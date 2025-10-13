बॉबी देओल और प्रीति जिंटा हाल ही में मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में नजर आए. इस दौरान दोनों स्टार्स ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया. वहीं इस जोड़ी को साथ देखकर लोगों को इनकी सुपरहिट फिल्म सोल्जर की याद आ गई. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि प्रीति जिंटा और बॉबी देओल में कौन ज्यादा अमीर है और किसकी कितनी नेटवर्थ है. चलिए यहां बताते हैं.

कितनी है प्रीति जिंटा की नेटवर्थ?

प्रीति जिंटा 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक रही हैं. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. वहीं प्रीति जिंटा सिर्फ़ एक फ़िल्म स्टार ही नहीं हैं बल्कि वह एक बेहद स्मार्ट बिज़नेसवुमन भी हैं. उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 183 करोड़ रुपये है. वह फिल्मों, ब्रांड प्रमोशन, कमर्शियल इनवेस्टमेंट और आईपीएल टीम में अपनी हिस्सेदारी से पैसा कमाती हैं.

वह हर ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपये कमाती हैं.

अपनी नई फिल्म ‘लाहौर 1947’ के लिए उन्हें लगभग 10 करोड़ रुपये मिल रहे हैं.

2008 में, प्रीति ने पंजाब किंग्स की को-ऑनर बनने के लिए 35 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया था. अब यह निवेश बढ़कर लगभग 350 करोड़ रुपये हो गया है.

टीम की टोटल वैल्यू भी 76 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 तक 925 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई थी.

प्रीति ज़िंटा एक लग्जरी लाइफ जीती हैं. मुंबई के पाली हिल में, जो शहर के सबसे अच्छे इलाकों में से एक है, उनके पास 17 करोड़ रुपये का एक फ्लैट है. उनके होमटाउन शिमला में भी उनका 7 करोड़ रुपये का एक घर है.

2016 में जीन गुडइनफ से शादी करने के बाद, प्रीति लॉस एंजिल्स चली गईं, जहां वे अपने पति और जुड़वां बच्चों के साथ बेवर्ली हिल्स में एक बड़े घर में रहती हैं.

उन्हें लग्ज़री कारों का भी शौक है. उनके कलेक्शन में लेक्सस LX 470, पोर्श, बीएमडब्ल्यू और एक मर्सिडीज-बेंज ई-क्लासवर्थ शामिल हैं.

बॉबी देओल की कितनी है नेटवर्थ

बॉबी देओल ने बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में दी हैं. हालांकि बीच में एक्टर का करियर पटरी से उतर गया था लेकिन आश्रम जैसी सीरीज के साथ उन्होंने दमदार कमबैक किया और फिर एनिमल में छोटे रोल के बावजूद उन्होने खूब तारीफें बटोरीं. बॉबी हाल ही में आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी नजर आए थे. इन सबके बीच एक्टर की नेटवर्थ की बात करें तो ये 66.7 करोड़ रुपये आंकी गई है और वे प्रति फिल्म 4 से 6 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. फिल्म एनिमल में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये कमाए थे. 4