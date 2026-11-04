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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में सितारों का मेला, सलमान खान से शिल्पा शेट्टी तक ने लूटी महफिल

Photos: रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में सितारों का मेला, सलमान खान से शिल्पा शेट्टी तक ने लूटी महफिल

फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा. सलमान खान से लेकर रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी तक, सभी अपने स्टाइलिश और एथनिक अंदाज में नजर आए.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 04 Nov 2026 08:56 AM (IST)
फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा. सलमान खान से लेकर रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी तक, सभी अपने स्टाइलिश और एथनिक अंदाज में नजर आए.

बॉलीवुड में दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है. हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने मुंबई में एक ग्रैंड स्टार-स्टडेड दिवाली पार्टी रखी, जिसमें सलमान खान से लेकर रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, बॉबी देओल और कई बड़े सितारे शामिल हुए. इस दौरान सभी सितारे अपने शानदार एथनिक और स्टाइलिश लुक में नजर आए. देखिए, पार्टी में किसका अंदाज रहा सबसे खास.

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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में रवीना टंडन अपने खूबसूरत एथनिक लुक में पहुंचीं. उन्होंने लेमन-ग्रीन कलर का शरारा सूट पहना था. अपने लुक को पूरा करने के लिए रवीना ने हैवी चोकर नेकलेस, मैचिंग मांग टीका और ईयररिंग्स पहने. खुले वेवी बाल, ग्लैम मेकअप और गोल्डन क्लच के साथ उनका पूरा लुक बेहद खूबसूरत लग रहा था.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में रवीना टंडन अपने खूबसूरत एथनिक लुक में पहुंचीं. उन्होंने लेमन-ग्रीन कलर का शरारा सूट पहना था. अपने लुक को पूरा करने के लिए रवीना ने हैवी चोकर नेकलेस, मैचिंग मांग टीका और ईयररिंग्स पहने. खुले वेवी बाल, ग्लैम मेकअप और गोल्डन क्लच के साथ उनका पूरा लुक बेहद खूबसूरत लग रहा था.
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इस ग्रैंड दिवाली पार्टी में सलमान खान अपने कैजुअल और डैशिंग अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी, जिसे उन्होंने ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया. उनका ये सिंपल और स्टाइलिश अंदाज काफी शानदार लग रहा था.
इस ग्रैंड दिवाली पार्टी में सलमान खान अपने कैजुअल और डैशिंग अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी, जिसे उन्होंने ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया. उनका ये सिंपल और स्टाइलिश अंदाज काफी शानदार लग रहा था.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में एक्टर वेदांग रैना अपने शानदार एथनिक लुक में पहुंचे. उन्होंने आइवरी-व्हाइट कलर का शॉर्ट कुर्ता पहना था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग फ्लेयर्ड व्हाइट पैंट्स पहनीं. वेदांग ने अपने कर्ली बालों को मेसी स्टाइल में रखा.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में एक्टर वेदांग रैना अपने शानदार एथनिक लुक में पहुंचे. उन्होंने आइवरी-व्हाइट कलर का शॉर्ट कुर्ता पहना था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग फ्लेयर्ड व्हाइट पैंट्स पहनीं. वेदांग ने अपने कर्ली बालों को मेसी स्टाइल में रखा.
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दिवाली पार्टी में तुषार कपूर ऑल-ब्लैक एथनिक लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक शीयर कुर्ता पहना था, जिस पर ब्लैक थ्रेड और सीक्वेंस से हैवी कढ़ाई की गई थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग पटियाला सलवार और दुपट्टा कैरी किया.
दिवाली पार्टी में तुषार कपूर ऑल-ब्लैक एथनिक लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक शीयर कुर्ता पहना था, जिस पर ब्लैक थ्रेड और सीक्वेंस से हैवी कढ़ाई की गई थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग पटियाला सलवार और दुपट्टा कैरी किया.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या देओल के साथ पहुंचे. बॉबी व्हाइट सिल्क कुर्ता-पायजामा में नजर आए, जिसे उन्होंने मैचिंग आइवरी नेहरू जैकेट के साथ पेयर किया था.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या देओल के साथ पहुंचे. बॉबी व्हाइट सिल्क कुर्ता-पायजामा में नजर आए, जिसे उन्होंने मैचिंग आइवरी नेहरू जैकेट के साथ पेयर किया था.
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वहीं, तान्या रेड कलर की खूबसूरत फ्यूजन साड़ी में नजर आईं, जिसके पल्लू और बॉर्डर पर रफल्स और फ्रिंज वर्क था. उन्होंने इसे हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज के साथ पहना और गोल्डन पोटली बैग और ब्रेसलेट्स से अपना लुक पूरा किया.
