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दिवाली पर लगेंगी पटाखा, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के आउटफिट्स से लें इंस्पिरेशन
दिवाली पार्टी में हर कोई सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहता है. ऐसे में कृति सेनन से लेकर कियारा आडवाणी तक के इन शानदार ट्रेडिशनल लुक्स से आप भी आउटफिट इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
दिवाली का त्योहार आते ही हर कोई अपने लुक को खास और स्टाइलिश बनाने की तैयारी में जुट जाता है. अगर आप भी इस दिवाली सबसे अलग और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. कृति सेनन से लेकर कियारा आडवाणी तक के ये आउटफिट्स आपके दिवाली लुक को परफेक्ट बना सकते हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 03:41 PM (IST)
Tags :Diwali 2026
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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