आर माधवन के 56वें बर्थडे पर पत्नी सारिका ने खास अंदाज में लुटाया प्यार, शेयर की रोमांटिक वीडियो
R Madhavan Birthday: आर. माधवन के 56वें बर्थडे पर पत्नी सारिता बिरजे ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया है. सारिता ने पति और पिता के रूप में माधवन की जमकर तारीफ की और प्यारा नोट लिखा.
बॉलीवुड और साउथ में धमाल मचाने वाले एक्टर आर. माधवन आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसी खास मौके पर उनकी पत्नी सारिता बिरजे ने उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट किया हैं, जो फैंस के बीच खूब वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में उन्होंने आर. माधवन के साथ कई तस्वीरों और विडियोज को शेयर किया हैं.
पत्नी ने लुटाया प्यार
सारिता ने पोस्ट के साथ माधवन पर प्यार लुटाते हुए कहा, 'मेरे प्यारे पति और एक शानदार पिता को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! हमारे परिवार को हर दिन जो प्यार, साथ और सहारा आप देते हैं, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं. आपकी मेहनत, लगन और सफलता पर हमें बहुत गर्व है. आपकी अच्छाई, मजबूती और परिवार के प्रति आपका समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करता है. हम खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि आप हमारी जिंदगी में हैं. दुआ है कि आपका ये जन्मदिन ढेर सारी खुशियां, प्यार और यादगार पल लेकर आए. लव यू.' सारिता के इस पोस्ट पर कई सेलेब्स उन्हें बधाई दे रहे हैं.
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आर. माधवन की आने वाली फिल्में
बता दें कि माधवन हाल ही में आदित्य धर और रणवीर सिंह के 'धुरंधर' और इसके सीक्वल में नजर आए थे. फिल्म में उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया था. इसके बाद वो आने वाले समय में कई तमिल और हिंदी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. जल्द ही वो 'अल्फा' में नजर आएंगे, जो अभी पोस्ट-प्रोडक्शन के स्टेज में हैं. इसके अलावा जी.डी. नायडू की बायोपिक, दही चीनी, तनु वेड्स मनु 3 और लिगेसी जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगे. फैंस उनकी इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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Source: IOCL