47 की उम्र में भी कुंवारी हैं दिव्या दत्ता, मेल अटेंशन के बावजूद क्यों नहीं कर रहीं शादी?

एक्ट्रेस दिव्या दत्ता बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम हैं. वो जितना प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं, उतना ही वो पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखती हैं. एक्ट्रेस 47 साल की हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. दिव्या दत्ता शादी नहीं करना चाहती हैं. उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया था.

दिव्या दत्ता ने क्यों नहीं की शादी?

अपनी शादी के बारे में बताते हुए दिव्या ने कहा था, 'अगर आपको अच्छा पार्टनर मिलता है तो शादी करना अच्छा है. और अगर नहीं मिलता है तो लाइफ में खूबसूरती के साथ आगे बढ़िए. खराब शादी में रहने से अच्छा है कि खुद पर फोकस कीजिए. खुद को आगे बढ़ाइए. किसी रिश्ते में खुद को कम आंकने से बेहतर है कि खुद से प्यार कीजिए. मुझे काफी मेल अटेंशन मिली है और मैं वो बहुत एंजॉय भी करती हूं. लेकिन रिलेशनशिप तब होना चाहिए जब आप कनेक्ट करते हैं. अगर आपको ये फील हो कि वो शख्स आपका हाथ पकड़ सकता है तो ठीक. पर ऐसा नहीं है तो मत कीजिए. मेरे पास बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं. मैं खुद के लिए खड़ी होती हूं.'

आगे दिव्या ने कहा था, 'मैं शादी नहीं करना चाहती हूं लेकिन मुझे एक साथी चाहिए, जिसके साथ में ट्रैवल कर सकूं. अगर नहीं है तो भी मैं खुश हूं. मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक कोट भेजा था. जिसमें एक शख्स ने पूछा, 'आप सिंगल क्यों हो? आप खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, केयरिंग हो तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं ओवरक्वालिफाइड हूं.''

वर्क फ्रंट पर दिव्या को स्लीपिंग पार्टनर, धाकड़, भाग मिल्खा भाग, छावा, बदलापुर, शर्माजी की बेटी, वीर-जारा, स्पेशल 26, मस्ती एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में देखा गया है. दिव्या की एक्टिंग को बहुत सराहा जाता है. इसके अलावा दिव्या की आवाज को भी बहुत पसंद किया जाता है. वो अक्सर फिल्मों के लिए डबिंग भी करती हैं.