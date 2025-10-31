हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकोई नहीं है टक्कर में...सलमान खान की लेटेस्ट तस्वीरें वायरल, डैशिंग लुक देख एक्स गर्लफ्रेंड ने भी लुटाया प्यार

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के सेट से सलमान खान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें एक्टर का डैशिंग लुक देखने को मिला. जिसपर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी प्यार लुटाती दिखी.

By : सखी चौधरी | Updated at : 31 Oct 2025 07:32 PM (IST)
बॉलीवुड के हैंडसम स्टार सलमान खान इन दिनों ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर चर्चा में हैं. इसके साथ ही एक्टर टीवी के सबसे विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ को भी होस्ट कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने वीकेंड के वार की शूटिंग की. जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. इन तस्वीरों पर फैंस के अलावा सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड भी अपना दिल हार बैठी हैं.

बिग बॉस 19 के सेट पर डैशिंग लुक में दिखे सलमान

सलमान खान ने ‘बिग बॉस 19’ के सेट से तीन तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में सलमान खान डैशिंग लुक में दिखे. उन्होंने ब्ल टीशर्ट, ब्लैक जींस और उसपर ब्लैक ब्लेजर कैरी किया है. तस्वीरें शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में कुछ नहीं लिखा. वो बस कैमरे के लिए पोज करते हुए नजर आ रहे हैं. उनका ये लुक अब फैंस को दीवाना बना रहा है. वहीं फैंस के अलावा एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड भी उनकी तस्वीरों पर दिल हार बैठी हैं.

 
 
 
 
 
एक्स गर्लफ्रेंड संगीता ने तस्वीरों पर लुटाया प्यार

सलमान खान की इन तस्वीरों पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस संगीता बिजलानी ने भी कमेंट किया है. एक्ट्रेस ने कमेंट में सो हॉट लिखा और इसके साथ फायर वाली इमोजी बनाई. संगीता ने कमेंट में एक स्माइल वाली इमोजी भी बनाई जिसकी आंखों में दिल बने हुए थे. सलमान की फोटोज के साथ एक्ट्रेस का ये कमेंट भी अब खूब सुर्खियों में हैं. संगीता के अलावा 'बिग बॉस-10' में कंटेस्टेंट रहे मनु पंजाबी ने लिखा, ‘ये आदमी लगातार और और हैंडसम कैसे हो रहा है. लव यू भाईजान..’  


बैटल ऑफ गलवान के बारे में

‘बैटल ऑफ गलवान’ से सलमान का लुक सामने आ चुका है. जिसमें एक्टर आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आए थे. दरअसल फिल्म की कहानी लद्दाख के LAC के पास स्थित गलवान घाटी में हुए भारत-चीन के युद्ध पर आधारित है. फिल्म में सलमान खान कर्नल संतोश बाबू का किरदार निभा रहे हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 31 Oct 2025 07:32 PM (IST)
Sangeeta Bijlani Bollywood SALMAN KHAN Bigg Boss 19
Embed widget