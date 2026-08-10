Box Office Prediction: 'धुरंधर 2'-'पुष्पा 2' को पहले दिन पछाड़ पाएगी यश की टॉक्सिक'? ये हैं इंडिया की टॉप 5 ओपनर
Toxic BO Prediction: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज से पहले ही लोगों के बीच में छा गई है. इसकी हर कोई तारीफ कर रहा है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया तो लोग इसकी तारीफ करने से थक नहीं रहे.
यश की मल्टीस्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक' इन दिनों काफी चर्चा में है. इस फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है. हालांकि, फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई और लोग इसकी अभी से तारीफ कर रहे हैं और ऑडियंस इसकी रिलीज के लिए काफी उत्सुक हो गई है. हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया और ये इंटरनेट पर आते ही छा गया. 'केजीएफ 2' के बाद यश की ये पहली फिल्म है, जो 4 साल बाद रिलीज हो रही है.
क्या है 'टॉक्सिक' के मेकर्स की स्ट्रैटजी?
यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के मेकर्स की स्ट्रैटजी भी कमाल की है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि इसे डार्क एंटी हीरो वाली फिल्म होने और बड़ी संख्या में स्क्रीन्स पर रिलीज किए जाने का फायदा बॉक्स ऑफिस पर मिल सकता है. इसके साथ ही प्लस पॉइंट है कि बॉक्स ऑफिस पर इसका किसी के साथ क्लैश नहीं है.
यह भी पढ़ें: 'शादी नहीं करना लेकिन मां बनना है...', आम्रपाली दुबे के फैसले पर बोले पापा- 'समाज का क्या?'
इंडिया की टॉप 5 ओपनर की लिस्ट में एंट्री कर सकती है
हालांकि, इसके 12 दिन पहले 14 अगस्त को दो बड़ी फिल्में 'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947' रिलीज की जाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि इसकी कमाई पर इनका खास असर नहीं पड़ने वाला है. ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली टॉप 5 इंडियन फिल्मों में अपनी जगह बना सकती है.
'टॉक्सिक' के ट्रेलर को मिला शानदार रिस्पांस
फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया. इसे काफी पसंद किया गया. यश को इस दौर का नया विलेन माना जा रहा है. वहीं, इसके ट्रेलर में फीमेल कैरेक्टर्स ने लोगों को काफी प्रभावित किया है. गीतू मोहनदास का 'टॉक्सिक' वर्ल्ड काफी स्टाइलिश है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना सकती है.
यह भी पढ़ें: 'उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है...', एक्ट्रेस कोमल संग गोविंदा के वायरल वीडियो पर भड़कीं सुनीता आहूजा
ये है इंडियन सिनेमा की टॉप 5 बेस्ट ओपनर
1. पुष्पा 2- 174.9 करोड़
2. धुरंधर 2- 145 करोड़
3. आरआरआर- 133 करोड़
4. बाहुबली 2 द कनक्लूजन- 121 करोड़
5. केजीएफ चैप्टर 2- 116 करोड़
'धुरंधर 2'-'पुष्पा 2' को पछाड़ पाएगी 'टॉक्सिक'?
यश की आखिरी रिलीज साल 2022 में आई फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' है, जिसने 116 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था और ये इंडियन सिनेमा के टॉप 5 ओपनर बनी थी. ऐसे में माना जा रहा है कि यश अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड पहले दिन तोड़ सकते हैं. कोईमोई के अनुसार, प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फिल्म पहले दिन 116 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है. इसके ट्रेलर ने कर्नाटक, हिंदी बेल्ट, तेलुगु राज्यों और तमिलनाडु में जबरदस्त चर्चा और उत्सुकता पैदा कर दी है, जिसका असर फिल्म की एडवांस बुकिंग पर देखने के लिए मिल सकता है.
फिल्म टॉप 5 में एंट्री कर पाए या ना, वहीं 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' को पछाड़ पाए या नहीं लेकिन माना जा रहा है कि 'टॉक्सिक' टॉप 10 ओपनर की लिस्ट में जरूर एंट्री मारेगी. आपको बता दें कि फिल्म को 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें यश के साथ कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में होंगे.