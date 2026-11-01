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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा ने दिखाई हैलोवीन सेलिब्रेशन की झलक, घोस्ट प्रिंसेस बनी बेटी मालती

प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई हैलोवीन सेलिब्रेशन की झलक, घोस्ट प्रिंसेस बनी बेटी मालती

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 01:09 PM (IST)
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ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट किया. प्रियंका ने सोशल मीडिया पर अपने इस फैमिली आउटिंग की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें तीनों अलग-अलग और मजेदार कॉस्ट्यूम में नजर आए.

उनके हैलोवीन सेलिब्रेशन की झलकियां सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं और फैंस भी तस्वीरों पर प्यार लुटा रहे हैं. 

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प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई हैलोवीन सेलिब्रेशन की झलक
हैलोवीन के मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने काइली जेनर के मशहूर 'किंग काइली' लुक को अपनाया. उन्होंने लंबे पिंक विग, काली बीनी, बड़े सनग्लासेस, ब्लैक क्रॉप टॉप और मैचिंग जैकेट व पैंट पहनी. वहीं निक जोनस सफेद काउबॉय हैट, ब्राउन सूएड जैकेट, डार्क जींस और ब्राउन बूट्स में काउबॉय बने नजर आए.

उनकी बेटी मालती मैरी 'घोस्ट प्रिंसेस' के लुक में बेहद प्यारी लग रही थीं. उन्होंने व्हाइट कलर की फ्लोइंग ड्रेस के साथ केप, विग और हार्ट शेप वाले सनग्लासेस पहने थे. प्रियंका ने कार में बैठकर अपनी एक तस्वीर भी शेयर की.

 
 
 
 
 
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तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने मजेदार कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि वो काउबॉय, घोस्ट प्रिंसेस और किंग काइली बनकर ट्रिक-ऑर-ट्रीटिंग करने निकले.  उन्होंने सभी को हैलोवीन की शुभकामनाएं दीं. 

प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी भी शेयर की. इसमें उन्होंने लिखा, 'सभी मिलेनियल मांओं को हैप्पी हैलोवीन, जो पूरी रात अपने बच्चों से कहेंगी, 'सिर्फ एक ही लेना' और 'थैंक्यू बोला या नहीं?''

प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई हैलोवीन सेलिब्रेशन की झलक, घोस्ट प्रिंसेस बनी बेटी मालती

इससे पहले प्रियंका ने करवाचौथ की भी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें वो रेड कलर का सूट पहने नजर आई.

'वाराणसी' में आएंगी नजर
प्रियंका के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू नजर आएंगे. फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. वाराणसी अगले साल 7 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होगी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 01 Nov 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
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