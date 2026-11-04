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दिवाली पर लगेंगी पटाखा, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के आउटफिट्स से लें इंस्पिरेशन

दिवाली पार्टी में हर कोई सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहता है. ऐसे में कृति सेनन से लेकर कियारा आडवाणी तक के इन शानदार ट्रेडिशनल लुक्स से आप भी आउटफिट इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 04 Nov 2026 03:41 PM (IST)
दिवाली पार्टी में हर कोई सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहता है. ऐसे में कृति सेनन से लेकर कियारा आडवाणी तक के इन शानदार ट्रेडिशनल लुक्स से आप भी आउटफिट इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

दिवाली का त्योहार आते ही हर कोई अपने लुक को खास और स्टाइलिश बनाने की तैयारी में जुट जाता है. अगर आप भी इस दिवाली सबसे अलग और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. कृति सेनन से लेकर कियारा आडवाणी तक के ये आउटफिट्स आपके दिवाली लुक को परफेक्ट बना सकते हैं.

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मृणाल ठाकुर का ये अनारकली सूट लुक दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट है. क्रीम और ब्लू कलर के सूट के साथ मैरून दुपट्टा, हैवी एम्ब्रॉयडरी और गोल्डन ईयररिंग्स उन्हें बेहद एलिगेंट लुक दे रहे हैं.
मृणाल ठाकुर का ये अनारकली सूट लुक दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट है. क्रीम और ब्लू कलर के सूट के साथ मैरून दुपट्टा, हैवी एम्ब्रॉयडरी और गोल्डन ईयररिंग्स उन्हें बेहद एलिगेंट लुक दे रहे हैं.
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अगर आप दिवाली पर सिंपल लेकिन क्लासी दिखना चाहती हैं, तो शनाया कपूर का ये पिंक साड़ी लुक ट्राई कर सकती हैं. गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी, मैचिंग ब्लाउज और खूबसूरत चोकर नेकलेस उनके लुक को बेहद एलिगेंट बना रहे हैं.
अगर आप दिवाली पर सिंपल लेकिन क्लासी दिखना चाहती हैं, तो शनाया कपूर का ये पिंक साड़ी लुक ट्राई कर सकती हैं. गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी, मैचिंग ब्लाउज और खूबसूरत चोकर नेकलेस उनके लुक को बेहद एलिगेंट बना रहे हैं.
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दिवाली पार्टी में ग्लैमर का तड़का लगाना है, तो कियारा आडवाणी का ये गोल्डन लहंगा लुक आपके लिए बेस्ट है. गोल्डन क्रॉप ब्लाउज, फ्लेयर्ड लहंगा, खूबसूरत चोकर और खुले बालों के साथ उनका अंदाज किसी पटाखे से कम नहीं लग रहा.
दिवाली पार्टी में ग्लैमर का तड़का लगाना है, तो कियारा आडवाणी का ये गोल्डन लहंगा लुक आपके लिए बेस्ट है. गोल्डन क्रॉप ब्लाउज, फ्लेयर्ड लहंगा, खूबसूरत चोकर और खुले बालों के साथ उनका अंदाज किसी पटाखे से कम नहीं लग रहा.
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खुशी कपूर का ये रेड साड़ी लुक दिवाली पार्टी के लिए शानदार ऑप्शन है. हैवी बॉर्डर वाली रेड साड़ी के साथ एम्ब्रॉयडरी वाला स्लीवलेस ब्लाउज, स्टेटमेंट नेकलेस और मैचिंग चूड़ियां उनके लुक को बेहद अट्रैक्टिव बना रहा हैं.
खुशी कपूर का ये रेड साड़ी लुक दिवाली पार्टी के लिए शानदार ऑप्शन है. हैवी बॉर्डर वाली रेड साड़ी के साथ एम्ब्रॉयडरी वाला स्लीवलेस ब्लाउज, स्टेटमेंट नेकलेस और मैचिंग चूड़ियां उनके लुक को बेहद अट्रैक्टिव बना रहा हैं.
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अनन्या पांडे का ये पर्पल लहंगा लुक भी रीक्रिएट कर सकती हैं. गोल्डन वर्क वाला ब्लाउज, मैचिंग दुपट्टा, हैवी नेकलेस और झुमके उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. ये दिवाली पार्टी या पूजा के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.
अनन्या पांडे का ये पर्पल लहंगा लुक भी रीक्रिएट कर सकती हैं. गोल्डन वर्क वाला ब्लाउज, मैचिंग दुपट्टा, हैवी नेकलेस और झुमके उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. ये दिवाली पार्टी या पूजा के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.
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दिवाली पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो जाह्नवी कपूर के इस मल्टीकलर लहंगा लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. हैवी प्रिंटेड लहंगे के साथ एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज, मैचिंग दुपट्टा, मांग टीका और ट्रेडिशनल जूलरी उनके लुक को खास बना रही है.
दिवाली पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो जाह्नवी कपूर के इस मल्टीकलर लहंगा लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. हैवी प्रिंटेड लहंगे के साथ एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज, मैचिंग दुपट्टा, मांग टीका और ट्रेडिशनल जूलरी उनके लुक को खास बना रही है.
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दिवाली पर सूट कैरी करना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस कृति सेनन का ये लुक आपके लिए परफेक्ट है. गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के साथ मल्टीकलर हैवी दुपट्टा, पर्पल बॉटम और चोकर नेकलेस उनके लुक को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं.
दिवाली पर सूट कैरी करना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस कृति सेनन का ये लुक आपके लिए परफेक्ट है. गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के साथ मल्टीकलर हैवी दुपट्टा, पर्पल बॉटम और चोकर नेकलेस उनके लुक को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं.
Published at : 04 Nov 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Diwali 2026

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