इस शुक्रवार ओटीटी लाइन अप काफी धमाकेदार है. दरअसल आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की दिलचस्प कहानी से लेकर जबरदस्त क्राइम थ्रिलर तक शुक्रवार को अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं. अगर आप अपने वीकेंड को घर बैठे एंटरेटनमेंट से भरपूर बनाना चाहते हैं तो फ्राइडे, 11 सितंबर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इन फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट यहां चेक कर लें.

घमासान

यह बुंदेलखंड की ऊबड़-खाबड़ घाटियों पर आधारित एक क्राइम ड्रामा है. तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक सख्त पुलिस अफसर और 'महाराज' नाम के एक बेरहम डकैत लीडर (जिसका किरदार अरशद वारसी ने निभाया है) के बीच खतरनाक चूहे-बिल्ली के खेल की कहानी है. ये फ्राइडे को जी5 पर स्ट्रीमिंग होना शुरू हो गई है.





द रेवोल्यूशनरीज

भुवन बाम की सीरीज, 'द रेवोल्यूशनरीज़', एक ऐतिहासिक ड्रामा है. यह उन युवा भारतीय क्रांतिकारियों की गुप्त साजिशों, संघर्षों और व बलिदानों पर आधारित है, जिनका मानना ​​था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए हिंसा या प्रतिरोध जरूरी था. ये शुक्रवार को यानी आज प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है.





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विश्वनाथ एंड संस

सूर्या और ममिता बैजू स्टारर यह रोमांटिक फैमिली ड्रामा एक अमीर, 40 साल के सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ओलंपिक पिस्टल शूटर की कहानी है, जो अकेले ही खुशी-खुशी रह रहा है. कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब संजय, मैडी नाम की सरोगेट मदर के जरिए पिता बनता है. इसे फ्राइडे यानी आज से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.





प्रिंस ऑफ मॉलीवुड

ये मलयालम कॉमेडी-ड्रामा सीरीज फिरोज की कहानी है, जिसका किरदार डेन डेविस ने निभाया है. फिरोज मॉलीवुड में फिल्म स्टार बनना चाहता है और अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए अपने परिवार के बिनेस से दूर हो जाता है. ये जियो हॉटस्टार पर फ्राइडे को रिलीज हो गई है.





गो टीम!

यह एक स्पैनिश डार्क कॉमेडी फिल्म है. इसकी कहानी 'टियो मोचालेस' के बारे में है, जो कभी स्पैनिश चीज इंडस्ट्री में सबसे आगे थी, लेकिन आज यह एक कमजोर और संघर्ष कर रही कंपनी बन गई है. इसे नेटफ्लिक्स पर फ्राइडे यानी आज से स्ट्रीम कर सकते हैं.





स्टोलन हर्टबीट्स

यह एक सुपरनैचुरल मेडिकल थ्रिलर सीरीज है जो एनाबेल नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है. उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है और वह कोमा में चली जाती है. जब उसकी बॉडी अस्पताल के बिस्तर पर बेबस पड़ी होती है, तो उसकी चेतना ज़िंदगी और मौत के बीच एक सुपरनैचुरल स्थिति में पहुंच जाती है. ये शुक्रवार, 11 सितंबर के नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.

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