बॉलीवुड सुपरस्टार्स ने मुंबई पुलिस के लिए आज बेहद स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार तक ने मीम्स के साथ मुंबई पुलिस का आभार जताया है. किसी ने मुंबई पुलिस को उनकी मेहनत के लिए सलाम किया है तो किसी ने शुक्रिया कहकर उनकी हौसला अफजाई की है.

दरअसल आज मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार ने उनके लिए पोस्ट लिखा है और उनके जज्बे के लिए उन्हें सलाम किया है.

शाहरुख खान ने कहा 'थैंक्यू'

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक्स पर एक पोस्ट किया है. इसमें एक्टर ने मुंबई पुलिस का साल 2017 में किया गया एक पोस्ट री-शेयर किया है जिसमें उनकी फिल्म 'डर' का रेफ्रेंस दिया हुआ है. इसके साथ शाहरुख खान ने कैप्शन में लिखा- '70 मिनट नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल है! और मुंबई पुलिस ने हमारी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए अपनी जिंदगी डेडीकेट कर दी है! निस्वार्थ कर्तव्य के लिए मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर को धन्यवाद और सोशल मीडिया पर 10 शानदार सालों के लिए बधाई!'

70 minute nahi, poori zindagi ka sawaal hai! And Mumbai Police has committed their lives, to prioritise our safety!



Thank you @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice for your selfless duty & congratulations on the remarkable 10 years on social media! #MumbaiPolice4All#MPsPuntastic10 https://t.co/ImbWVOJLTF — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 28, 2025

अमिताभ बच्चन ने लिखा स्पेशल नोट

अमिताभ बच्चन ने भी मुंबई पुलिस का 2017 का एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें 'दीवार' फिल्म का पोस्टर है. इसके साथ उन्होंने लिखा- 'आज हम बहुत खुश होंगे! मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर 10 गौरवशाली साल पूरे कर लिए हैं और मुंबईवासियों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं. संस्कृत में "सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय" का मतलब है "अच्छाई की रक्षा करना और बुराई को रोकना", जो नागरिकों की सुरक्षा और कुकर्मों पर अंकुश लगाने की उनकी कमिटमेंट को दिखाता है.'

T 5609(i) - Aaj khush toh bahut honge hum !@MumbaiPolice & @CPMumbaiPolice have completed 10 glorious years on social media, forever looking out for Mumbaikars Online!



"Sadrakshanaya Khalanigrahanaya" (सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय), which means "To Protect the Good and to… pic.twitter.com/QDaxIWEreW — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 28, 2025

'मुंबई पुलिस को सलाम...'

वहीं अक्षय कुमार ने मुंबई पुलिस का साल 2018 का एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें 'हेरा फेरी' के स्टिल्स हैं. इसके साथ एक्टर ने लिखा- 'चिल्ला चिल्ला के इस स्कीम से कैसे बचें, ये तो बताना पड़ेगा ना?? मुंबई पुलिस और सीपीएम मुंबई पुलिस को सलाम, जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं. हमारी सुरक्षा के लिए हम आपके आभारी हैं. इतना शानदार होने के लिए धन्यवाद! मुंबई पुलिस सबके लिए.'

Chilla Chilla ke iss scheme se kaise bachein, yeh toh batana padega na?? 😬



Hats off to you @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice for always having our back. We owe our safety to you, thanks for being so awesome!#MumbaiPolice4All pic.twitter.com/PRpq9DoIWt — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 28, 2025

सलमान खान ने भी दी बधाई

सलमान खान भी इस मौके पर मुंबई पुलिस को बधाई दी है. उन्होंने पोस्ट में लिखा- 'सबसे क्रिएटिव और प्रभावशाली अकाउंट का स्वागत नहीं करोगे? साइबर सुरक्षा और डिजिटल अनुशासन पर नागरिकों को एजुकेट करने के लिए मुंबई पुलिस को धन्यवाद. भरोसा, तकनीक और अथक सेवा के 10 साल पूरे होने पर बधाई.'