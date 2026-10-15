एक्टर प्रकाश राज खबरों में बने हैं. वो CJP के प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं. प्रकाश राज ने सरकार से सवाल किया है कि वो प्रदर्शन करने से क्यों रोक रहे हैं. प्रकाश राज ने कहा कि हम लोग शांति से प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है.

मीडिया से बातचीत में प्रकाश राज ने कहा, 'हम शांत रूप से करना चाह रहे हैं. आप क्यों हमको रोक रहे है. अगर आप कल भी रोकेंगे तो लोगों को पता चलेगा. बच्चों को क्यों रोक रहे हैं.'

'सत्ता परिवर्तन होना चाहिए'

इसके अलावा प्रकाश राज ने कहा, 'सत्ता परिवर्तन होना चाहिए. लेकिन भारत में शांत रूप से गांधीजी के रास्ते पर ही होगा. इस देश में ऐसा नहीं होगा. अगर नेहा ने कुछ कहा है कि बांग्लादेश तो इंस्पायर तो यंगस्टर ने किया. सत्ता परिवर्तन वायलेंस के साथ नहीं करना है. भारत के युवा शांति से विरोध के साथ करेंगे.'

बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लेफ्ट छात्र नेता नेहा बोरा विरोध प्रदर्शन को बांग्लादेश से सपोर्ट मिलने पर उन्हें रास्ता दिखाने वाला कह रही हैं. नेहा ने दो साल पहले बांग्लादेश में हुए प्रोटेस्ट को रास्ता दिखाने वाला बताया है. इसके विरोध में बीजेपी का कहना है कि देश में बांग्लादेश की तरह हिंसक आंदोलन करने की तैयारी हो रही है.

Delhi: Actor Prakash Raj, commenting on advocate Prashant Bhushan's statement on regime change following Neha Bora’s remarks, says, ''There should indeed be a change of government, but in India, it must happen peacefully and by following the path shown by Mahatma Gandhi. Regime change will not happen in this country in the manner being suggested. If Neha referred to Bangladesh, where young people brought about a change of government, she was talking about an idea. The way the media is portraying it makes it seem as though regime change is being advocated through violence, which is not the case. India’s youth will bring about a change of government peacefully through peaceful protests.'' — IANS (@ians_india) October 15, 2026

Delhi: Actor Prakash Raj says, ''That's exactly what they are doing. So that's what we are asking: when we want to do things peacefully, why are you stopping us? If you stop us tomorrow as well, then people will come to know. Why are you stopping the youth?...'' https://t.co/yZkfFeCY29 — IANS (@ians_india) October 15, 2026

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- बांग्लादेश में क्या हुआ था, सब जानते हैं. इस्लामिस्टों के एक समूह ने भीड़ और एनारकी के जरिए व्यवस्था को तहस-नहस किया था. उनका मकसद ‘रिजीम चेंज’ था. अब यह साबित हो चुका है कि जब राहुल गांधी लोकतांत्रिक तरीके से अपने परिवार को सत्ता में नहीं ला पा रहे हैं, तो राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम लोकतंत्र को तहस-नहस करने की साजिश रच रहा है.

वहीं इसके अलावा प्रकाश राज का एक वीडियो वायरल हो रहा है. दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रकाश राज से सवाल किया गया कि आप लोगों पर ये आरोप लगता है कि जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको धक्का दे रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं. इस सवाल को सुनकर प्रकाश राज जोर-जोर से हंसने लगते हैं. फिर वो कहते हैं- जोक बहुच अच्छा था.

प्रकाश राज के इस वीडियो पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा- ये इंडियन कल्चर नहीं है. ये बिल्कुल बेशर्म विलेन कौन है. ये दिमागी नक्सल लोग भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं.