हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरिश्मा कपूर संग वसीयत की जंग के बीच संजय कपूर की कंपनी पहुंचीं प्रिया सचदेव, तस्वीरें शेयर कर हुईं इमोशनल

करिश्मा कपूर संग वसीयत की जंग के बीच संजय कपूर की कंपनी पहुंचीं प्रिया सचदेव, तस्वीरें शेयर कर हुईं इमोशनल

Priya Sachdev Visits Sunjay Kapur Company: प्रिया सचदेव कपूर अपने दिवंगत पति संजय कपूर की कंपनी का मुआयना करने पहुंचीं. उन्होंने कंपनी से अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Oct 2025 04:34 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके एक्स हसबैंड संजय कपूर की वाइफ प्रिया सचदेव कपूर के बीच वसीयत को लेकर विवाद छिड़ा है. इस बीच प्रिया सचदेव अपने दिवंगत पति की कंपनी सोमा कॉमस्टार पहुंचीं. यहां उन्होंने कंपनी के कामकाज का जायजा लिया और स्टाफ से बातचीत की. 

दिग्गज बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद प्रिया सचदेव कपूर को उनकी कंपनी में अहम पोजिशन दी गई है. जून 2025 में ही उन्हें सोना कॉमस्टार में नॉन-एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर और सीएसआर समिति की चेयरपर्सन बनाया गया है. ऐसे में प्रिया अपनी कंपनी पहुंचीं जहां से उन्होंने टीम के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कीं. इस दौरान उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा.

 
 
 
 
 
प्रिया सचदेव ने लिखा इमोशनल पोस्ट
इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फोटोज में देखा जा सकता है कि प्रिया सचदेव कंपनी की मशीनों का मुआयना कर रही हैं. वहीं वो कई तस्वीरों में स्टाफ के साथ पोज देती दिखाई दे रही हैं. एक फोटो में प्रिया पति संजय कपूर के लगाए गए पेड़ के पास भी पोज देती नजर आ रही हैं. इनके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'सोना कॉमस्टार के चेन्नई प्लांट और R&D सेंटर में हमारी लीडरशिप टीम के साथ दो दिन बिताए, वर्कफ्लोर पर घूमे, लोगों से मिले और उस सफर का गवाह बने जो इस जगह को लगातार आगे बढ़ा रहा है.'

'संजय हमेशा मानते थे कि एक्सीलेंस...'
प्रिया सचदेव ने आगे लिखा- 'जब मैंने उन इंजीनियरों से बात की जो छोटी-छोटी बारीकियों को निखार रहे थे और अपनी खुद की इन-हाउस मशीनें बना रहे थे, तो मैंने देखा कि नई चीजें शांत और पक्के इरादों से इंस्पायर होता है. जैसा कि संजय हमेशा मानते थे कि एक्सीलेंस की खोज में, मुझे याद दिलाया गया कि सक्सेस सिर्फ मशीनों से नहीं होती. इसे लोग चलाते हैं- उनके जुनून, मकसद और मजबूती से.'

'लेकिन लोग ये परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं'
प्रिया आगे लिखती हैं- मेरा मानना ​​है कि लीडरशिप का मतलब दिशा देना कम और मौजूद रहना ज्यादा है. ये सुनने, सीखने और परवाह करने के लिए मौजूद होने के बारे में है. जब नेता अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, तो बाकी सब कुछ- 'क्वालिटी, इनोवेशन और डेवलपमेंट- अलाइन होने लगता है. क्योंकि आखिरकार तकनीक ये परिभाषित कर सकती है कि हम क्या करते हैं, लेकिन लोग ये परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं. इस टीम के किए जा रहे निर्माण पर मुझे बहुत गर्व और विनम्रता है. वापस लौटने और इस अविश्वसनीय गति को और ज्यादा एक्टिव होते देखने के लिए एक्साइटेड हूं.'

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 03:43 PM (IST)
Sunjay Kapur Karisma Kapoor Priya Sachdev Kapur
