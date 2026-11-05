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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड4 फिल्मों के बाद ही क्यों बॉलीवुड से दूर हो गईं अथिया शेट्टी? पिता सुनील शेट्टी ने बताई थी वजह

4 फिल्मों के बाद ही क्यों बॉलीवुड से दूर हो गईं अथिया शेट्टी? पिता सुनील शेट्टी ने बताई थी वजह

सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्होंने 11 साल पहले बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन बहुत जल्दी ही फिल्मी दुनिया से पूरी तरह किनारा कर लिया

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 05 Nov 2026 06:58 AM (IST)
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बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर सुनील शेट्टी 90 के दशक से लेकर अब तक बॉलीवुड में एक्टिव हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्में दी हैं और अच्छा-खासा नाम कमाया. हालांकि वहीं दूसरी ओर उनके दोनों बच्चे बॉलीवुड में अभी तक बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए. उनके बेटे अहान शेट्टी को बॉलीवुड में काम करते हुए 8 साल हो चुके हैं. जबकि उनकी बेटी अथिया शेट्टी का करियर सिर्फ 4 फिल्मों में सिमटकर रह गया जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं.

34 साल की हुईं सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी

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सुनील शेट्टी ने साल 1991 में मोनिशा कादरी से शादी की थी जिन्हें अब माना शेट्टी के नाम से जाना जाता है. सुनील और माना ने दो बच्चों अहान और अथिया का वेलकम किया था. अथिया का जन्म 5 नवंबर 1992 को हुआ. अथिया आज 34 साल की हो चुकी हैं.

सिर्फ 4 फिल्मों में सिमटा अथिया शेट्टी का करियर

अथिया शेट्टी ने बतौर एक्ट्रेस अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2015 की फिल्म 'हीरो' से की थी. इस एक्शन रोमांटिक फिल्म में उन्होंने अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ स्क्रीन शेयर की थी. ये अथिया के साथ-साथ सूरज की भी पहली फिल्म थी.

अथिया की दूसरी 'फिल्म मुबारकां' (2017) थी. ये एक कॉमेडी मूवी रही. उनकी तीसरी फिल्म 2019 की 'मोतीचूर चकनाचूर' थी'. इसके बाद अथिया बॉलीवुड से दूर होने लगीं. उनकी आखिरी और चौथी फिल्म 'गो नोनी गो' थी. इसके बाद वो बड़े पर्दे पर नजर नहीं आईं.

अथिया ने क्यों छोड़ा था बॉलीवुड?

अथिया के पिता सुनील शेट्टी ने अपने एक इंटरव्यू में बेटी के बॉलीवुड छोड़ने के बारे में बात की थी. सुनील ने बताया था कि उनसे अथिया ने कहा था कि अब उनकी एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं है और वो फिल्में नहीं करना चाहती हैं.

2023 में क्रिकेटर केएल राहुल से की थी शादी

अथिया शेट्टी ने भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को लंबे वक्त तक डेट किया था. इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया. केएल राहुल और अथिया की शादी साल 2023 में सुनील शेट्टी के खंडाला वाले घर पर धूमधाम से हुई थी. राहुल और अथिया अब एक बेटी इवारा के पेरेंट्स हैं. इवारा का जन्म मार्च 2025 में  हुआ था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Athiya Shetty
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