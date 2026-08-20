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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड6 साल बाद पत्नी मेगन मार्कल संग UK लौटेंगे प्रिंस हैरी, क्या संभालेंगे शाही जिम्मेदारियां?

6 साल बाद पत्नी मेगन मार्कल संग UK लौटेंगे प्रिंस हैरी, क्या संभालेंगे शाही जिम्मेदारियां?

प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन 6 साल बाद यूके लौट रहे हैं. हालांकि वे रॉयल फैमिली के ऑफिशियल कामों में वापसी नहीं करेंगे.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 10:33 AM (IST)
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प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन इस महीने यूके वापस लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है.  वे छह साल पहले रॉयल फैमिली के वर्किंग मेंबर्स के तौर पर अपनी भूमिका छोड़कर अमेरिका चले गए थे. हालांकि, अब जब ये जोड़ा फिर से यूके लौट रहा है तो भी वे शाही परिवार के ऑफिशियल रॉयल ड्यूटीज में कमबैक नहीं करेंगे.

यूके लौटेंगे प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल
'पीपल मैगजीन' और ब्रिटिश न्यूजपेपर 'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक, ससेक्स के ड्यूक और डचेस  अपने बच्चों 7 साल के प्रिंस आर्ची और 5 साल की प्रिंसेस लिलिबेट के साथ कैलिफोर्निया से यूके जा रहे हैं. उम्मीद है कि बच्चे सितंबर में यूके में स्कूल जाना शुरू कर देंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जोड़े के करीबी एक सूत्र ने इन खबरों की पुष्टि की है. हालांकि प्रिंस हैरी के स्पोकपर्सन और बकिंघम पैलेस का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है.


6 साल बाद पत्नी मेगन मार्कल संग UK लौटेंगे प्रिंस हैरी, क्या संभालेंगे शाही जिम्मेदारियां?

रॉयल ड्यूटीज में भी कमबैक करेंग प्रिंस हैरी-मेगन?
प्रिंस हैरी और मेगन बेशक यूके लौट रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जोड़ा शाही जिम्मेदारियों में ऑफिशियली कमबैक कर रहा है. 'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक हैरी और मेगन के किसी रॉयल रेजिडेंस में रहने की उम्मीद नहीं है और वे नॉन वर्किंग रॉयल मेंबर्स ही बने रहेंगे.  मार्च 2020 में शाही जिम्मेदारियों से हटने के समय दिवंगत महारानी एलिज़ाबेथ के साथ तय हुई व्यवस्था के तहत उनका स्टेटस वैसा ही बना रहेगा.

शाही जिम्मेदारियों से कैलिफोर्निया की जिदगी तक
हैरी ने मई 2018 में विंडसर कैसल में मेगन मार्कल से शादी की थी. कुछ लोगों ने इस शादी को राजशाही के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत के तौर पर देखा था, खासकर मेगन के एक्स एक्ट्रेस होने और उनके मिक्स्ड रेस हैरिटेज बैकग्राउंड की वजह से. लेकिन जल्द ही इस जोड़े और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के बीच तनाव पैदा होने लगा.

जनवरी 2020 में, हैरी और मेगन ने घोषणा की कि वे सीनियर वर्किंग रॉयल्स (शाही परिवार के सक्रिय सदस्य) के तौर पर अपनी भूमिकाओं से हट जाएंगे. उसी साल मार्च में उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी शाही जिम्मेदारियां छोड़ दी थीं और अमेरिका चले गए. 

ये भी पढ़ें:-'जना नायकन' से 'चेन्नई लव स्टोरी' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रहीं 5 धांसू साउथ फिल्में

वे कैलिफोर्निया के सांता बारबरा के पास मोंटेसिटो के पॉश इलाके में बस गए. उस समय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके 16 बेडरूम वाले घर की कीमत लगभग 14.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 140.5 करोड़ रुपये) थी. इसके बाद के सालों में, हैरी और मेगन ने टीवी इंटरव्यू, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज और 2023 में आई हैरी की किताब "स्पेयर" में शाही परिवार के अंदर अपने अनुभवों और राजशाही के साथ अपने रिश्तों के बारे में खुलकर बात की. 

 

 
 
 
 
 
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किंग चार्ल्स ने हैरी के फोन उठाना कर दिया था बंद
ओपरा विन्फ्रे के साथ 2021 के एक इंटरव्यू में, मेगन ने शाही संस्थान के अंदर अपनी मुश्किलों के बारे में बात की और आरोप लगाया कि शाही परिवार के एक सदस्य ने उनके और हैरी के होने वाले बच्चे के संभावित रंग-रूप को लेकर चिंता जताई थी. हैरी ने यह भी कहा कि उनके पिता, जो अब किंग चार्ल्स हैं, ने उनके फोन कॉल लेना बंद कर दिया था. 

हैरी का सुरक्षा विवाद
हैरी ने UK आने पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बार-बार चिंता जताई है. वर्किंग रॉयल का पद छोड़ने के बाद, उन्हें देश में मिलने वाली ऑटोमैटिक पुलिस सुरक्षा नहीं मिली. उन्होंने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी और तर्क दिया कि इस बदलाव से वे और उनका परिवार असुरक्षित हो गए हैं. पिछले साल मई में, सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ हैरी की अपील खारिज हो गई थी. फैसले के बाद, उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं और अपने पिता की सेहत को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा विवाद की वजह से उनके बीच बातचीत बंद हो गई थीय 

पिता से सुलह चाहते हैं हैरी
हाल ही में हैरी ने सुलह करने में दिलचस्पी दिखाई है ताकि वह अपने पिता, किंग चार्ल्स III के साथ ज्यादा समय बिता सकें, जिनका एक अज्ञात तरह के कैंसर का इलाज चल रहा है. चार्ल्स को रविवार को इस जोड़े की योजनाओं के बारे में बताया गया था. हैरी और मेगन पिछले महीने यूके भी गए थे।

बता दें कि बकिंघम पैलेस की पॉलिसी है कि वह शाही परिवार के उन सदस्यों के बारे में अटकलों पर कोई टिप्पणी नहीं करता जो शाही कामकाज में शामिल नहीं हैंय हैरी और मेगन के एक रिप्रेजेंटेटिव ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ससेक्स परिवार के करीबी एक सूत्र ने बताया मेगन यूके. से ही अपनी कंपनी 'एज एवर' का कामकाज संभालती रहेंगी, जबकि हैरी यूके में स्थित अपनी चैरिटी संस्थाओं के साथ काम करने में ज्यादा टाइम बिता सकते हैं. 

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Published at : 20 Aug 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
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