Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं हर साल फिल्मी हो जाती हूं...' प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनास संग मनाया करवा चौथ

'मैं हर साल फिल्मी हो जाती हूं...' प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनास संग मनाया करवा चौथ

प्रियंका चोपड़ा ने हर साल की तरह इस बार भी पति निक जोनास के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने निक के साथ एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Oct 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा सात समंदर पार रहकर भी भारतीय परंपराओं को नहीं भूली हैं. वह हर त्योहार को धूमधाम से मनाती हैं, फिर चाहे दिवाली हो, होली या नवरात्रि. अब प्रियंका ने हर साल की तरह इस बार भी पति निक जोनास के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने निक के साथ एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है.

'मैं हर साल फिल्मी हो जाती हूं...'

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो पति निक जोनास के साथ नजर आ रही हैं. इस फोटो के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा, 'ओके, मैं हर साल फिल्मी हो जाती हूं.' उन्होंने इस पोस्ट में निक जोनास को भी टैग किया है. प्रियंका-निक की ये रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

मैं हर साल फिल्मी हो जाती हूं...' प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनास संग मनाया करवा चौथ

कैसा है प्रियंका चोपड़ा का लुक?

तस्वीर में प्रियंका रेड कलर का सूट पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने सिर पर लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ है. मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और माथे पर छोटी-सी लाल बिंदी उनके लुक को खास बना रही है. वहीं, निक जोनास क्रीम कलर के कुर्ता-पायजामा में नजर आ रहे हैं.

कब हुई थी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी?

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. दोनों की उम्र में करीब 10 साल का अंतर है, लेकिन इसने उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं डाला. प्रियंका और निक ने साल 2018 में शादी की थी और अब दोनों अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं.

कैसे शुरू हुई प्रियंका और निक की लव स्टोरी?

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की पहली बातचीत साल 2016 में हुई थी. निक ने प्रियंका को ट्विटर पर मैसेज किया था. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. मई 2017 में दोनों मेट गाला इवेंट में डिजाइनर राल्फ लॉरेन के लिए साथ पहुंचे थे, लेकिन उस समय उनका रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित था. करीब एक साल बाद, मई 2018 में दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया. 

निक प्रियंका को लेकर काफी सीरियस थे. उन्होंने जुलाई 2018 में प्रियंका के जन्मदिन के मौके पर उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया. प्रियंका ने भी उनके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया. इसके बाद दोनों ने अगस्त 2018 में भारत में रोका सेरेमनी की और अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. 

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Nick Jonas Priyanka Chopra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
बॉलीवुड
Karwa Chauth LIVE Updates: बॉलीवुड हसीनाओं ने पिया के नाम से रचाई मेहंदी, प्रियंका चोपड़ा, हिना खान की तस्वीरें आईं सामने
लाइव: बॉलीवुड हसीनाओं ने पिया के नाम से रचाई मेहंदी, प्रियंका चोपड़ा, हिना खान की तस्वीरें आईं सामने
बॉलीवुड
'टाइगर 3' से 'गोलमाल अगेन'-'सूर्यवंशी' तक, दिवाली पर इन 7 फिल्मों ने किया धमाका, मिलकर बटोरे 2500 करोड़
दिवाली पर इन 7 फिल्मों ने किया धमाका, मिलकर बटोरे 2500 करोड़
बॉलीवुड
करवाचौथ 2026 पर प्रियंका चोपड़ा से हिना खान तक, एक्ट्रेसेस ने लगाई पति के नाम की मेहंदी
करवाचौथ पर प्रियंका चोपड़ा से हिना खान तक, एक्ट्रेसेस ने लगाई पति के नाम की मेहंदी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब इस राज्य में होगा एक्शन, भ्रष्टाचार का आरोप, 700 करोड़ के नुकसान का दावा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब इस राज्य में होगा एक्शन, भ्रष्टाचार का आरोप, 700 करोड़ के नुकसान का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: वाराणसी के BJP उम्मीदवार ने स्वीकारी हार, सपा सांसद ने की 2027 की भविष्यवाणी
Live: वाराणसी के BJP MLC उम्मीदवार ने स्वीकारी हार, सपा सांसद ने की 2027 की भविष्यवाणी
इंडिया
अब किस बात पर भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'Gen-Z अब उनके दोस्त नहीं'
अब किस बात पर भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'Gen-Z अब उनके दोस्त नहीं'
साउथ सिनेमा
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा क्लैश, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी रणबीर कपूर की 'रामायण'
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर महाटक्कर, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी 'रामायण'
क्रिकेट
कुमार संगाकारा के परिवार के साथ बदसलूकी, दिग्गज ने लगाए गंभीर आरोप
कुमार संगाकारा के परिवार के साथ बदसलूकी, दिग्गज ने लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस से मांगी माफी! MLC चुनाव रिजल्ट पर बोले- एक सीट जीती है
हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस से मांगी माफी! MLC चुनाव रिजल्ट पर बोले- एक सीट जीती है
बिहार
JDU में कलह! जीत के बाद नीरज कुमार बोले- 'ललन सिंह का आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे'
JDU में कलह! जीत के बाद नीरज कुमार बोले- 'ललन सिंह का आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे'
Home Tips
Amla Storage Tips: आंवला कैसे स्टोर करें कि महीनों चले? आजमाएं दादी-नानी के नुस्खे
आंवला कैसे स्टोर करें कि महीनों चले? आजमाएं दादी-नानी के नुस्खे
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget