एक्सप्लोरर
Wedding Album: 'धुरंधर' बनाने वाले आदित्य धर ने कोरोना में चुपचाप कर ली थी शादी, यामी गौतम ने खुद किया था मेकअप
आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर 2 को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में आ गई है. आदित्य धर ने यामी गौतम संग शादी की है. चलिए जानते हैं उनकी लव स्टोरी..
आदित्य धर ने जब यामी गौतम संग शादी की थी तो हर कोई हैरान रह गया था. फैंस के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि यामी और आदित्य रिलेशनशिप में थे.
1/13
2/13
Published at : 23 Mar 2026 05:53 PM (IST)
Tags :Yami Gautam Aditya Dhar Dhurandahr 2
बॉलीवुड
13 Photos
'उरी' के सेट पर यामी गौतम से हुआ प्यार, कोरोना में चुपचाप शादी, आदित्य धर का वेडिंग एल्बम देखें
बॉलीवुड
14 Photos
ईशान खट्टर ने भाभी मीरा कपूर संग रेड कार्पेट पर दिए जमकर पोज, गर्लफ्रेंड संग दिखे अर्जुन रामपाल
बॉलीवुड
7 Photos
चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन शुभ होगा सफेद रंग, कृति-शिल्पा से आलिया-अनन्या तक के साड़ी लुक्स से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
ईद पर रेड अनारकली में धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान ने बिखेरा जलवा, लुक्स से लूटी लाइमलाइट
बॉलीवुड
7 Photos
चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पहने ऑरेंज कलर, इन बॉलीवुड हसीनाओं के साड़ी लुक से ले इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
10 Photos
मां की याद में मनीष मल्होत्रा ने रखी प्रेयर मीट, दुख की घड़ी में बॉलीवुड सितारों ने बढ़ाया हौसला
बॉलीवुड
7 Photos
तैमूर और जेह के लिए बुआ सबा ने की खास ईदी तैयार, पिंक सूट में खूबसूरत दिखीं करीना की ननद
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जैकी श्रॉफ तक, 'शहीद दिवस' पर कई हस्तियों ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन
मनोरंजन
मंडे को भी 'धुरंधर 2' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड! 5 बजे तक 21 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
मनोरंजन
सलमान खान का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी 'धुरंधर 2', मंडे के लिए हुई खतरनाक एडवांस बुकिंग, जानें कितना होगा कलेक्शन
मनोरंजन
राजीव खंडेलवाल ने कास्टिंग काउच को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा, बोले- 'क्राइम रेट में कमी..'
Advertisement
बॉलीवुड
13 Photos
'उरी' के सेट पर यामी गौतम से हुआ प्यार, कोरोना में चुपचाप शादी, आदित्य धर का वेडिंग एल्बम देखें
प्रेम कुमारJournalist
Opinion