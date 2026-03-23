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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडWedding Album: 'धुरंधर' बनाने वाले आदित्य धर ने कोरोना में चुपचाप कर ली थी शादी, यामी गौतम ने खुद किया था मेकअप

Wedding Album: 'धुरंधर' बनाने वाले आदित्य धर ने कोरोना में चुपचाप कर ली थी शादी, यामी गौतम ने खुद किया था मेकअप

आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर 2 को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में आ गई है. आदित्य धर ने यामी गौतम संग शादी की है. चलिए जानते हैं उनकी लव स्टोरी..

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Mar 2026 05:53 PM (IST)
आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर 2 को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में आ गई है. आदित्य धर ने यामी गौतम संग शादी की है. चलिए जानते हैं उनकी लव स्टोरी..

आदित्य धर ने जब यामी गौतम संग शादी की थी तो हर कोई हैरान रह गया था. फैंस के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि यामी और आदित्य रिलेशनशिप में थे.

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आदित्य धर और यामी गौतम कोरोना के दौरान 4 जून 2021 को गुपचुप तरीके से शादी के बंधन में बंधे थे बंध गए थे. इन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की थी.
आदित्य धर और यामी गौतम कोरोना के दौरान 4 जून 2021 को गुपचुप तरीके से शादी के बंधन में बंधे थे बंध गए थे. इन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की थी.
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सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यामी गौतम और आदित्य धर ने अपनी शादी का खुलासा किया था. कपल की शादी की रस्में यामी के होम टाउन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में हुई थी.
सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यामी गौतम और आदित्य धर ने अपनी शादी का खुलासा किया था. कपल की शादी की रस्में यामी के होम टाउन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में हुई थी.
Published at : 23 Mar 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Yami Gautam Aditya Dhar Dhurandahr 2

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