हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कल्कि 2' में प्रियंका चोपड़ा ने किया दीपिका पादुकोण को रिप्लेस? जानें- क्या है सच

'कल्कि 2' में प्रियंका चोपड़ा ने किया दीपिका पादुकोण को रिप्लेस? जानें- क्या है सच

Priyanka Chopra-Deepika Padukone: सितंबर में कल्कि 'कल्कि 2898 एडी' के मेकर्स ने अनाउंस किया था कि इसके सीक्वल का हिस्सा दीपिका पादुकोण नहीं होंगी. अब दीपिका के रिप्लेसमेंट की चर्चा हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 03 Dec 2025 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

दीपिका पादुकोण का ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से बाहर होना काफी चर्चा में रहा है. हालांकि इसके पीछे की वजह अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग के कारण ऐसा हुआ था. खैर, अब हर कोई यह जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि फिल्म में दीपिका की जगह कौन लेगा? और अब, कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के अनुसार, मेकर्स प्रभास स्टारर इस फिल्म में दीपिका की जगह प्रियंका चोपड़ा को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं.

‘कल्कि 2’में दीपिका पादुकोण की जगह कौन लेगा?
दीपिका के फिल्म छोड़ने के बाद, कई खबरें आईं कि फिल्म में उनकी जगह कौन सी अभिनेत्री ले सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि निर्माता अनुष्का शेट्टी या साई पल्लवी पर विचार कर रहे हैं, और अब, हालिया रिपोर्ट्स में प्रियंका चोपड़ा के नाम का सुझाव दिया गया है. तो चलिए, इसे लेकर मेकर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं.


कल्कि 2' में प्रियंका चोपड़ा ने किया दीपिका पादुकोण को रिप्लेस? जानें- क्या है सच

नेटिजन्स कर रहे रिएक्ट
वहीं अब रेडिट पर, नेटिज़न्स ने चर्चा शुरू कर दी है कि क्या प्रियंका, दीपिका की जगह एक अच्छी रिप्लेसमेंट हैं या नहीं. इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए, एक रेडिट यूज़र ने कमेंट किया, "काशीबाई आखिरकार मस्तानी से एक कदम आगे निकल गई... बहुत बढ़िया." एक और नेटिजन ने लिखा, "यह वाकई एक अपग्रेड होगा... कोई और होता तो यह डाउनग्रेड लगता."

एक और रेडिट यूज़र ने कमेंट किया, "वे कहानी में बदलाव को कैसे समझाएंगे. कम से कम दीपिका की गैरमौजूदगी को उनके किरदार की मौत या उनके कहीं खो जाने या ऐसे ही कुछ और तो समझा सकते हैं."


कल्कि 2' में प्रियंका चोपड़ा ने किया दीपिका पादुकोण को रिप्लेस? जानें- क्या है सच


कल्कि 2' में प्रियंका चोपड़ा ने किया दीपिका पादुकोण को रिप्लेस? जानें- क्या है सच

मेकर्स ने कल्कि 2 से दीपिका के हटने की अनाउंसमेंट की थी
ता दें कि इस साल सितंबर में मेकर्स ने ट्वीट किया था, "यह आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण कल्कि 2898एडी के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म बनाने की लंबी जर्नी के बावजूद हम पार्टनरशिप नहीं कर पाए, और कल्कि 2898एडी जैसी फिल्म उस कमिटमेंट और उससे भी ज्यादा की हकदार है. हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं."

कल्कि 2 कब होगी रिलीज?
‘कल्कि 2’ को नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होने की संभावना है.

Published at : 03 Dec 2025 12:49 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Priyanka Chopra Deepika Padukone' KALKI 2
विश्व
Highest Debt Country: 2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल, इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए ये संकेत
यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल-इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए संकेत
विश्व
World Highest Cigarette Price: दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
क्रिकेट
Virat Kohli To Play Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
Embed widget