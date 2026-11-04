इस दिवाली पार्टी में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी रॉयल एथनिक लुक में नजर आईं. उन्होंने रॉयल ब्लू रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था, जिसके ब्लाउज और लहंगे के बॉर्डर पर गोल्डन जरी और गोटा-पट्टी की कढ़ाई की गई थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग नेट का दुपट्टा कैरी किया था. राशा ने बालों को स्लीक बन में बांधकर गजरे से सजाया था. वहीं, गोल्डन चांदबालियां, मैचिंग कड़े और मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया.