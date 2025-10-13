हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रीति जिंटा vs बॉबी देओल: कौन है ज्यादा अमीर? एक्ट्रेस के आगे दौलत में बहुत पीछे हैं सनी देओल के भाई, जानें नेटवर्थ

प्रीति जिंटा vs बॉबी देओल: कौन है ज्यादा अमीर? एक्ट्रेस के आगे दौलत में बहुत पीछे हैं सनी देओल के भाई, जानें नेटवर्थ

Bobby Deol Vs Preity Zinta Net Worth: बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की नेटवर्थ की बात करें तो इस मामले में एक्ट्रेस काफी आगे हैं. चलिए यहां दानों की संपत्ति और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सब जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Oct 2025 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

 बॉबी देओल और प्रीति जिंटा हाल ही में मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में नजर आए. इस दौरान दोनों स्टार्स ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया. वहीं इस जोड़ी को साथ देखकर लोगों को इनकी सुपरहिट फिल्म सोल्जर की याद आ गई. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि प्रीति जिंटा और बॉबी देओल में कौन ज्यादा अमीर है और किसकी कितनी नेटवर्थ है. चलिए यहां बताते हैं.

कितनी है प्रीति जिंटा की नेटवर्थ?
प्रीति जिंटा 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक रही हैं. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. वहीं प्रीति जिंटा   सिर्फ़ एक फ़िल्म स्टार ही नहीं हैं बल्कि वह एक बेहद स्मार्ट बिज़नेसवुमन भी हैं. उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 183 करोड़ रुपये है. वह फिल्मों, ब्रांड प्रमोशन, कमर्शियल इनवेस्टमेंट और आईपीएल टीम में अपनी हिस्सेदारी से पैसा कमाती हैं.

  • वह हर ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपये कमाती हैं.
  • अपनी नई फिल्म ‘लाहौर 1947’ के लिए उन्हें लगभग 10 करोड़ रुपये मिल रहे हैं.
  • 2008 में, प्रीति ने पंजाब किंग्स की को-ऑनर बनने के लिए 35 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया था. अब यह निवेश बढ़कर लगभग 350 करोड़ रुपये हो गया है.
  •  टीम की टोटल वैल्यू भी 76 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 तक 925 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई थी.
  • प्रीति ज़िंटा एक लग्जरी लाइफ जीती हैं. मुंबई के पाली हिल में, जो शहर के सबसे अच्छे इलाकों में से एक है, उनके पास 17 करोड़ रुपये का एक फ्लैट है. उनके होमटाउन शिमला में भी उनका 7 करोड़ रुपये का एक घर है.
  • 2016 में जीन गुडइनफ से शादी करने के बाद, प्रीति लॉस एंजिल्स चली गईं, जहां वे अपने पति और जुड़वां बच्चों के साथ बेवर्ली हिल्स में एक बड़े घर में रहती हैं.
  • उन्हें लग्ज़री कारों का भी शौक है. उनके कलेक्शन में लेक्सस LX 470, पोर्श, बीएमडब्ल्यू और एक मर्सिडीज-बेंज ई-क्लासवर्थ शामिल हैं.

बॉबी देओल की कितनी है नेटवर्थ
बॉबी देओल ने बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में दी हैं. हालांकि बीच में एक्टर का करियर पटरी से उतर गया था लेकिन आश्रम जैसी सीरीज के साथ उन्होंने दमदार कमबैक किया और फिर एनिमल में छोटे रोल के बावजूद उन्होने खूब तारीफें बटोरीं. बॉबी हाल ही में आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी नजर आए थे. इन सबके बीच एक्टर की नेटवर्थ की बात करें तो ये 66.7 करोड़ रुपये आंकी गई है और वे प्रति फिल्म 4 से 6 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.  फिल्म एनिमल में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये कमाए थे. 4

  • बॉबी देओल कई ब्रांड डील करते हैं और प्रति ब्रांड डील लगभग 1 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं।
  • अभिनेता मुंबई के विले पार्ले में एक आलीशान घर में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये है.
  • बॉबी देओल कई लग्जरी गाड़ियों के भी मालिक  हैं. उनके कलेक्शन में रेंज रोवर स्पोर्ट शामिल है जिसकी कीमत 1.64 करोड़ रुपये से 1.84 करोड़ रुपये तक है, लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 जिसकी कीमत 44.41 लाख रुपये है.
  • वहीं  रेंज रोवर वोग जिसकी कीमत 2.39 रुपये से 4.17 करोड़ रुपये तक है, W221 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास जिसकी शुरुआती कीमत 1.71 करोड़ रुपये है, पोर्श कैयेन जिसकी कीमत 1.34 करोड़ रुपये से शुरू होती है. इनके अलावा भी उनके पास कई महंगी गाड़िया हैं.

 

Published at : 13 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Preity Zinta
