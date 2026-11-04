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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'रामायण' की ग्रैंड स्क्रीनिंग में उमड़े सितारे, रणबीर-आलिया ने लूट ली महफिल

'रामायण' की ग्रैंड स्क्रीनिंग में उमड़े सितारे, रणबीर-आलिया ने लूट ली महफिल

फिल्म 'रामायण' की रिलीज से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग में सितारों का जमावड़ा लगा. आलिया भट्ट से लेकर रकुल प्रीत सिंह तक, कई सेलेब्स अपने स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे. देखिए तस्वीरें.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 04 Nov 2026 10:45 AM (IST)
फिल्म 'रामायण' की रिलीज से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग में सितारों का जमावड़ा लगा. आलिया भट्ट से लेकर रकुल प्रीत सिंह तक, कई सेलेब्स अपने स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे. देखिए तस्वीरें.

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्साह है. रिलीज से पहले मेकर्स ने इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे अपने शानदार अंदाज में पहुंचे. आलिया भट्ट से लेकर रकुल प्रीत सिंह तक, कई हस्तियों ने अपने लुक से ध्यान खींचा. आइए देखते हैं स्क्रीनिंग की खास तस्वीरें.

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'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभा रहे एक्टर रणबीर कपूर ने अपने लुक से महफिल लूट ली. उन्होंने ब्राउन कलर का शॉर्ट कुर्ता पहना था, जिसे डेनिम जींस के साथ पेयर किया. रेड कार्पेट पर रणबीर ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.
'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभा रहे एक्टर रणबीर कपूर ने अपने लुक से महफिल लूट ली. उन्होंने ब्राउन कलर का शॉर्ट कुर्ता पहना था, जिसे डेनिम जींस के साथ पेयर किया. रेड कार्पेट पर रणबीर ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.
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इस स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर की मां और एक्ट्रेस नीतू कपूर भी पहुंचीं. उन्होंने ओलिव ग्रीन कलर का साटन को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें वो बेहद क्लासी लग रही थीं. अपने लुक को उन्होंने सिल्वर क्लच और डायमंड ड्रॉप ईयररिंग्स के साथ पूरा किया.
इस स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर की मां और एक्ट्रेस नीतू कपूर भी पहुंचीं. उन्होंने ओलिव ग्रीन कलर का साटन को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें वो बेहद क्लासी लग रही थीं. अपने लुक को उन्होंने सिल्वर क्लच और डायमंड ड्रॉप ईयररिंग्स के साथ पूरा किया.
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'रामायण' की स्क्रीनिंग में आलिया भट्ट ने अपने खूबसूरत एथनिक लुक से सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने सी-ग्रीन कलर की लिनन साड़ी पहनी थी, जिसके साथ ब्लू बॉर्डर और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला सिल्वर हॉल्टर-नेक ब्लाउज पेयर किया. मिनिमल ज्वेलरी, खुले बाल और न्यूड मेकअप में आलिया बेहद एलिगेंट लग रही थीं.
'रामायण' की स्क्रीनिंग में आलिया भट्ट ने अपने खूबसूरत एथनिक लुक से सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने सी-ग्रीन कलर की लिनन साड़ी पहनी थी, जिसके साथ ब्लू बॉर्डर और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला सिल्वर हॉल्टर-नेक ब्लाउज पेयर किया. मिनिमल ज्वेलरी, खुले बाल और न्यूड मेकअप में आलिया बेहद एलिगेंट लग रही थीं.
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'रामायण' की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अपने बेटे नील किचलू के साथ पहुंचीं. इस दौरान काजल ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस में बेहद स्टाइलिश नजर आईं. वहीं, उनके बेटे व्हाइट टी-शर्ट और ग्रे पैंट्स में काफी क्यूट लग रहे थे. रेड कार्पेट पर मां-बेटे की जोड़ी ने साथ में कई प्यारे पोज दिए.
'रामायण' की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अपने बेटे नील किचलू के साथ पहुंचीं. इस दौरान काजल ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस में बेहद स्टाइलिश नजर आईं. वहीं, उनके बेटे व्हाइट टी-शर्ट और ग्रे पैंट्स में काफी क्यूट लग रहे थे. रेड कार्पेट पर मां-बेटे की जोड़ी ने साथ में कई प्यारे पोज दिए.
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'रामायण' की स्क्रीनिंग में रैपर बादशाह भी अपने खास अंदाज में पहुंचे. उन्होंने ग्रे-ब्लू पेसले प्रिंटेड डेनिम जैकेट के साथ ब्लैक टी-शर्ट और ब्राउन कलर के ओवरसाइज्ड ट्राउजर्स पहने थे. चंकी स्नीकर्स और चश्मे के साथ बादशाह का ये कूल और अर्बन लुक काफी शानदार लग रहा था.
