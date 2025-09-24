प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा.... क्या थी इसके पीछे की कहानी, एक्टर ने खुद किया था खुलासा

बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव रोल से अपनी पहचान बनाई थी. वहीं कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जो नेगेटिव रोल करके हर जगह छा गए थे. उनकी लोगों के बीच इमेज विलेन वाली ही बन गई थी. ऐसे ही एक एक्टर हैं प्रम चोपड़ा. प्रेम चोपड़ा ने अपने बॉलीवुड करियर में हमेशा विलेन के ही रोल दिए हैं. उनका एक डायलॉग है जो बहुत फेमस है. ये फिल्म बॉबी का है. जिसमें प्रेम चोपड़ा कहते हैं- प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा. इसके पीछे की एक कहानी है जो खुद प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताई थी. आइए आपको ये किस्सा सुनाते हैं.

प्रेम चोपड़ा ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में अपने इस डायलॉग के बारे में बताया था. ये फिल्म बॉबी फिल्म का है जिसमें ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया लीड रोल में नजर आए थे. इस फिल्म को राज कपूर ने बनाया था.

क्या है इसके पीछे की कहानी

प्रेम चोपड़ा ने कहा कि 'उन्होंने बहुत राज कपूर के साथ काम किया. मैं कहीं भी राजीव कपूर से मिलता था उनसे स्क्रिप्ट के बारे में पूछता था. वो कहते थे बताएंगे, बताएंगे. उसके बाद हम सीधे पुणे गए जहां पर शूटिंग हो रही थी. वहं पर उन्होंने मुझे सीन समझाया कि अखबार में निकला है कि एक लड़का और लड़की घर से भाग गए हैं और तुमने उसका हाथ पकड़कर बोलना है- प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा. इस फिल्म के बाद से ये डायलॉग खूब फेमस हो गया था. थिएटर से बाहर आने के बाद भी लोग ये ही डायलॉग बोल रहे थे.'

बता दें बॉबी बाद प्रेम चोपड़ा ने तीन और फिल्मों में ये डायलॉग बोला था. जिसमें रणबीर कपूर-कैटरीना कैफ की अजब प्रेम की गजब कहानी, ऑल द बेस्ट और गोलमाल 3 शामिल हैं. इन तीनों फिल्मों में एक बार फिर ये डायलॉग सुनकर फैंस खुश हो गए थे.

ये भी पढ़ें: 47 की उम्र में भी कुंवारी हैं दिव्या दत्ता, मेल अटेंशन के बावजूद क्यों नहीं कर रहीं शादी?