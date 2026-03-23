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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएकता कपूर के घर पहुंची 'भूत बंगला' की स्टारकास्ट, प्रमोशन के फोटोज हुईं वायरल

एकता कपूर के घर पहुंची 'भूत बंगला' की स्टारकास्ट, प्रमोशन के फोटोज हुईं वायरल

Bhooth Bangla Promotion Photos: हाल ही में 'भूत बंगला' की टीम को प्रमोशन के दौरान एकता कपूर के घर के बाहर स्पॉट किया गया. जहां पर सभी ने पैप्स को जमकर पोज दिए. आइए देखते हैं उनकी ये वायरल फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Mar 2026 04:33 PM (IST)
Bhooth Bangla Promotion Photos: हाल ही में 'भूत बंगला' की टीम को प्रमोशन के दौरान एकता कपूर के घर के बाहर स्पॉट किया गया. जहां पर सभी ने पैप्स को जमकर पोज दिए. आइए देखते हैं उनकी ये वायरल फोटोज.

अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. हाल ही में फिल्म के लीड रोल निभाने वाले एक्टर अक्षय कुमार और राजपाल यादव को एकता कपूर के घर के बाहर स्पॉट किया गया. उनकी ये प्रमोशन की फोटोज तेजी से वायरल हो रही है.

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अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म भूत बंगला को लेकर चर्चा में हैं.
अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म भूत बंगला को लेकर चर्चा में हैं.
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हाल ही में उन्हें एकता कपूर के घर के बाहर स्पॉट किया गया, ये फोटोज प्रमोशन के दौरान की है.
हाल ही में उन्हें एकता कपूर के घर के बाहर स्पॉट किया गया, ये फोटोज प्रमोशन के दौरान की है.
Published at : 23 Mar 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Rajpal Yadav Priyadarshan Bhooth Bangla

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