करियर को कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचाने वाले ‘तनु वेड्स मनु’ फेम एक्टर आर माधवन ने अपनी एक्टिंग का लोहा हॉलीवुड तक मनवाया है. वो एक्टिंग के अलावा अपने लाइफस्टाइल और स्टाइयल ऑइकॉन के तौर पर भी पहचाने जाते हैं. लेकिन उनके बेटे वेदांत ने अपने लिए करियर की अलग राह चुनी.
इस फील्ड में वेदांत ने जीते 5 गोल्ड मेडल
आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल लेवल स्विमर हैं और मलेशियन ओपन में पांच गोल्ड मेडल्स पर कब्जा करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. इसके अलावा वेदांत ने डानिश ओपन में गोल्ड और सिल्वर के अलावा लात्वियन और थाई ओपन में भी ब्रॉन्ज हासिल किया है. इसके अलावा यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में वो पांचवें स्थान पर रह चुके हैं.
स्पोर्ट्स में ही है वेदांत की दिलचस्पी
जीक्यू के साथ एक इंटरव्यू के दौरान माधवन ने अपने बेटे वेदांत को लेकर कई अहम बातें बताई थीं. उन्होंने बताया कि वेदांत ना सिर्फ अपने स्पोर्ट्स के लिए समर्पित हैं बल्कि बेहद अनुशासित जीवन जीते हैं. वो ब्रह्म मुहुर्त में उठकर दिन की शुरुआत करते हैं. जिससे उन्हें पूरा दिन पॉजिटिव फील होता है.
ब्रह्म मुहुर्त से होती है वेदांत के दिन की शुरुआत
आर माधवन ने अपने बेटे के बारे में बात करते हुए कहा कि ‘आध्यात्मिक तौर पर ब्रह्म मुहुर्त दिन की शुरुआत का सबसे अच्छा समय होता है. वेदांत सुबह चार बजे उठते हैं और पूरा दिन सकारात्मक महसूस करते हैं. इसके अलावा वो रात को आठ बजे ही सो जाते हैं. वेदांत प्रोफेशनल स्विमर हैं और सबकुछ अनुशासन के साथ ही करते हैं. ‘
बैलेंस डाइट पर फोकस करते हैं वेदांत
वेदांत 20 साल के हैं और 6 फीट 3 इंच लंबे हैं. इस उम्र में वो बेहद फिट भी हैं. वो अपने शरीर को मजबूत और खेल के लिए तैयार रखने के लिए बेहद मेहनत करते हैं. आर माधवन ने बताया कि वेदांत खाना भी कुछ इस तरह खाते हैं जैसे कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हों. वो ना सिर्फ बैलेंस डाइट पर फोकस करते हैं बल्कि खाना कैसे चबाना है ये भी ध्यान रखते हैं. वेदांत ने दुबई के यूनिवर्सल अमेरिकन स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है.
