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एकता कपूर के घर पहुंची 'भूत बंगला' की स्टारकास्ट, प्रमोशन के फोटोज हुईं वायरल
Bhooth Bangla Promotion Photos: हाल ही में 'भूत बंगला' की टीम को प्रमोशन के दौरान एकता कपूर के घर के बाहर स्पॉट किया गया. जहां पर सभी ने पैप्स को जमकर पोज दिए. आइए देखते हैं उनकी ये वायरल फोटोज.
अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. हाल ही में फिल्म के लीड रोल निभाने वाले एक्टर अक्षय कुमार और राजपाल यादव को एकता कपूर के घर के बाहर स्पॉट किया गया. उनकी ये प्रमोशन की फोटोज तेजी से वायरल हो रही है.
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Published at : 23 Mar 2026 04:33 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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