Box Office: 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' की कमाई में जबरदस्त उछाल, MCU की 2 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड खतरे में

Box Office: 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' की कमाई में जबरदस्त उछाल, MCU की 2 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड खतरे में

Predator Badlands Box Office Collection Day 3: 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' ने इंडियन फिल्मों को तो पछाड़ा ही है. साथ ही, हॉलीवुड फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को भी पीछे करने की कोशिश में दिख रही है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 09 Nov 2025 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

बड़ी हॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइज 'प्रेडेटर' को नए तरीके से गढ़कर 7 नवंबर को सिनेमाघरों में 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' की तरह रिलीज किया गया. फिल्म को लेकर सिनेफाइल्स में जो नॉस्टैल्जिया था वो पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर दिखने लगा.

फिल्म ने उसी दिन रिलीज हुई 'हक' को हर दिन के कलेक्शन में पीछे कर दिया जबकि इमरान हाशमी के फैंस कम नहीं हैं. इसके बावजूद इस हॉलीवुड फिल्म का डंका ऐसा बजा कि उम्मीद सी जग गई कि इंडिया में रिलीज हुई कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों की लाइफटाइम कमाई का रिकॉर्ड टूट सकता है.

'प्रेडेटर बैडलैंड्स' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस फिल्म ने इंडिया में पहले दिन 2.4 करोड़ और दूसरे दिन 3.45 करोड़ रुपये कमा लिए. वहीं तीसरे दिन यानी आज 5:15 बजे तक फिल्म 1.73 करोड़ रुपये बटोरते हुए टोटल 7.58 करोड़ रुपये बटोर चुकी है.

ये डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है और शुरुआती है. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.

'प्रेडेटर बैडलैंड्स' से 'कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड' को खतरा?

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों की इंडिया में खूब पसंद किया जाता है, लेकिन इसी साल रिलीज हुई 'कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड' ने सैक्निल्क के मुताबिक इंडिया में 16.6 करोड़ रुपये का कलेक्शन ही किया. वहीं 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' सिर्फ 3 दिनों में ही इसके आधे से ज्यादा कमा चुकी है.

इसके अलावा, हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में भी कई फिल्मों को खतरा नजर आ रहा है. इनमें 'थंडरबोल्ट्स' (22.39 करोड़) सबसे पहले आती है. अगर 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' मंडे टेस्ट में पास होती है तो 'कैप्टन अमेरिका' और 'थंडरबोल्ट्स' के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है.

 
 
 
 
 
'प्रेडेटर बैडलैंड्स' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'वैरायटी' के मुताबिक, फिल्म का बजट 105 मिलियन डॉलर है. इससे भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये करीब 930 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचता है. वहीं फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को देखें तो सैक्निल्क के मुताबिक, इसने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये की कमाई की.

वहीं 'डेडलाइन' की रिपोर्ट की मानें तो ये फर्स्ट वीकेंड में 39 मिलियन डॉलर यानी करीब 350 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 09 Nov 2025 05:15 PM (IST)
Box Office HollyWood Predator Badlands Box Office Collection
