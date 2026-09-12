CINTAA ऑफिस में पूनम ढिल्लों और उपासना सिंह के बीच हंगामा, पुलिस ने लगाई फटकार

मुंबई में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के ऑफिस में शुक्रवार को जमकर हंगामा देखने को मिला. एसोसिएशन से जुड़े कई एक्टर्स के बीच ऑफिस में पेपर्स से जुड़े मामले को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा. इस दौरान पूनम ढिल्लों, पद्मिनी कोल्हापुरे, उपासना सिंह, कुनिका सदानंद समेत कई कलाकार नजर आए. इस पूरे विवाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

ऑफिस में पेपर्स को लेकर हुआ विवाद

दरअसल, हाल ही में कुनिका सदानंद ने आरोप लगाया था कि CINTAA के कुछ ऑफिसियल पेपर्स और फाइलें पूनम ढिल्लों की गाड़ी में रखकर वहां से ले जाई गईं. इसके बाद सामने आए एक वीडियो में कुछ सदस्य पद्मिनी कोल्हापुरे से इस बारे में सवाल करते नजर आए. जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पेपर्स ले जाने की बात स्वीकार कर रही हैं, तो उन्होंने समिति को भंग किए जाने वाला लेटर दिखाने की बात कही. इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और सभी को शांत कराने की कोशिश करती नजर आई. पुलिस ने कलाकारों से कहा कि इस मामले में वो तीसरे पक्ष हैं और उनके लिए सभी लोग बराबर हैं. हालांकि, पद्मिनी ने आरोप लगाया कि उनका 'डेटा चोरी' किया गया है.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Thikana (@bollywood_thikana)

पूनम ढिल्लों ने भी पूरे मामले पर रिएक्ट किया है. ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैंने पहली बार कोर्ट देखा है. पुलिस स्टेशन कभी नहीं देखा था. अब मैं माहिर हो गई हूं. कोर्ट भी देख लिया, पुलिस स्टेशन भी आ गई, वकील से भी बातचीत कर ली. CINTAA और CAWT के बीच प्रस्तावित MOU को लेकर AGM में चर्चा हुई थी. CINTAA ने 2026 में CAWT की मदद की थी, जब उन्हें यह जमीन मिली थी. हमारे सदस्य मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ शो किए और फंड जुटाने में मदद की थी. जॉनी लीवर ने भी 2010 में कुछ कार्यक्रम और शो आयोजित किए थे. उसके बाद से सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर ट्रस्ट ने कोई फंड जुटाने का काम नहीं किया. इसलिए हमने उनकी मदद करने के बारे में सोचा. पिछले दो से ढाई वर्षों में जब MOU बनाने की बात हुई, तो हमें पता चला कि जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती थी, वो कहते थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं.'

पूनम ढिल्लों की गाड़ी की तलाशी पर भी हुई बहस

एक दूसरे वीडियो में पूनम ढिल्लों अपनी गाड़ी की तलाशी लिए जाने पर सवाल करती नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुनिका सदानंद ने रिकॉर्ड किया था. इसी दौरान दोनों के बीच बहस भी होती दिखाई दी. मामला बढ़ता देख पुलिस ने स्टार्स को जमकर फटकार लगाई.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Thikana (@bollywood_thikana)

पुलिस ने कहा, 'मुझे इस तरह बात करते हुए भी बुरा लग रहा है. हम झुग्गी में रहने वाले लोगों से भी इस तरह बात नहीं करते. अपनी इज्जत का तो ख्याल रखिए. लोग आपको देख रहे हैं. सभी लोग अपने-अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं. कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. अगर कोई और होता तो मैं थप्पड़ मार देता, लेकिन मैं आप सबका सम्मान करता हूं, लेकिन इसकी एक सीमा है.'

उपासना सिंह ने भी पुलिस से की बात

एक वीडियो में उपासना सिंह पुलिस से उन पेपर्स को वापस मंगाने की बात करती नजर आती हैं, जिन्हें कथित तौर पर पहले ही भेज दिया गया था. इस पर पुलिस ने साफ कहा कि पेपर्स मंगाना उनका काम नहीं है. पुलिस ने कहा कि अगर किसी ने कागजात के साथ छेड़छाड़ की है, तो लेबर कमीशन उनसे उन दस्तावेजों को पेश करने के लिए कहेगा. इस दौरान CINTAA के सदस्य पुलिस के साथ-साथ एक-दूसरे से भी बहस करते रहे. कुनिका सदानंद लगातार इस बात का जिक्र करती नजर आईं कि चुनाव घोषित होने की वजह से उन्हें ऑफिस में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Thikana (@bollywood_thikana)

CINTAA में पहले से चल रहा है विवाद

बता दें कि CINTAA में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है. अगस्त में 21 सदस्यों वाली निर्वाचित कमेटी के 8 सदस्यों समेत कुल 11 लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद इन सदस्यों ने एक संयुक्त पत्र जारी कर एसोसिएशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे. उनका कहना था कि एसोसिएशन में फैसले सामूहिक तौर पर नहीं लिए जा रहे हैं और सदस्यों से भी सही तरीके से सलाह नहीं ली जा रही है.

उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि एसोसिएशन अपने संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है. इसके बाद उपासना सिंह ने कहा था कि निर्वाचित कमेटी के 50 फीसदी सदस्यों के इस्तीफा देने के बाद कमेटी भंग हो गई है. हालांकि, पूनम ढिल्लों ने उपासना के इस दावे पर आपत्ति जताई थी. इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता नजर आया.

ये भी पढ़ें:-सूर्या की 200 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली 'विश्वनाथ एंड सन्स' OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?