वहीं, तान्या रेड कलर की खूबसूरत फ्यूजन साड़ी में नजर आईं, जिसके पल्लू और बॉर्डर पर रफल्स और फ्रिंज वर्क था. उन्होंने इसे हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज के साथ पहना और गोल्डन पोटली बैग और ब्रेसलेट्स से अपना लुक पूरा किया.
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दिवाली पार्टी में संजय कपूर शानदार एथनिक लुक में नजर आए. उन्होंने टील-ब्लू रंग का सिल्क कुर्ता पहना था, जिसे मैचिंग हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीवलेस जैकेट के साथ पेयर किया था. इसके साथ उन्होंने ऑफ-व्हाइट पायजामा और डार्क ब्राउन लेदर शूज पहने थे.
दिवाली पार्टी में संजय कपूर शानदार एथनिक लुक में नजर आए. उन्होंने टील-ब्लू रंग का सिल्क कुर्ता पहना था, जिसे मैचिंग हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीवलेस जैकेट के साथ पेयर किया था. इसके साथ उन्होंने ऑफ-व्हाइट पायजामा और डार्क ब्राउन लेदर शूज पहने थे.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में फिल्म प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा कपूर अपने खूबसूरत एथनिक लुक में नजर आईं. इस दौरान उन्होंने मैटेलिक शैंपेन-गोल्डन रंग की स्कर्ट पहनी थी, जिसे फ्लोरल प्रिंटेड केप-स्टाइल टॉप के साथ पेयर किया था. वहीं, स्लीक बन और न्यूड मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में फिल्म प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा कपूर अपने खूबसूरत एथनिक लुक में नजर आईं. इस दौरान उन्होंने मैटेलिक शैंपेन-गोल्डन रंग की स्कर्ट पहनी थी, जिसे फ्लोरल प्रिंटेड केप-स्टाइल टॉप के साथ पेयर किया था. वहीं, स्लीक बन और न्यूड मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
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इस पार्टी में एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा इंडो-वेस्टर्न लुक में नजर आईं. उन्होंने आइवरी-व्हाइट कलर की कॉलर वाली फुल स्लीव्स शर्ट पहनी थी, जिसे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले स्लीवलेस वेस्टकोट के साथ पेयर किया था. इसके साथ उन्होंने ब्लैक रंग की फ्लेयर्ड धोती-स्टाइल पैंट्स पहनी थीं. जेनेलिया ने अपने बालों का बन बनाया था और आगे की तरफ फेस-फ्रेमिंग बैंग्स रखे थे, जो उनके लुक को खास बना रहे थे.
इस पार्टी में एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा इंडो-वेस्टर्न लुक में नजर आईं. उन्होंने आइवरी-व्हाइट कलर की कॉलर वाली फुल स्लीव्स शर्ट पहनी थी, जिसे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले स्लीवलेस वेस्टकोट के साथ पेयर किया था. इसके साथ उन्होंने ब्लैक रंग की फ्लेयर्ड धोती-स्टाइल पैंट्स पहनी थीं. जेनेलिया ने अपने बालों का बन बनाया था और आगे की तरफ फेस-फ्रेमिंग बैंग्स रखे थे, जो उनके लुक को खास बना रहे थे.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ पहुंचीं. इस दौरान शिल्पा शेट्टी चारकोल ग्रे रंग की सीक्वेंस साड़ी में बेहद ग्लैमरस लग रही थीं. उन्होंने इसे डीप वी-नेकलाइन वाले स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया था. खुले वेवी बाल, विंग्ड आईलाइनर, न्यूड लिपस्टिक और सिल्वर क्लच से उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ पहुंचीं. इस दौरान शिल्पा शेट्टी चारकोल ग्रे रंग की सीक्वेंस साड़ी में बेहद ग्लैमरस लग रही थीं. उन्होंने इसे डीप वी-नेकलाइन वाले स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया था. खुले वेवी बाल, विंग्ड आईलाइनर, न्यूड लिपस्टिक और सिल्वर क्लच से उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
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वहीं, राज कुंद्रा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली शेरवानी और ऑफ-व्हाइट पटियाला सलवार में नजर आए. उन्होंने ब्लैक पगड़ी और पारंपरिक जूतियों के साथ अपना रॉयल पंजाबी लुक पूरा किया.
वहीं, राज कुंद्रा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली शेरवानी और ऑफ-व्हाइट पटियाला सलवार में नजर आए. उन्होंने ब्लैक पगड़ी और पारंपरिक जूतियों के साथ अपना रॉयल पंजाबी लुक पूरा किया.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में खुशी कपूर अपने ग्लैमरस एथनिक लुक में नजर आईं. उन्होंने मल्टीकलर स्ट्रैपी ब्लाउज और स्कर्ट सेट पहना था, जिस पर मिरर वर्क, बीड्स और कौड़ियों से खूबसूरत सजावट की गई थी. उनके ब्लाउज में हॉल्टर नेक डिजाइन था, जबकि स्कर्ट में वर्टिकल पैनल डिजाइन देखने को मिला. खुशी ने छोटे ड्रॉप ईयररिंग्स पहने और बालों को स्लीक हाई पोनीटेल में बांधा था.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में खुशी कपूर अपने ग्लैमरस एथनिक लुक में नजर आईं. उन्होंने मल्टीकलर स्ट्रैपी ब्लाउज और स्कर्ट सेट पहना था, जिस पर मिरर वर्क, बीड्स और कौड़ियों से खूबसूरत सजावट की गई थी. उनके ब्लाउज में हॉल्टर नेक डिजाइन था, जबकि स्कर्ट में वर्टिकल पैनल डिजाइन देखने को मिला. खुशी ने छोटे ड्रॉप ईयररिंग्स पहने और बालों को स्लीक हाई पोनीटेल में बांधा था.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में सनी कौशल ऑल-व्हाइट एथनिक लुक में नजर आए. उन्होंने आइवरी-व्हाइट रंग का सिल्क कुर्ता पहना था, जिसके कॉलर और फ्रंट पर गोल्डन कढ़ाई की गई थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग सिल्क पायजामा और कंधे पर गोल्डन मोटिफ वाला सिल्क स्टोल कैरी किया था.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में सनी कौशल ऑल-व्हाइट एथनिक लुक में नजर आए. उन्होंने आइवरी-व्हाइट रंग का सिल्क कुर्ता पहना था, जिसके कॉलर और फ्रंट पर गोल्डन कढ़ाई की गई थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग सिल्क पायजामा और कंधे पर गोल्डन मोटिफ वाला सिल्क स्टोल कैरी किया था.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में सान्या मल्होत्रा ने आइवरी-व्हाइट रंग का फ्लेयर्ड अनारकली सूट पहना था, जिसके घेरे पर चौड़ी गोल्डन ब्रॉकेड बॉर्डर थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक और मैरून रंग की हैवी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीवलेस कोटी और मैचिंग दुपट्टा कैरी किया था. सान्या ने गले में एंटीक चोकर, मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों में कड़े पहने थे. स्लीक बन, मिनिमल मेकअप और मल्टीकलर एम्ब्रॉयडरी वाले क्लच के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में सान्या मल्होत्रा ने आइवरी-व्हाइट रंग का फ्लेयर्ड अनारकली सूट पहना था, जिसके घेरे पर चौड़ी गोल्डन ब्रॉकेड बॉर्डर थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक और मैरून रंग की हैवी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीवलेस कोटी और मैचिंग दुपट्टा कैरी किया था. सान्या ने गले में एंटीक चोकर, मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों में कड़े पहने थे. स्लीक बन, मिनिमल मेकअप और मल्टीकलर एम्ब्रॉयडरी वाले क्लच के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
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इस दिवाली पार्टी में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी रॉयल एथनिक लुक में नजर आईं. उन्होंने रॉयल ब्लू रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था, जिसके ब्लाउज और लहंगे के बॉर्डर पर गोल्डन जरी और गोटा-पट्टी की कढ़ाई की गई थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग नेट का दुपट्टा कैरी किया था. राशा ने बालों को स्लीक बन में बांधकर गजरे से सजाया था. वहीं, गोल्डन चांदबालियां, मैचिंग कड़े और मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
इस दिवाली पार्टी में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी रॉयल एथनिक लुक में नजर आईं. उन्होंने रॉयल ब्लू रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था, जिसके ब्लाउज और लहंगे के बॉर्डर पर गोल्डन जरी और गोटा-पट्टी की कढ़ाई की गई थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग नेट का दुपट्टा कैरी किया था. राशा ने बालों को स्लीक बन में बांधकर गजरे से सजाया था. वहीं, गोल्डन चांदबालियां, मैचिंग कड़े और मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में अलाया एफ ऑल-ब्लैक लुक में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक सिल्क-सैटिन साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने प्लंजिंग वी-नेकलाइन वाला