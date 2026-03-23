सुबह 10 बजे तक 'धुरंधर 2' का कलेक्शन 5 करोड़ के पार, मंडे को भी तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड!

Dhurandhar 2 Box Office Day 5 Live: रणवीर सिंह की फ़िल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' जब से रिलीज हुई है तब ये इसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. पेड प्रीव्यू के बाद इसने धुआंधार शुरुआत की और अब इसका ओपनिंग वीकेंड भी काफी जबरदस्त रहा. ये फिल्म रिलीज के महज चार दिनों में भारत में 500 करोड़ी बनने से इंचभर दूर रह गई है. फिल्म की बुलेट से भी तेज रफ्तार देखते हुए साफ हो चुका है कि ये जल्द थकने वाली नहीं है. इसी के साथ अब ये वीकडेज में एंट्री कर गई है. ऐसे में जानते हैं 'धुरंधर: द रिवेंज' के पहले मंडे कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में सब यहां

धुरंधर 2' ने चार दिनों में कितनी कर डाली कमाई (Dhurandhar 2 Box Office Day 4)

'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर इतना शानदार परफॉर्म कर रही है कि इसने रिलीज के चार दिनों में ही न केवल छप्पर फाड़ कमाई कर इतिहास रच दिया है बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. फिल्म के डे वाइज कलेक्शन की बात करें तो

'धुरंधर: द रिवेंज' स पेड प्रीव्यू से 43 करोड़ और पहले दिन 102.55 करोड़ का कलेक्शन किया था..

इसके बाद इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने रिलीज के दूसरे दिन 80.72 करोड़ कमाए.

तीसरे दिन फिल्म की कमाई 113 करोड़ रुपये रही.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 2 ने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को 114.85 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसमें धुरंधर 2 ने चौथे दिन सबसे ज्यादा हिंदी वर्जन में 107 करोड़ कमाए. इसके बाद फिल्म तेलुगु में 5.25 करोड़ तो तमिल में 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं मलयालम वर्जन में फिल्म की कमाई 0.09 करोड़ और कन्नड़ में 0.01 करोड़ रही.

इसी के साथ इसकी दो दिनों की भारत में चार दिनों की नेट कमाई 454.12 करोड़ रुपये हो गई है.

'धुरंधर 2' के 5वें दिन का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Day 5)

रणवीर सिंह की धुरंधर 2 को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. दिलचस्प बात ये है कि ये अपनी प्रीक्वल से भी शानदार परफॉर्म कर रही है और नए-नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. तीसरे दिन भी ये हर घंटे करोड़ों का कलेक्शन कर रही है. बता दें कि सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'धुरंधर 2' ने रात 10 बजे तक 113.00 करोड़ कमा लिए हैं. रात तक इस आंकड़े में काफी बंपर इजाफे की उम्मीद है.

'धुरंधर 2' 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी पेड प्री व्यू (18 मार्च) 43 करोड़ 46.7% पहला दिन (19 मार्च) 102.55 करोड़ 71.3% दूसरा दिन (20 मार्च) 80.72 करोड़ 62.6% तीसरा दिन (21 मार्च) 113.00 करोड़ 81.6% चौथा दिन (22 मार्च) 114.85 करोड़ 79.7% पांचवां दिन (23 मार्च) 3.13 करोड़ (सुबह 10 बजे तक के आंकड़े) 23.6% टोटल कलेक्शन 457.25 करोड़ (रात 10.30 बजे के बाद आएंगे फाइनल आंकड़े)

‘धुरंधर 2’ के 5वें दिन की ऑक्यूपेंसी (Dhurandhar 2 Day 5 Occupancy)

‘धुरंधर 2’ के पांचवें दिन की सुबह की ऑक्यूपेंसी 23.6 फीसदी दर्ज की जा रही है. दोपहर, शाम और रात के शोज में इसके और बढ़ने की उम्मीद है.

धुरंधर 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन

धुरंधर 2 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में दुनियाभर में 691.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला है. फिल्म सोमवार को 700 करोड़ के कल्ब में शामिल हो जाएगी और ऐसा करने वाली ये सबसे तेज बॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेगी.

.धुरंधर 2 के बारे में

धुरंधर 2 में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म में सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, गौरव गेरा और राकेश बेदी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और ये साल 2025 की ब्लॉकबस्टर धुरंधर का सीक्वल है.

