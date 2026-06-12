हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तुम्हारे बिना एक साल बीत गया', संजय कपूर की पहली पुण्यतिथि पर प्रिया सचदेव इमोशनल

'तुम्हारे बिना एक साल बीत गया', संजय कपूर की पहली पुण्यतिथि पर प्रिया सचदेव इमोशनल

Priya Sachdev Post: दिवंगत संजय कपूर की पहली पुण्यतिथि पर पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने भावुक पोस्ट शेयर की. उन्होंने संजय को याद करते हुए लिखा कि एक साल बाद भी उनकी यादें परिवार की ताकत बनी हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 12 Jun 2026 09:47 PM (IST)
Preferred Sources

12 जून 2025 को 53 साल की उम्र में संजय कपूर का निधन हुआ था. उनके निधन ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया था. आज एक साल बीतने के बाद भी उनकी पत्नी प्रिया सचदेव इस दर्द से निकल नहीं पाई हैं और संजय से जुड़ी पोस्ट शेयर करती रहती हैं. इसी बीच प्रिया सचदेव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर भावुक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पति को याद किया.

हमें छोड़कर गए एक साल बीत गया है...

प्रिया ने संजय की एक फोटो के साथ लिखा, 'तुम्हें हमें छोड़कर गए एक साल बीत गया है, लेकिन आज भी तुम्हारी मौजूदगी हमें हर दिन आगे बढ़ने की राह दिखाती है. तुम कभी एक जगह रुककर रहने में विश्वास नहीं करते थे. तुमने हमेशा पूरे जोश, जिज्ञासा और आत्मविश्वास के साथ जिंदगी जी. तुमने अपने आसपास के लोगों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priya S Kapur (@priyasunjaykapur)

उन्होंने आगे लिखा, 'तुम्हें हमेशा प्यार किया जाएगा और हमेशा याद रखा जाएगा. तुम्हारे आदर्श, जिन लोगों की जिंदगी को तुमने छुआ और जो प्यार तुमने दिल खोलकर दिया, वही आज तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान हैं. तुम्हारा प्यार आज भी हमारी ताकत है और तुम्हारी यादें हमारे लिए एक आशीर्वाद हैं.' इसके अलावा उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'तुम्हारे बिना एक साल बीत गया, लेकिन आज भी सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल तुम्हारा आता है और रात को सोने से पहले आखिरी ख्याल भी तुम्हारा ही होता है.'

ये भी पढ़ें: 'काला हिरन' फिल्म मामला: Salman Khan की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, फिल्म मेकर अमित जानी को नोटिस भेजा

कैसे हुआ संजय कपूर का निधन?

बता दें कि संजय का निधन लंदन में पोलो खेलते समय हुआ था. हालांकि शुरुआत में आए रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें दिल का दौरा पड़ा. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने बताया कि उन्हें एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन (एनाफिलैक्टिक शॉक) हुआ था. उनकी मां रानी कपूर ने संजय के अचानक चले जाने से कई सवाल उठाए, जिसके बाद ब्रिटेन के मेडिकल जांच में भी स्पष्ट किया गया था कि उनकी मौत प्राकृतिक थी. 

प्रिया और संजय का रिश्ता 

बात करें प्रिया और संजय के रिश्ते की, तो दोनों की शादी 2017 में हुई थी. उनका एक बेटा है, जिसका नाम अजारियस कपूर है. प्रिया की पहली शादी विक्रम चटवाल से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी सफीरा चटवाल है. हालांकि 2011 में तलाक के बाद संजय ने ही प्रिया के साथ सफिरा की देखभाल की. वहीं संजय कपूर ने पहले फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी से शादी की थी, लेकिन 2000 में दोनों अलग हो गए. वहीं 2003 में संजय ने करिश्मा कपूर से शादी की थी, लेकिन 2016 को उनका तलाक हो गया. 