स्ट्रैपी ब्लैक ब्लाउज पहना था. अलाया ने गले में सिल्वर चोकर और मैचिंग स्टड ईयररिंग्स पहने थे. खुले वेवी बाल, विंग्ड आईलाइनर और न्यूड लिपस्टिक के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में अलाया एफ ऑल-ब्लैक लुक में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक सिल्क-सैटिन साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने प्लंजिंग वी-नेकलाइन वाला स्ट्रैपी ब्लैक ब्लाउज पहना था. अलाया ने गले में सिल्वर चोकर और मैचिंग स्टड ईयररिंग्स पहने थे. खुले वेवी बाल, विंग्ड आईलाइनर और न्यूड लिपस्टिक के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में अपारशक्ति खुराना स्टाइलिश एथनिक लुक में नजर आए. उन्होंने नेवी ब्लू रंग का शॉर्ट कुर्ता पहना था. अपारशक्ति ने ब्राउन टिंटेड चश्मा और गोल्डन वॉच कैरी की थी.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में अपारशक्ति खुराना स्टाइलिश एथनिक लुक में नजर आए. उन्होंने नेवी ब्लू रंग का शॉर्ट कुर्ता पहना था. अपारशक्ति ने ब्राउन टिंटेड चश्मा और गोल्डन वॉच कैरी की थी.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में 'बिग बॉस 13' फेम माहिरा शर्मा ग्लैमरस साड़ी लुक में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक शिफॉन साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने पिंक पर्ल और बीड्स से सजा स्ट्रैपी कोर्सेट-स्टाइल ब्लाउज पहना था.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में 'बिग बॉस 13' फेम माहिरा शर्मा ग्लैमरस साड़ी लुक में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक शिफॉन साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने पिंक पर्ल और बीड्स से सजा स्ट्रैपी कोर्सेट-स्टाइल ब्लाउज पहना था.
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दिवाली पार्टी में आयुष्मान खुराना अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ पहुंचे. इस दौरान आयुष्मान डार्क ऑलिव ग्रीन रंग के वेलवेट कुर्ते में नजर आए. वहीं, ताहिरा गोल्डन और सिल्वर मैटेलिक शेड के स्ट्रैपलेस कोर्सेट टॉप और ड्रेप्ड स्कर्ट में नजर आईं.
दिवाली पार्टी में आयुष्मान खुराना अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ पहुंचे. इस दौरान आयुष्मान डार्क ऑलिव ग्रीन रंग के वेलवेट कुर्ते में नजर आए. वहीं, ताहिरा गोल्डन और सिल्वर मैटेलिक शेड के स्ट्रैपलेस कोर्सेट टॉप और ड्रेप्ड स्कर्ट में नजर आईं.
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इस दिवाली पार्टी में भूमि पेडनेकर एलिगेंट एथनिक लुक में नजर आईं. उन्होंने आइवरी-व्हाइट रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने सिल्वर मोतियों से सजा मॉडर्न कोर्सेट-स्टाइल ब्लाउज पहना था. भूमि ने बालों को स्लीक बन में बांधा था और हाथ में सिल्वर क्लच कैरी किया था.
इस दिवाली पार्टी में भूमि पेडनेकर एलिगेंट एथनिक लुक में नजर आईं. उन्होंने आइवरी-व्हाइट रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने सिल्वर मोतियों से सजा मॉडर्न कोर्सेट-स्टाइल ब्लाउज पहना था. भूमि ने बालों को स्लीक बन में बांधा था और हाथ में सिल्वर क्लच कैरी किया था.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक फिटेड फॉर्मल ट्राउजर्स पहने थे. उनका ब्लैक एंड व्हाइट लुक काफी सिंपल और क्लासी लग रहा था.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक फिटेड फॉर्मल ट्राउजर्स पहने थे. उनका ब्लैक एंड व्हाइट लुक काफी सिंपल और क्लासी लग रहा था.
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रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में अदिति राव हैदरी अपने पति सिद्धार्थ के साथ खूबसूरत एथनिक लुक में पहुंचीं. इस दौरान अदिति मैजेंटा पिंक रंग के लहंगे में नजर आईं. उन्होंने मैचिंग सिल्क दुपट्टा, स्टेटमेंट झुमके और खुले वेवी बालों के साथ अपना लुक पूरा किया. वहीं, सिद्धार्थ ने डीप मैरून रंग की बंदगला जैकेट पहनी थी.
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में अदिति राव हैदरी अपने पति सिद्धार्थ के साथ खूबसूरत एथनिक लुक में पहुंचीं. इस दौरान अदिति मैजेंटा पिंक रंग के लहंगे में नजर आईं. उन्होंने मैचिंग सिल्क दुपट्टा, स्टेटमेंट झुमके और खुले वेवी बालों के साथ अपना लुक पूरा किया. वहीं, सिद्धार्थ ने डीप मैरून रंग की बंदगला जैकेट पहनी थी.
Published at : 04 Nov 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Ramesh Taurani Diwali Party

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