शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. यह फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है फिल्म को लेकर रिलीज से पहले अच्छा-खासा माहौल बना हुआ है. ऐसे में 'कॉकटेल 2' से पहले दिन अच्छी कमाई करने की उम्मीद की जा रही है. लेकिन क्या यह मैडॉक फिल्म्स की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो पाएगी? चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं.

'कॉकटेल 2' की कैसी रह सकती है शुरुआत?

शाहिद कपूर स्टारर अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के लिए सबसे फायदे की बात ये है कि ये एक सीक्वल फिल्म है. इसका पहला भाग 2012 में रिलीज हुआ था और कमर्शियली काफी हिट रहा था. क्रिटिक्स ने भी 'कॉकटेल' को अच्छा रिव्यू दिया था. ऐसे में हिट फिल्म की सीक्वल होने के नाते 'कॉकटेल 2' को लेकर भी काफी बज बना हुआ है.

वहीं सीक्वल होने के अलावा, ‘कॉकटेल 2’ ने एक हिट गाने की बदौलत भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं.दरअसल एल्बम का पहला गाना, 'जब तलाक', पहले ही चार्टबस्टर में जगह बना चुका है, जिससे फिल्म को ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिल रही है. अब सब कुछ आने वाले गानों और इसके ट्रेलर पर डिपेंड करता है। अगर बाकी प्रमोशनल कंटेंट भी अच्छा साबित होता है, तो 'कॉकटेल 2' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 12-15 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ खाता खोल सकती है.

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मैडॉक फिल्म्स की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी ‘कॉकटेल 2’?

पहले दिन 12-15 करोड़ रुपये के एक्सेपेक्टेड नेट कलेक्शन को देखते हुए, , ‘कॉकटेल 2’ के पास मैडॉक फिल्म्स की 5 साल पुरानी रोमांटिक ड्रामा फिल्म को पछाड़कर आगे निकलने का मजबूत मौका है. हम बात कर रहे हैं लव आज कल की, जिसमें कार्तिक आर्यन और सारा अली खान ने अभिनय किया था. ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी. बता दें कि लव आज कल ने 12.4 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी और ये फिल्म फिलहाल भारत में मैडॉक की पांचवीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है. इसलिए, मैडॉक फिल्म्स की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में शामिल होने के लिए कॉकटेल 2 को लव आज कल को पछाड़ना होगा, जो काफी हद तक पॉसिबल लग रह है.

मैडॉक फिल्म्स की भारत में टॉप 5 ओपनिंग (नेट) फिल्में

स्त्री 2 – 64.8 करोड़

छावा – 33.1 करोड़

थामा – 25.11 करोड़

स्काई फोर्स – 15.3 करोड़

लव आज कल – 12.4 करोड़

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