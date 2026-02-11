हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' में प्रकाश राज ने किया अक्षय खन्ना को रिप्लेस? साउथ एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, पोस्ट शेयर कर बताया सच

'दृश्यम 3' में प्रकाश राज ने किया अक्षय खन्ना को रिप्लेस? साउथ एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, पोस्ट शेयर कर बताया सच

Prakash Raj On Drishyam 3: 'दृश्यम 3' से हाल ही में अक्षय खन्ना ने किनारा कर लिया था. वहीं अब खबरें हैं कि प्रकाश राज ने उन्हें रिप्लेस किया है. इन रूमर्स पर साउथ एक्टर ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 Feb 2026 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

'धुरंधर' एक्टर अक्षय खन्ना ने फीस की दिक्कतों और क्रिएटिव मतभेदों की वजह से 'दृश्यम 3' छोड़ दी थी. इसके बाद रूमर्स फैले कि जयदीप अहलावत ने एक्टर की जगह ली है. हालांकि, डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने बताया कि वह एक नया किरदार निभाएंगे. अब, 'दृश्यम 3' में प्रकाश राज को लिए जाने की खबरें इंटरनेट पर छाई हुऐ हैं. इन सबके बीच साउथ अभिनेता ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है और सारा सच बताया है.

क्या 'दृश्यम 3' में हुई प्रकाश राज की एंट्री?
बता दें कि प्रकाश राज ने 'दृश्यम 3' में अपनी एंट्री को कंफर्म किया है. अजय देवगन स्टारर फिल्म के बारे में बात करते हुए प्रकाश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "हिंदी में इस दिलचस्प फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है. एक शानदार टीम और एक शानदार रोल के साथ. मुझे यकीन है कि आपको यह पसंद आएगा. (और हां, मैं किसी की जगह नहीं ले रहा हूं..)" एक्टर ने फिल्म में अक्षय खन्ना रिप्लेस करने की अफवाहों पर भी जवाब दे दिया.

 

अक्षय खन्ना के 'दृश्यम 3' क्यों छोड़ी थी? 
खबर है कि अक्षय खन्ना ने 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट के लिए 21 करोड़ रुपये मांगे थे. मेकर्स ने एक्टर से बातचीत करने की कोशिश की थी. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने बाद में कॉल उठाना बंद कर दिया. इतना ही नहीं, खबर है कि खन्ना फिल्म में विग भी पहनना चाहते थे, जिस पर फिल्म की टीम राज़ी नहीं हो पाई, क्योंकि पिछले पार्ट में उन्होंने विग नहीं पहनी थी. ऐसी खबरें थीं कि अक्षय खन्ना ने 'धुरंधर' की सफलता के बाद यह प्रोजेक्ट छोड़ दिया. हालांकि, प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने बताया था कि एक्टर ने फिल्म के थिएटर में रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले फिल्म छोड़ दी थी.

'दृश्यम 3' के बारे में और जानें
तीसरे पार्ट के लिए एक्साइटमेंट तब से शुरू हुई जब फिल्म की घोषणा हुई थी. अक्षय के बाहर निकलने के बाद फिल्म सुर्खियों में आ गई थी. अजय देवगन के अलावा, फिल्म में ओरिजिनल कास्ट तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर होंगे. ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 11 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Akshaye Khanna Prakash Raj Drishyam 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
दिल्ली NCR
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
Advertisement

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
दिल्ली NCR
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
बॉलीवुड
'भरी महफिल में प्रदास दूंगा..' करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा
'भरी महफिल में प्रदास दूंगा..' करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
बांग्लादेश चुनाव: कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
नौकरी
Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ट्रेंडिंग
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget