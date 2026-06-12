कंगना का पहला हीरो, जिसे नौकरानी से रेप के आरोप में कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल जेल की सजा

Kangana Ranaut First Hero: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने दो दशक पूरे कर लिए हैं. 20 साल के शानदार करियर में उन्होंने कई एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की है. कई हिट फिल्में दे चुकीं कंगना ने अपने करियर का आगाज एक ऐसे एक्टर के साथ किया था जिसे अपनी नौकरानी से झूठे रेप के आरोप में 7 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. चलिए जानते हैं कि आखिर उनका पहला हीरो कौन रहा है?

कौन हैं कंगना का पहला हीरो?

कंगना रनौत ने बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म 'गैंगस्टर' से किया था. इसमें उनके साथ शाइनी आहूजा और इमरान हाशमी नजर आए थे. गैंगस्टर की कहानी में दिखाया गया था कि सिमरन (कंगना रनौत) जो कि बार डांसर रहती हैं उसे कुख्यात गैंगस्टर दया (शाइनी आहूजा) से प्यार हो जाता है. जबकि बाद में वो आकाश आकाश (इमरान हाशमी) के करीब आ जाती हैं. यानी कंगना के पहले हीरो शाइनी रहे.

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शाइनी पर नौकरानी ने लगाया था रेप का झूठा आरोप!

मामले की शुरुआत होती है साल 2009 से. उस वक्त उन पर उनकी नौकरानी ने रेप का आरोप लगाया था. उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शाइनी को अरेस्ट कर लिया था और उन्हें जेल भेज दिया गया. लेकिन, तीन महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई थी.

आरोप से मुकरी नौकरानी, फिर भी सुनाई 7 साल जेल की सजा

बता दें कि शाइनी पर आरोप लगाने वाली महिला बाद में अपने आरोपों से मुकर गई थीं. शाइनी ने कहा था कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो सहमति से हुआ था. महिला ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए शाइनी को बेगुनाह बताया था. हालांकि इसके बावजूद एक्टर को बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा था.

कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट्स, फोरेंसिक साक्ष्यों और पुलिस में दर्ज मूल एफआईआर (FIR) के आधार पर ये फैसला सुनाया था. जेल की सजा के साथ-साथ अभिनेता पर जुर्माना भी लगाया गया था. शाइनी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद उन्हें दोबारा इस केस में जमानत मिल गई थी. हालांकि ये केस आज भी कोर्ट में है.

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इन फिल्मों में नजर आए शाइनी आहूजा

53 वर्षीय शाइनी आहूजा को बॉलीवुड का अगला बड़ा स्टार माना जा रहा था, हालांकि इस केस ने उनके करियर को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया था. एक्टर ने 2006 में फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ से डेब्यू किया था. शाइनी वो लम्हे, लाइफ इन ए मेट्रो, भूल भुलैया और 'वेलकम बैक' जैसी फिल्मों में भी नजर आए हैं. राइटर मनीष गुप्ता ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया था कि अब शाइनी फिलीपींस में रहते हैं. उन्होंने भारत छोड़ दिया है.