ये भी पढ़ें: Dhamaal 4 Trailer: 'वेलकम टू द जंगल से ज्यादा अच्छा है...', 'धमाल 4' का ट्रेलर देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

30 हजार करोड़ की संपत्ति पर विवाद

संजय कपूर की मौत के बाद करिश्मा कपूर के बच्चों और प्रिया सचदेव के बीच एक नई बहस छिड़ गई थी, जो कि अब तक सुलझ नहीं पाई. मामला संजय की 30,000 करोड़ की संपत्ति के बंटवारे का है. करिश्मा कपूर के बच्चों का दावा है कि इसमें उन्हें पूरी हिस्सा नहीं मिला है. लेकिन प्रिया सचदेव इस बात से इनकार करती हैं. मामला कोर्ट में चल रहा है. हालांकि, इस विवाद को लेकर करिश्मा का कहना है कि वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं हैं और बच्चों के हक के लिए लड़ रही हैं.

और पढ़ें
Published at : 12 Jun 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
Priya Sachdev Sunjay Kapur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'तुम्हारे बिना एक साल बीत गया', संजय कपूर की पहली पुण्यतिथि पर प्रिया सचदेव इमोशनल
'तुम्हारे बिना एक साल बीत गया', संजय कपूर की पहली पुण्यतिथि पर प्रिया सचदेव इमोशनल
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' में छा गईं कंगना रनौत, 'गर्वनर' भी है कमाल की फिल्म, रिव्यू पढ़ें
Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' में छा गईं कंगना रनौत, 'गर्वनर' भी है कमाल की फिल्म, रिव्यू पढ़ें
बॉलीवुड
Friday Box Office: साउथ के आगे बॉलीवुड पस्त, अकेली 'पेद्दी' 4 हिंदी फिल्मों पर पड़ी भारी
फ्राइडे बॉक्स ऑफिस: साउथ के आगे बॉलीवुड पस्त, अकेली 'पेद्दी' 4 हिंदी फिल्मों पर पड़ी भारी
बॉलीवुड
Friday Box Office Live Updates: नई रिलीज 'भारत भाग्य विधाता' और 'गवर्नर' पर भारी पड़ रही 9 दिन पुरानी 'पेद्दी', जानें- 9 बजे तक का कलेक्शन
Live Updates: नई रिलीज 'भारत भाग्य विधाता' और 'गवर्नर' पर भारी पड़ रही 9 दिन पुरानी 'पेद्दी', जानें- 9 बजे तक का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
नए अवतार में दिखी Tata Sierra EV, जल्द होगी Launch #autolive
Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
राबड़ी देवी ने दिया हीरे जड़ा कंगन तो JDU की चेतावनी, 'ईडी को चिट्ठी लिखेंगे, छोटू छलिया से...'
राबड़ी देवी ने दिया हीरे जड़ा कंगन तो JDU की चेतावनी, 'ईडी को चिट्ठी लिखेंगे, छोटू छलिया से...'
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Trailer: 'वेलकम टू द जंगल से ज्यादा अच्छा है...', 'धमाल 4' का ट्रेलर देख नहीं रोक पाएंगे हंसी
'वेलकम टू द जंगल से ज्यादा अच्छा है...', 'धमाल 4' का ट्रेलर देख नहीं रोक पाएंगे हंसी
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई भी हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठोका पहला शतक; सिर्फ बाउंड्री से 86 रन
वैभव सूर्यवंशी के भाई भी हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठोका पहला शतक; सिर्फ बाउंड्री से 86 रन
इंडिया
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल...', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
इंडिया
राज्यसभा नामांकन रद्द मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
विश्व
ट्रंप ने ईरान पर हमले को किया रद्द तो हैरान रह गए नेतन्याहू; क्या पड़ गई इजरायल-अमेरिका के बीच फूट?
ट्रंप ने ईरान पर हमले को किया रद्द तो हैरान हो गए नेतन्याहू; क्या पड़ गई इजरायल-यूएस के बीच फूट?
इंडिया
Air India Plane Crash: अहमदाबाद एअर इंडिया प्लेन क्रैश का एक साल पूरा, जांच कर रही टीम ने कहा- ‘मामले में हुई काफी प्रगति’
अहमदाबाद एअर इंडिया प्लेन क्रैश का एक साल पूरा, जांच कर रही टीम ने कहा- ‘मामले में हुई काफी प्रगति’
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget