'रामायण' की ग्रैंड स्क्रीनिंग में उमड़े सितारे, रणबीर-आलिया ने लूट ली महफिल

'रामायण' की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अपने बेटे नील किचलू के साथ पहुंचीं. इस दौरान काजल ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस में बेहद स्टाइलिश नजर आईं. वहीं, उनके बेटे व्हाइट टी-शर्ट और ग्रे पैंट्स में काफी क्यूट लग रहे थे. रेड कार्पेट पर मां-बेटे की जोड़ी ने साथ में कई प्यारे पोज दिए.