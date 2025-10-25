संजय कपूर की प्रॉपर्टी विवाद के बीच प्रिया सचदेव ने घर में कराया हवन, बेटे संग की पूजा

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर के अचानक निधन से हर कोई चौंक गया था. संजय कपूर जून 2025 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलो खेलते हुए संजय ने मधुमक्खी निगल ली थी जिसके कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. संजय कपूर के निधन के बाद से उनके घर में सब उथल-पुथल हो गया है. संजय की प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी लड़ाई हो रही है जिसमें करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान भी शामिल हैं. कानूनी लड़ाई और विवादों के बीच प्रिया सचदेव ने घर में शांति के लिए एक पूजा की है.

प्रिया ने अपने बेटे अजारियस के साथ घर में पूजा-पाठ किया. जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फोटोज में प्रिया बेटे अजारियस के साथ हवन कर रही हैं. इसके साथ ही प्रिया ने एक पुरानी फोटो भी शेयर की है जिसमें अजारियस अपने पापा संजय कपूर के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं.

शेयर की फोटोज

प्रिया ने हवन की फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 'सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए हमारी प्रार्थना. आगे बढ़ते हुए, आपकी विरासत को अपने साथ लेकर.' प्रिया का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कुछ दिन पहले संजय कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर भी प्रिया ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था.











बता दें प्रिया इस समय अपनी संपत्ति को लेकर एक हाई-प्रोफाइल कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. करिश्मा के बच्चों, समायरा और कियान ने, जिनकी मां कानूनी अभिभावक हैं. ये मुकदमा दायर किया है. उन्होंने संजय की मां और बहन के साथ मिलकर, वसीयत की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए हैं. करिश्मा के बच्चों ने संजय की विल को फर्जी बताया है. इस केस में अब सुनवाई चल रही है. संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद लंबा चलने वाला है.

