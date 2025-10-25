मिलाप मिलन जावेरी की रोमांटिक ड्रामा 'एक दीवाने की दीवानियत' इस दिवाली पर यानी 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को आयुष्मान खुराना की बड़े बजट की थामा से क्लैश करना पड़ा है. हालांकि 'एक दीवाने की दीवानियत' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. चलिए यहां जानते हैं हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है?

'एक दीवाने की दीवानियत' की चौथे दिन की कमाई कितनी रही?

'एक दीवाने की दीवानियत' ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. ये फिल्म ‘थामा’ से क्लैश के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है और ठीक कमाई भी कर रही है. अपने शुरुआती तीन दिनो में 'एक दीवाने की दीवानियत' की टिकट खिड़की पर परफॉर्मेंस अच्छी रही. हालांकि चौथे दिन इसकी कमाई को थोड़ा झटका भी लगा है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के पहले दिन 9 करोड़ से खाता खोला था. फिर दूसरे दिन इसने 13.89 फीसदी की गिरावट के बाद 7.75 करोड़ का कलेक्शन किया जबकि तीसरे दिन इसकी कमाई में 22.58 फीसदी की मंदी देखी गई और इसने 6 करोड़ रुपये कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के चौथे दिन यानी शुक्रवार को 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'एक दीवाने की दीवानियत' की 4 दिनों की कुल कमाई अब 28.25 करोड़ रुपये हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने वसूला बजट!

'एक दीवाने की दीवानियत' की कमाई में चौथे दिन बेशक गिरावट देखी गई लेकिन इसने महज चार दिनों मेंअपनी लागत से ज्यादा कमाई कर ली है. दरअसल कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' को 25 करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये 28 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है. वहीं अब ये फिल्म मुनाफा कमाने की ओर बढ़ रही है. इसी के साथ अगर से अपनी लागत से दुगना यानी 50 करोड़ का कलेक्शन कर लेती है तो इसे हिट का टैग मिल जाएगा. मेकर्स को उम्मीद है कि शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में तेजी आएगी और ये अच्छा-खासा कलेक्शन कर लेगी.

'एक दीवाने की दीवानियत' के बारे में

'एक दीवाने की दीवानियत' एक पैशनेट लव स्टोरी है जो डीप ऑब्सेशन और डिवोशन पर बेस्ड है. अपने दिल को छू लेने वाले म्यूजिक, इमोशनल कहानी और दमदार अभिनय के साथ, यह फिल्म यंग जनरेशन और रोमांटिक ड्रामा लवर्स को इम्प्रेस करने में कामयाब रही है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा ने लीड रोल प्ले किया है.