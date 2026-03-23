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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार ने की 'धुरंधर 2' की जमकर तारीफ, 'भूत बंगला' से किया कंपेयर

अक्षय कुमार ने की 'धुरंधर 2' की जमकर तारीफ, 'भूत बंगला' से किया कंपेयर

Akshay Kumar Interview: रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच अक्षय कुमार ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे बेहतरीन बताया और अपनी फिल्म भूत बंगला से तुलना की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 10:42 PM (IST)
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बॉलीवुड में इन दिनों फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. रिलीज के बाद से ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और दर्शकों के साथ-साथ कई बड़े सितारों से भी खूब तारीफें बटोर रही है. अब इसी बीच अक्षय कुमार ने हाल ही में फिल्म की जमकर सराहना की. साथ ही उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' से इसकी तुलना करते हुए दोनों फिल्मों के बीच फर्क भी बताया.

बच्चों और परिवार के लिए हैं भूत बंगला 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा कि आजकल अलग-अलग तरह की फिल्में बन रही हैं और हर फिल्म की अपनी खासियत होती है. उन्होंने 'धुरंधर' देखी है और यह एक शानदार फिल्म है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि 'धुरंधर' एक एडल्ट फिल्म है और उनकी फिल्म 'भूत बंगला' बच्चों और पूरे परिवार के लिए बनाई गई है. फिल्म बनाते वक्त उन्होंने ट्रेंड के बारे में नहीं सोचा, बल्कि सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि कहानी अच्छी है या नहीं. अगर कहानी दमदार हो, तो फिल्म अपने आप लोगों तक पहुंच जाती है. 'भूत बंगला' में वो एक बार फिर निर्देशक प्रियदर्शन के साथ काम कर रहे हैं और दोनों ने साथ में एक और फिल्म 'हैवान' की शूटिंग भी पूरी कर ली है.

अप्रैल में रिलीज होगी भूत बंगला 

बता दें, 'धुरंधर' एक स्पाई थ्रिलर है, जिसकी कहानी कराची के लियारी इलाके के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में जासूसी ऑपरेशन और कंधार प्लेन हाईजैक, संसद हमला और 26/11 मुंबई हमलों की झलक देखने को मिलती है. इसमें रणवीर सिंह, आर माधवन, राकेश बेदी, सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार मुख्य किरदार में हैं. फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में भारत में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. वहीं, 'भूत बंगला' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसे लेकर दर्शकों में अभी से काफी उत्साह देखा जा रहा है.

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Published at : 23 Mar 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhooth Bangla Dhurandhar The Revenge
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