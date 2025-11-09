हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह के पास 15 सालों में कितनी फिल्में, बॉक्स आफिस पर कब हुए फ्लॉप और कब बने 'धुरंधर'?

रणवीर सिंह के पास 15 सालों में कितनी फिल्में, बॉक्स आफिस पर कब हुए फ्लॉप और कब बने 'धुरंधर'?

Ranveer Singh Films Box Office Result: बॉलीवुड के पावरहाउस रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. आज हम एक्टर के 15 साल के करियर में उनकी हिट और फ्लॉप फिल्मों के बारे में बात करेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 03:57 PM (IST)
रणवीर सिंह अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है और इस बार सभी रणवीर सिंह के गैंगस्टर वाले लुक को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. आइए जानते हैं बीते 15 सालों में बॉलीवुड के 'धुरंधर' का कैसा रहा करियर. उनकी सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में यहां से जानिए.

इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया था डंका
रणवीर सिंह ने 2010 में अपने करियर की शुरुआत की. इन 15 सालों में उन्होंने लगातार अपनी फिल्मों से ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया है. हिट फिल्मों के साथ-साथ उनकी कई मूवीज फ्लॉप और एवरेज भी साबित हुई लेकिन इन दोनों फिल्मों ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश ही कर दी.

एक ही साल में दो अलग फिल्मों में बिल्कुल अलग कैरेक्टर के साथ अभिनेता ने दर्शकों के मन में अपनी छाप छोड़ दी. ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं.

बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में रणवीर सिंह को 'सिम्बा' (240.31 करोड़) और 'पद्मावत' (302.15 करोड़) में देखा गया और इन दोनों फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर अपना डंका बजाया और ब्लॉकबस्टर का खिताब अपने नाम कर गई. दोनों ही फिल्मों में एक्टर के दो बिल्कुल अलग किरदारों की काफी सराहना भी हुई थी.
रणवीर सिंह के पास 15 सालों में कितनी फिल्में, बॉक्स आफिस पर कब हुए फ्लॉप और कब बने 'धुरंधर'?

रणवीर सिंह की हिट फिल्में
अपने 15 साल के करियर में रणवीर सिंह ने मात्र तीन हिट फिल्में ही दी हैं. अपने मेहनत और टैलेंट के दम पर उन्होंने बॉलीवुड के सबसे महंगे स्टार्स के लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है. ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ कई हिट फिल्में भी उनके करियर में शामिल है. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक एक्टर की हिट फिल्मों की लिस्ट और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस प्रकार है–

1. गोलियों की रासलीला राम–लीला (2013) – 116.33 करोड़
2. गली बॉय (2019) – 140. 25 करोड़
3. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (2023) – 153.60 करोड़
रणवीर सिंह के पास 15 सालों में कितनी फिल्में, बॉक्स आफिस पर कब हुए फ्लॉप और कब बने 'धुरंधर'?

अपने करियर में दी सिर्फ 1 सुपर हिट फिल्म
रणवीर सिंह की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' 2015 में रिलीज. इस फिल्म में एक्टर ने मराठा  पेशवा बाजीराव की भूमिका निभाई. संजय लीला भंसाली की इस जबरदस्त हिस्टोरिकल रोमांटिक फिल्म को लोगों ने काफी सराहा. बॉलीवुड के पवार हाउस यानी रणवीर सिंह ने इस किरदार को सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि जिया भी है.

पेशवा बाजीराव के रोल को शिद्दत से निभाकर उन्होंने दर्शकों की तारीफे अपने नाम कर ली. बॉक्स ऑफिस पर भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला. बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक 'बाजीराव मस्तानी' ने अपने खाते में 184.2 करोड़ का कलेक्शन करते हुए एक्टर की पहली सुपरहिट फिल्म की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया.
रणवीर सिंह के पास 15 सालों में कितनी फिल्में, बॉक्स आफिस पर कब हुए फ्लॉप और कब बने 'धुरंधर'?

रणवीर सिंह की फ्लॉप फिल्में 
रणवीर सिंह अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन उनके करियर में ऐसा मोड़ भी आ चुका है जब उन्हें फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा. ब्लॉकबस्टर, हिट और सुपरहिट फिल्मों के साथ कई फ्लॉप फिल्में भी उनके करियर का हिस्सा बनीं. इन चार फिल्मों के नाम और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं–

1. लुटेरा (2013) – 29 करोड़
2. किल दिल (2014) – 33.14 करोड़
3. 83 (2021) – 109.02 करोड़
4. जयेश भाई जोरदार (2022) – 15.59 करोड़


रणवीर सिंह के पास 15 सालों में कितनी फिल्में, बॉक्स आफिस पर कब हुए फ्लॉप और कब बने 'धुरंधर'?

रणवीर सिंह की सेमी–हिट और एवरेज फिल्म्स
2014 में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'गुंडे' ने 78.60 करोड़ का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई. दूसरी ओर बात करें बॉलीवुड के पावरहाउस की एवरेज फिल्मों की तो इन फिल्मों के नाम और कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं: 

1. बैंड बाजा बारात (2010) – 17.08 करोड़
2. लेडीज वर्सेज रिकी बहल (2011) – 32.97 करोड़
3. दिल धड़कने दो (2015) – 76.88 करोड़
4. बेफिक्रे (2016) – 60.24 करोड़

तो वहीं 2022 में एक्टर की फिल्म सर्कस रिलीज हुई इस फिल्म को भी दर्शकों और क्रिटिक्स का इतना प्यार और समर्थन नहीं मिला.  बॉक्स पर इसने 35.65 करोड़ रुपए जमा किए लेकिन अब इसे रणवीर सिंह की डिजास्टर फिल्म का टाइटल मिला है. 

Published at : 09 Nov 2025 03:57 PM (IST)
Box Office Ranveer SIngh Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani Dhurandhar
