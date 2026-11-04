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'रामायण' की ग्रैंड स्क्रीनिंग में उमड़े सितारे, रणबीर-आलिया ने लूट ली महफिल
फिल्म 'रामायण' की रिलीज से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग में सितारों का जमावड़ा लगा. आलिया भट्ट से लेकर रकुल प्रीत सिंह तक, कई सेलेब्स अपने स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे. देखिए तस्वीरें.
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्साह है. रिलीज से पहले मेकर्स ने इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे अपने शानदार अंदाज में पहुंचे. आलिया भट्ट से लेकर रकुल प्रीत सिंह तक, कई हस्तियों ने अपने लुक से ध्यान खींचा. आइए देखते हैं स्क्रीनिंग की खास तस्वीरें.
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Published at : 04 Nov 2026 10:45 AM (IST)
Tags :Ramayana Screening
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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