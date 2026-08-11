मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAIIMS Dual Kidney Transplant: सेना के हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट हुई ब्रेन डेड महिला की किडनी, AIIMS में हुआ ड्यूल ट्रांसप्लांट

AIIMS Dual Kidney Transplant: सेना के हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट हुई ब्रेन डेड महिला की किडनी, AIIMS में हुआ ड्यूल ट्रांसप्लांट

AIIMS Dual Kidney Transplant: चंडीगढ़ से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए लाई गईं दो किडनी 56 वर्षीय महिला को इंप्लांटेड की गईं. ये किडनी 70 वर्षीय ब्रेन डेड महिला की थीं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Aug 2026 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

AIIMS Dual Kidney Transplant : दिल्ली के AIIMS से हाल ही में मार्जिनल डोनर की दोनों किडनी एक ही मरीज में ट्रांसप्लांट करने का मामला सामने आया है, जहां चंडीगढ़ से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए लाई गईं दो किडनी 56 वर्षीय महिला को इंप्लांटेड की गईं. ये किडनी 70 वर्षीय ब्रेन डेड महिला की थीं, जिन्हें कमांड अस्पताल, चंडीमंदिर, चंडीगढ़ में ब्रेन डेड घोषित किया गया था.

खास बात यह रही कि दोनों किडनी को एक ही मरीज में लगाया गया. AIIMS में मार्जिनल डोनर की दोनों किडनी एक ही मरीज में ट्रांसप्लांट करने का यह दूसरा मामला है. डोनर की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों को देखते हुए उनकी किडनी को मार्जिनल डोनर किडनी माना गया था. 

चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली लाई गईं किडनी

70 वर्षीय महिला कई बीमारियों से पीड़ित थीं और चंडीगढ़ के कमांड अस्पताल में भर्ती थीं. ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उनके परिवार की सहमति से अंगदान किया गया. उनके शरीर से मिली दोनों किडनी और लिवर का इस्तेमाल दो अलग-अलग मरीजों की जान बचाने के लिए किया गया. जिसमें दोनों किडनी को सेना के हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ से दिल्ली लाया गया. पालम एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद सैन्य पुलिस ने स्थानीय प्रशासन की मदद से AIIMS तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे अंगों को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाया जा सके. लिवर का ट्रांसप्लांटेशन दिल्ली के सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती एक अन्य मरीज में किया गया, जबकि दोनों किडनी AIIMS में भर्ती 56 वर्षीय महिला को लगाई गईं. 

एक ही मरीज में क्यों लगाई गईं दोनों किडनी?

AIIMS के सर्जिकल डिसिप्लिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. असुरी कृष्ण ने बताया कि डोनर की उम्र ज्यादा थी और उन्हें कई बीमारियां भी थीं. इस वजह से उनकी किडनी को मार्जिनल डोनर किडनी माना गया. ऐसी किडनी की कार्यक्षमता सामान्य और स्वस्थ डोनर की किडनी की तुलना में सीमित हो सकती है. इसलिए डॉक्टरों ने दोनों किडनी को अलग-अलग मरीजों में लगाने की जगह एक ही मरीज में इंप्लांटेड करने का फैसला किया. 56 वर्षीय महिला के शरीर के दाहिने हिस्से में दोनों किडनी इंप्लांटेड की गईं. 

यह भी पढ़ें - Gum Disease Can Cause Heart Attack: मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन

12 घंटे के कोल्ड इस्कीमिया के बाद भी सफल ट्रांसप्लांट

इस ट्रांसप्लांट की एक खास बात यह भी रही कि किडनी करीब 12 घंटे के कोल्ड इस्कीमिया टाइम के बाद मरीज में इंप्लांटेड की गईं. कोल्ड इस्कीमिया उस समय को कहा जाता है, जब किसी अंग को शरीर से निकालने के बाद ट्रांसप्लांट होने तक उसे ठंडे तापमान में रखा जाता है. इसके बाद भी ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद दोनों किडनी ने काम करना शुरू कर दिया. मरीज की रिकवरी भी सामान्य रही और किडनी का काम ठीक रहने के बाद उन्हें 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. 

AIIMS में दूसरी बार हुआ ड्यूल किडनी ट्रांसप्लांट

AIIMS में किसी मार्जिनल डोनर की दोनों किडनी एक ही मरीज में  इंप्लांटेड करने का यह दूसरा मामला है. यह ड्यूल किडनी ट्रांसप्लांट 28 जुलाई 2026 को किया गया. इस पूरे अंग ट्रांसप्लांटेशन में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, नई दिल्ली और AIIMS की अलग-अलग टीमों के बीच बेहतर कोर्डिनेशन रहा.  

यह भी पढ़ें - GLP-1 दवाओं से बदल रहा मोटापे का इलाज, क्या अब सर्जरी की जरूरत कम होगी?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 11 Aug 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Kidney Transplant AIIMS Delhi Health Dual Kidney Transplant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
AIIMS Dual Kidney Transplant: सेना के हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट हुई ब्रेन डेड महिला की किडनी, AIIMS में हुआ ड्यूल ट्रांसप्लांट
सेना के हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट हुई ब्रेन डेड महिला की किडनी, AIIMS में हुआ ड्यूल ट्रांसप्लांट
हेल्थ
Iron Deficiency Causes : आयरन की कमी से हो सकती है ये गंभीर बीमारी
आयरन की कमी से हो सकती है ये गंभीर बीमारी
हेल्थ
Side effects of Eating Samosa : सुबह उठकर आप भी करते हैं समोसे का नाश्ता? संभल जाइए
सुबह उठकर आप भी करते हैं समोसे का नाश्ता? संभल जाइए
हेल्थ
Marathon Runner Death : मैराथन रनर की दौड़ते-दौड़ते मौत, क्या फिट दिखने वाले भी खतरे में?
मैराथन रनर की दौड़ते-दौड़ते मौत, क्या फिट दिखने वाले भी खतरे में?
Advertisement

वीडियोज

Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी खूब बरसेंगे बादल, जान लें क्या कहता है मौसम विभाग
दिल्ली में आज भी खूब बरसेंगे बादल, जान लें क्या कहता है मौसम विभाग
विश्व
ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले- पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो
ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले- पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो
महाराष्ट्र
15 अगस्त को क्या करेंगे अभिजीत दीपके? वीडियो जारी कर बताया प्लान
15 अगस्त को क्या करेंगे अभिजीत दीपके? वीडियो जारी कर बताया प्लान
क्रिकेट
CSK या KKR, हार्दिक पांड्या किस टीम का थामेंगे हाथ? जान लीजिए जवाब
CSK या KKR, हार्दिक पांड्या किस टीम का थामेंगे हाथ? जान लीजिए जवाब
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
इंडिया
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, गुमराह कर रहे राहुल’, JP नड्डा का पलटवार
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, गुमराह कर रहे राहुल’, JP नड्डा का पलटवार
इंडिया
UP चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी ने दिए ये निर्देश
UP चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी ने दिए ये निर्देश
इंडिया
सुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics
सुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget