बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता हैं, जिन्होंने टीवी से शुरुआत कर बड़े पर्दे पर अपनी अलग पहचान बनाई है, और उनमें से एक नाम है पुलकित सम्राट का. उन्होंने एक कलाकार के तौर पर हर जॉनर में कदम रखा है. वह कभी भी एक शैली तक सीमित नहीं रहे. कॉमेडी, रोमांस, एक्शन या ड्रामा, हर जॉनर में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. यही वजह है कि उन्हें हर उम्र के दर्शक काफी पसंद करते हैं.

फैमिली बिजनेस नहीं शोबिज इंडस्ट्री में थी रूचि

पुलकित का जन्म 29 दिसंबर 1983 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ. उनके परिवार का रियल एस्टेट का बिजनेस है, लेकिन पुलकित की रुचि बचपन से ही एक्टिंग में थी. उन्होंने दिल्ली के स्कूलों से पढ़ाई की और फिर एडवरटाइजिंग का कोर्स किया. इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया. मुंबई पहुंचकर पुलकित ने किशोर नामित कपूर की एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन की और धीरे-धीरे अपने करियर की नींव रखी.

टीवी से शुरू की अपनी एक्टिंग जर्नी

उनका करियर टीवी से शुरू हुआ. 2006 में उन्होंने एकता कपूर के लोकप्रिय टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में लक्ष्य वीरानी का किरदार निभाया. इस रोल ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.इसके अलावा, उन्होंने 'इंडियन टेली अवॉर्ड' भी जीता. टीवी में सफलता मिलने के बाद उन्होंने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया और 2012 में फिल्म 'बिट्टू बॉस' से बॉलीवुड डेब्यू किया, लेकिन असली लोकप्रियता उन्हें अगले साल यानी 2013 में आई 'फुकरे' से मिली. यह फिल्म सुपरहिट रही.

पुलकित सम्राट की हिट फिल्में

'फुकरे' में उन्होंने हनी का किरदार निभाया, जो उनकी कॉमेडी और स्वैग का मिलाजुला रूप था. दर्शकों को यह किरदार बेहद पसंद आया और इस फ्रेंचाइजी की सफलता ने उन्हें बॉलीवुड में एक खास पहचान दिलाई. इसके बाद पुलकित ने 'जय हो', 'ओ तेरी', 'डॉली की डोली', 'जूनूनियत', 'वीरे की वेडिंग', 'पागलपंती', 'फोन बूथ', और 'सनम रे' जैसी फिल्मों में काम किया. कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, तो कुछ ने उन्हें सीखने का मौका दिया. इस दौरान उन्होंने दिखाया कि वे सिर्फ एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं हैं और हर जॉनर में खुद को आजमा सकते हैं.



हर जॉनर में माहिर हैं अभिनेता

'सनम रे' में उन्होंने अपना रोमांस साइड दिखाया. इस फिल्म में उन्होंने आकाश का किरदार निभाया. वहीं, फिल्म 'तैश' में उनका जबरदस्त एक्शन और ड्रामा दर्शकों को प्रभावित कर गया. वह जल्द ही 'राहु केतु' और 'ग्लोरी' जैसे प्रोजेक्ट्स लेकर फैंस के बीच आने वाले हैं. इसमें भी उनका अलग प्रदर्शन देखने को मिलेगा. उनके सफर को देखकर स्पष्ट है कि वह हर जॉनर के किरदार में सहज हैं और नई चुनौतियों को अपनाने से नहीं डरते.

पुलकित सम्राट की पर्सनल लाइफ

पुलकित की पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही. उनकी पहली शादी श्वेता रोहिरा से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला. इसके बाद साल 2019 में उनकी मुलाकात कृति खरबंदा से हुई, और दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. लंबे समय तक डेटिंग के बाद, कपल ने 15 मार्च 2024 को शादी कर ली.