Border 2 BO Day 19: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने 19वें दिन फिर काटा बवाल, कमा डाले इतने करोड़, अब सलमान खान की फिल्म की खैर नहीं!

Border 2 BO Day 19: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने 19वें दिन फिर काटा बवाल, कमा डाले इतने करोड़, अब सलमान खान की फिल्म की खैर नहीं!

Border 2 BO Day 19: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ थमने का नाम नहीं ले रही है. इस फिल्म ने तीसरे मंगलवार एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया और शानदार कलेक्शन कर डाला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 Feb 2026 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ इस साल की सबसे बड़ी हिंदी फ़िल्मों में से एक है. इस वॉर ड्रामा ने पूरे भारत में सिनेमा फ़ैन्स का काफ़ी ध्यान खींचा और इसी के साथ जमकर बॉक्स ऑफिस भी लूटा. इसकी रिलीज के दो हफ्ते धमाकेदार रहे हालांकि अब रिलीज के तीसरे वीक में इसकी कमाई में मंदी देखी जा रही है लेकिन ये अब भी करोड़ों में ही नोट छाप रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के तीसरे मंगलवार यानी 19वें दिन कितने करोड़ कमाए हैं.

‘बॉर्डर 2’ ने 19वें दिन कितना किया कलेक्शन?
‘बॉर्डर 2’ 1997 की ब्लॉकबस्टर जेपी दत्ता निर्देशि ‘बॉर्डर ’ की सीक्वल है. 23 जनवरी को सिनेमाघरो में रिलीज हुई ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय की है और इंडियन आर्मी, एयर फ़ोर्स और नेवी के साहस पर फ़ोकस करती है. मेकर्स ने क्लासिक गाने 'संदेशे आते हैं' और 'ऐ जाते हुए लम्हों' को फिर से इस फिल्म में शामिल किया और इन्होंने फ़ैन्स के लिए पुरानी यादें फिर से ताज़ा कर दी. इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ को सिनेमाघरों में खूब ऑडियंस भी मिली जिन्होंने फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की. इसी के साथ इस फिल्म ने न केवल अपना बजट रिकवर कर लिया है बल्कि अब ये मुनाफा बटोर रही है.

‘बॉर्डर 2’ के कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में इसने 224.25 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 70.15 करोड़ का कारोबार किया. वहीं 15वें दिन फिल्म ने 2.85 करोड़, 16वें दिन 5.25 करोड़, 17वें दिन 7.25 करोड़ और 18वें दिन 2 करोड़ रुपये जोड़े.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 2.84 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ की 19 दिनों की कुल कमाई अब 314.59 करोड़ रुपये हो गई है.

‘बॉर्डर 2’ अब 'बजरंगी भाईजान' को मात देने से इंचभर दूर
‘बॉर्डर 2’ की कमाई में तीसरे मंगलवार फिर तेजी देखी गई और इसने 2.84 करोड़ कमा डाले जबकि सोमवार को इसने 2 करोड़ कमाए थे. इसी के साथ इसका कुल कलेक्शन 314.59 करोड़ रुपये हो चुका है. दिलचस्प बात यह है कि बॉर्डर 2 अब सलमान खान की बजरंगी भाईजान के लाइफटाइम कलेक्शन 320.34 करोड़  को पार करने से कुछ करोड़ ही दूर रह गई है. उम्मीद है कि तीसरे गुरुवार तक फिल्म ये उपलब्धि भी हासिल कर लेगी.

बॉर्डर 2’ स्टार कास्ट
‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, सोनम बाजवा और मोना सिंह ने अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है.

Published at : 11 Feb 2026 06:53 AM (IST)
विश्व
'अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
'US ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका', PAK के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
