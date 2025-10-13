टाइगर श्रॉफ ने इस साल 5 सितंबर को एक्शन ड्रामा ‘बागी 4’ के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक किया था. ये फिल्म एक्टर की 2016 की ओरिजनल फिल्म की चौथी किस्त है. ‘बागी 4’ से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म करने की उम्मीद थी लेकिन ये टिकट खिड़की पर फुस्स साबित हुई. दरअसल फिल्म की कमज़ोर कहानी इसे ले डूबी. वहीं अब ये ओटीटी पर रिलीज होन की तैयारी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘बागी 4’ को ओटीटी पर किस प्लेटफॉर्म पर कब देख सकेंगे?

‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

बता दे कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने ‘बागी 4’ के डिजिटल रिलीज़ के राइट्स् खरीदे हैं. इस रिलीज़ की सटीक डेट अभी प्लेटफॉर्म ने अनाउंस नहीं की है. लेकिन वायरल हो रही एक पोस्ट के मुताबिक यह एक्शन ड्रामा 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर रेंट पर अवेलेबल हो जाएगी. वहीं 31 अक्टूबर से ये यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी.

‘बागी 4’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘बागी 4’ बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई.इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शको से ठंडा रिस्पॉन्स मिला था. इसी के साथ ये कमाई के मामले में पिछड़ गई थी. ‘बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक बागी 4’ का भारत मे लाइफटाइम कलेक्शन 47.40 कोरड रुपये रहा था. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 66.39 करोड़ की कमाई की थी. बता दे कि बागी 4’ का बजट 80 करोड़ बताया गया था. ऐसे मे ये फिल्म मेकर्स के लिए घाटे का सौदा साबित हुई थी.

‘बागी 4’ स्टार कास्ट

‘बागी 4’ में टाइगर श्रॉफ के अलावा संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा ने अहम रोल प्ले किया है. ‘बागी 4’ का निर्देशन कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कोरियोग्राफर-निर्देशक ए. हर्षा ने किया है. अंजनीपुत्र, भजरंगी 2 और वेधा जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए मशहूर हर्षा ने इस एक्शन थ्रिलर के साथ हिंदी फिल्म जगत में अपनी शुरुआत की थी. हालांकि वे अपनी इस फिल्म से बॉलीवुड में धाक जमाने में फेल हो गए.