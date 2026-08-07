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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आवारापन 2' से 'रूह' तक, इन फिल्मों से धमाल मचाने आ रहे हैं इमरान हाशमी, जानें-कब होंगी रिलीज

'आवारापन 2' से 'रूह' तक, इन फिल्मों से धमाल मचाने आ रहे हैं इमरान हाशमी, जानें-कब होंगी रिलीज

Emraan Hashmi Upcoming Film: एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसके अलावा भी एक्टर कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 10:18 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म आवारापन 2 को लेकर चर्चा में हैं. वो आखिरी बार फिल्म हक में नजर आए थे. वहीं अब वो कई अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में धमाल मचाते नजर आएंगे. 'आवारापन 2' से लेकर रूह' तक उनके पास कई फिल्में लाइनअप हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं.

'अवारपन 2'
आवारापन 2, इमरान हाशमी की मचअवेटेज फिल्मों में से एक है.  ये साल 2007 की फिल्म आवारापन का सीक्वल है. इस फिल्म में एक्टरप के साथ दिशा पाटनी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. दोनों को पर्दे पर साथ देखने के लिए दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है. ये सीक्वल 14 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली है.

 
 
 
 
 
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'जी2'
इमरान हाशमी तेलुगु स्पाई थ्रिलर 'गुडाचारी' के सीक्वल 'जी2' में नजर आने वाले है. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार अभिनय के लिए मशहूर इमरान इस हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर में सस्पेंस और रोमांच का तड़का लगाते नजर आएंगे. इसके सीक्वल में एक्टर अदिवी शेष एक बार फिर लीड रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म पहले से भी बड़े स्तर की जासूसी और एक्शन से भरपूर कहानी लेकर आ रही है. इसकी रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है.

'गनमास्टर G9'
ये एक एक्शन-एंटरटेनर फिल्म है, जो बॉलीवुड के मशहूर जासूसी किरदार गनमास्टर G9 से इंस्पायर है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन, कॉमेडी और दमदार मनोरंजन देखने को मिलेगा. इसमें जेनेलिया देशमुख, अपारशक्ति खुराना और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म का टीजर भी रिलीज किया जा चुका है. ये फिल्म इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

आवारापन 2' से 'रूह' तक, इन फिल्मों से धमाल मचाने आ रहे हैं इमरान हाशमी, जानें-कब होंगी रिलीज

'रूह'
अपकमिंग फिल्म 'रूह' के जरिए इमरान हाशमी एक बार फिर हॉरर जॉनर में वापसी कर रहे हैं. ये एक म्यूजिकल हॉरर फिल्म है, जो अगले साल 2027 में रिलीज होगी. फिल्म की पहली झलक सामने आ चुरकी है. इसमें हॉरर, इमोशन और म्यूजिक का अनोखा मेल देखने को मिलेगा.

 
 
 
 
 
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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 07 Aug 2026 10:18 AM (IST)
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Emraan Hashmi Awarapan 2
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