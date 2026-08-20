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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आवारापन 2' की डिमांड बढ़ी, थियेटर मालिकों से झगड़ रहे 'बंटवारा 1947' के डिस्ट्रीब्यूटर्स, 'टॉक्सिक' ने आग में घी का काम किया

'आवारापन 2' की डिमांड बढ़ी, थियेटर मालिकों से झगड़ रहे 'बंटवारा 1947' के डिस्ट्रीब्यूटर्स, 'टॉक्सिक' ने आग में घी का काम किया

'बंटवारा 1947'और 'आवारापन 2' के मेकर्स और थियेटर मालिकों के बीच स्क्रीन को लेकर झगड़ा चल रहा है. अब एक और टेंशन बढ़ गई और वो ये है कि जल्द ही टॉक्सिक भी रिलीज होने वाली है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 20 Aug 2026 04:06 PM (IST)
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थियेटर में इन दिनों फिल्मों की स्क्रीनिंग को लेकर झगड़ा चल रहा है. ये झगड़ा कोई और नहीं बल्कि 'बंटवारा 1947'और 'आवारापन 2' के डिस्ट्रीब्यूटर्स थियेटर मालिकों से कर रहे हैं. दोनों के झगड़े के बीच अब एक और टेंशन बढ़ गई और वो ये है कि जल्द ही टॉक्सिक भी रिलीज होने वाली है. क्या सिंगल स्क्रीन थिएटर इन तीनों बड़ी फिल्मों के बीच तालमेल बिठा पाएंगे? जानते हैं.

क्यों झगड़ा बढ़ा? 

दरअसल, ये झगड़ा स्क्रीन शेयरिंग को लेकर है. सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' के ड्रिस्टीब्यूटर्स ने कई सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों से मांग की है कि वे 21 अगस्त से उनकी फिल्म का कम से कम एक शो जरुर दिखाएं.

वहीं, सिंगल-स्क्रीन मालिकों की टेंशन ये है कि 'बंटवारा 1947' को देखने ऑडियंस आ ही नहीं रही है.


आवारापन 2' की डिमांड बढ़ी, थियेटर मालिकों से झगड़ रहे 'बंटवारा 1947' के डिस्ट्रीब्यूटर्स, 'टॉक्सिक' ने आग में घी का काम किया

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' की डिमांड हैं और थियेटर मालिक सारे शो इसी फिल्म के चलाना चाहते हैं. 

लेकिन इसमें भी एक बात फंस रही है. 'आवारापन 2' के ड्रिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड है कि सिंगल स्क्रीन पर केवल उनकी फिल्म के ही सभी शो दिखाए जाएं और ऐसा अगले गुरुवार यानि 27 अगस्त तक हो.

लेकिन 26 अगस्त को यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट है. 

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक टॉक्सिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थियेटर में इस फिल्म के लिए मैक्सिम स्क्रीन चाहते हैं. ऐसे में थियेटर के मालिकों की मुसीबत बढ़ गई है. 

बॉलीवुड हंगामा ने अपने सोर्स के हवाले से लिखा है, ''सिंगल-स्क्रीन थिएटर्स के मालिक इस मांग से हैरान हैं. सिंगल स्क्रीन वाले दर्शकों की भारी डिमांड को पूरा करने के लिए 'आवारापन 2' के सभी शो चलाना चाहते हैं. लेकिन 27 अगस्त वाली शर्त ने उनकी परेशानी बढा दी है.


आवारापन 2' की डिमांड बढ़ी, थियेटर मालिकों से झगड़ रहे 'बंटवारा 1947' के डिस्ट्रीब्यूटर्स, 'टॉक्सिक' ने आग में घी का काम किया

आपको बता दें कि 14 अगस्त को 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' थियेटर्स में रिलीज हुई. 

क्लैश का नुकसान सनी देओल की फिल्म को उठाना पड़ा. पांच दिन में ये फिल्म इंडिया में नेट 32 करोड़ ही कमा पाई. 

'बंटवारा 1947' को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और इसमें सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, करन देओल और शबाना आजमी लीड रोल में हैं. 

वहीं, 'आवारापन 2' ने 6 दिनों में इंडिया में 107.50 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसमें इमरान हाशमी के साथ लीड रोल में दिशा पाटनी और शबाना आजमी हैं.

'टॉक्सिक' से हो सकता है बाकी फिल्मों को नुकसान

अब 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को थियेटर में रिलीज होने वाली है. पहले इसकी रिलीज मार्च में तय थी लेकिन 'धुरंधर 2' की वजह से मेकर्स ने इसे टाल दिया. इसमें यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया हैं. फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है.

लेटेस्ट खबर के मुताबिक 'टॉक्सिक' दुनिया भर में करीब 12,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है और ये यश के करियर की सबसे बड़ी रिलीज बन सकती है.  इसे CBFC से मिला 'A' सर्टिफिकेट मिला है और इसका रन टाइम लगभग 3 घंटे 14 मिनट है. 


आवारापन 2' की डिमांड बढ़ी, थियेटर मालिकों से झगड़ रहे 'बंटवारा 1947' के डिस्ट्रीब्यूटर्स, 'टॉक्सिक' ने आग में घी का काम किया

रिलीज से पहले फिल्म को लेकर पॉजिटिव माहौल हैं.

ये एक पैन इंडिया फिल्म है तो ऐसे में माना जा रहा है कि इसके थियेटर्स में आते ही बाकी फिल्मों को नुकसाना उठाना पड़ सकता है. 

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About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 20 Aug 2026 02:38 PM (IST)
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