'रामायण' की स्क्रीनिंग में रैपर बादशाह भी अपने खास अंदाज में पहुंचे. उन्होंने ग्रे-ब्लू पेसले प्रिंटेड डेनिम जैकेट के साथ ब्लैक टी-शर्ट और ब्राउन कलर के ओवरसाइज्ड ट्राउजर्स पहने थे. चंकी स्नीकर्स और चश्मे के साथ बादशाह का ये कूल और अर्बन लुक काफी शानदार लग रहा था.
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'रामायण' में हनुमान का किरदार निभा रहे सनी देओल भी फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचे. इस दौरान वो व्हाइट सूट और लाइट ब्लू शर्ट में बेहद डैशिंग नजर आए. नेवी ब्लू शूज और सनग्लासेस के साथ उन्होंने अपने लुक में स्वैग का तड़का लगाया.
'रामायण' में हनुमान का किरदार निभा रहे सनी देओल भी फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचे. इस दौरान वो व्हाइट सूट और लाइट ब्लू शर्ट में बेहद डैशिंग नजर आए. नेवी ब्लू शूज और सनग्लासेस के साथ उन्होंने अपने लुक में स्वैग का तड़का लगाया.
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'रामायण' की स्क्रीनिंग में विवेक ओबेरॉय भी पहुंचे. इस दौरान वो ब्लैक एसिमेट्रिक कुर्ते और मैचिंग ट्राउजर्स में नजर आए. उनका ये ऑल-ब्लैक एथनिक अंदाज काफी रॉयल लगा.
'रामायण' की स्क्रीनिंग में विवेक ओबेरॉय भी पहुंचे. इस दौरान वो ब्लैक एसिमेट्रिक कुर्ते और मैचिंग ट्राउजर्स में नजर आए. उनका ये ऑल-ब्लैक एथनिक अंदाज काफी रॉयल लगा.
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इस इवेंट में आदर जैन अपनी पत्नी अलेखा आडवाणी के साथ पहुंचे. इस दौरान आदर डार्क ब्लू डेनिम शर्ट और ब्लैक जींस में कैजुअल लुक में नजर आए. वहीं, अलेखा ने ऑल-डेनिम को-ऑर्ड सेट के साथ बरगंडी टॉप पहना था. दोनों की जोड़ी साथ में काफी स्टाइलिश लग रही थी.
इस इवेंट में आदर जैन अपनी पत्नी अलेखा आडवाणी के साथ पहुंचे. इस दौरान आदर डार्क ब्लू डेनिम शर्ट और ब्लैक जींस में कैजुअल लुक में नजर आए. वहीं, अलेखा ने ऑल-डेनिम को-ऑर्ड सेट के साथ बरगंडी टॉप पहना था. दोनों की जोड़ी साथ में काफी स्टाइलिश लग रही थी.
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'रामायण' की स्क्रीनिंग में रकुल प्रीत सिंह अपने पति जैकी भगनानी के साथ पहुंचीं. इस दौरान रकुल सिल्वर क्रिस्टल वर्क वाले ब्लैक पैंटसूट में बेहद स्टाइलिश नजर आईं. वहीं, जैकी ब्लैक शर्ट और मैचिंग ट्राउजर्स में दिखे. दोनों ने अपने ऑल-ब्लैक ट्विनिंग लुक से सबका ध्यान खींच लिया.
'रामायण' की स्क्रीनिंग में रकुल प्रीत सिंह अपने पति जैकी भगनानी के साथ पहुंचीं. इस दौरान रकुल सिल्वर क्रिस्टल वर्क वाले ब्लैक पैंटसूट में बेहद स्टाइलिश नजर आईं. वहीं, जैकी ब्लैक शर्ट और मैचिंग ट्राउजर्स में दिखे. दोनों ने अपने ऑल-ब्लैक ट्विनिंग लुक से सबका ध्यान खींच लिया.
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'रामायण' की स्क्रीनिंग में आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट अपने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा के साथ पहुंचीं. इस दौरान शाहीन व्हाइट एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लैक ओवरसाइज्ड ब्लेजर और मैचिंग जींस में नजर आईं. वहीं, ईशान ने ऑलिव ग्रीन टी-शर्ट के साथ डार्क ओवरशर्ट और ग्रे जींस पहनी थी.
'रामायण' की स्क्रीनिंग में आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट अपने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा के साथ पहुंचीं. इस दौरान शाहीन व्हाइट एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लैक ओवरसाइज्ड ब्लेजर और मैचिंग जींस में नजर आईं. वहीं, ईशान ने ऑलिव ग्रीन टी-शर्ट के साथ डार्क ओवरशर्ट और ग्रे जींस पहनी थी.
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फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे एक्टर रवि दुबे भी स्क्रीनिंग में अपनी पत्नी सरगुन मेहता के साथ पहुंचे. इस दौरान उनके साथ पूरा परिवार भी नजर आया.
फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे एक्टर रवि दुबे भी स्क्रीनिंग में अपनी पत्नी सरगुन मेहता के साथ पहुंचे. इस दौरान उनके साथ पूरा परिवार भी नजर आया.
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'रामायण' की स्क्रीनिंग में लारा दत्ता अपने रॉयल एथनिक लुक में नजर आईं. उन्होंने टील ब्लू सिल्क शर्ट के साथ बनारसी ब्रोकेड स्कर्ट पहनी थी. चांदबाली ईयररिंग्स, मैचिंग क्लच और खुले बालों में उनका अंदाज बेहद खूबसूरत लग रहा था. फिल्म में लारा महारानी कैकेयी का किरदार निभा रही हैं.
'रामायण' की स्क्रीनिंग में लारा दत्ता अपने रॉयल एथनिक लुक में नजर आईं. उन्होंने टील ब्लू सिल्क शर्ट के साथ बनारसी ब्रोकेड स्कर्ट पहनी थी. चांदबाली ईयररिंग्स, मैचिंग क्लच और खुले बालों में उनका अंदाज बेहद खूबसूरत लग रहा था. फिल्म में लारा महारानी कैकेयी का किरदार निभा रही हैं.
Published at : 04 Nov 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Ramayana Screening

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