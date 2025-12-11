झाड़ू-पोछा करने वाली बनना चाहती थीं ये बच्ची, आज है 600 करोड़ की मालकिन, पहचाना?

तस्वीर में दिख रही ये बच्ची बॉलीवुड की तो टॉप एक्ट्रेस रही ही हैं वहीं इन्होंने हॉलीवुड में भी खूब सक्सेस हासिल की है. हालांकि ग्लोबल आइकन बन चुकी ये बच्ची कभी झाड़ू-पोछा लगाने वाली बनना चाहती थीं लेकिन आज ये बेशुमार दौलत की मालकिन हैं. क्या आप पहचान सकते हैं कि तस्वीर में दिख रही ये बच्ची कौन है? चलिए हम आपको बताते हैं.

झाड़ू-पोछा लगाने वाली बनना चाहती थी ये बच्ची

दरअसल तस्वीर में नजर आ रही ये बच्ची कोई और नहीं प्रियंका चोपड़ा हैं. प्रियंका चोपड़ा एक सेल्फ मेड वुमन हैं और कई लोगों की इंस्पिरेशन हैं. बिना किसी गॉडफादर या इंडस्ट्री कनेक्शन के उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी खूब नाम कमाया है. हालांकि एक्ट्रेस ने एक बार खुलासा किया था कि वे झाड़ू पोछा वाली बाई बनना चाहती थीं.

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा रजत शर्मा के शो आप की अदालत में पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने बताया था कि वे जब तीन साल की थी तब वे झाड़ू-पोछा लगाने वाली बनना चाहती थीं. उन्होंने मजेदार किस्सा सुनाते हुए कहा था, “ मुझे झाड़ू पोछा करना बहुत पसंद था. मैं झाड़ू उठाकर अपना घर साफ करती रहती थी और मेरे नाना मेरे पीछे डंडा लेकर आते थे और कहते थे कि ये डंडा राम है और ऐसा पड़ेगा अगर झाड़ू उठाया तो, तुम पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी. तो झाड़ू पोछा निकल गया. अब आकर देखना आप मेरा घर, मैं कितना गंदा रखती हूं.”

प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ कितनी है?

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा आप बेशुमार दौलत की मालकिन हैं. जीक्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा की कुल नेटवर्थ 650 करोड़ रुपये है. बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी फिल्मों के अलावा, चोपड़ा ने स्टार्टअप इनवेस्टमेंट, फिल्म प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स और बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स के जरिये खूब कमाई की है.

View this post on Instagram A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

प्रियंका चोपड़ा अपकमिंग फिल्में

बता दें कई सालों के बाद प्रियंका चोपड़ा इंडिया सिनेमा में लौट आई हैं. वे जल्द ही एसएस राजामौली निर्देशित साईंस-फाई एडवेंटर फिल्म वाराणसी में नजर आएंगीं. इस फिल्म में वे महेश बाबू संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी.