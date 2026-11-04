नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित 'रामायण' 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही काफी चर्चा में है. भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी और रावण के रूप में यश अभिनीत यह पौराणिक महाकाव्य दर्शकों के बीच काफी दिलचस्पी जगा रहा है, और भारत तथा विदेशों में इसके टिकटों की एडवांस बुकिंग भी जोरों-शोरों से हो रही है. यहां इसके एडवांस बुकिंग के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

'रामायण' की पहले दिन के लिए कितनी हुई एडवांस बुकिंग (Ramayana Advance Booking Day 1 Live Updates )

'रामायण' की रिलीज में बस अब चंद घंटे बचे हैं. इसी के साथ इसकी एडवांस बुकिंग के भी सॉलिड आंकड़े सामने आ रहे हैं. इसने ओपनिंग डे के लिए प्री टिकट सेल से अच्छी कमाई कर जाली है.

सैकनिल्क के मुताबिक 'रामायण' के पहले दिन के लिए दोपहर 12 बजे तक 23 हजार 783 शोज के लिए 10.18 लाख टिकटों की प्री सेल हुई है.

इसी के साथ इसने प्री सेल से बिना ब्लॉक सीटों के 33.44 करोड़ कमा लिए हैं.

वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसकी प्री सेल की कमाई 39.49 करोड़ पहुंच गई है.

पांच दिनों की प्री सेल में शतक जड़ने वाली है 'रामायण'

नमित मल्होत्रा ​​की 'रामायण पार्ट वन' सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर एक बड़े मुकाम के करीब पहुंच रही है. रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म ने भारत में अपने पहले पांच दिनों के लिए एडवांस बुकिंग में 98.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस तरह यह फिल्म 100 करोड़ रुपये के आंकड़े से इंचभर दूर है. इस आंकड़े में सिनेमाघरों द्वारा ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं. अगर इन ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो एडवांस कलेक्शन 78.52 करोड़ रुपये बैठता है.

बता दें कि पांच दिनों के लिए इसके अब तक 84 हजार 810 शोज के लिए ब्लॉक सीटों के साथ 26.22 लाख टिकटों की प्री सेल हो चुकी है जबकि बिना ब्लॉक सीटों वाले 20.84 लाख टिकट बिके हैं.

'रामायण' के बारे में सब कुछ

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा ​​द्वारा निर्मित, 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रूप में नज़र आएंगे. फिल्म की स्टार कास्ट में रवि दुबे और सनी देओल भी अहम भूमिकाओं में शामिल हैं. भारतीय महाकाव्य पर आधारित यह भव्य फिल्म 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.