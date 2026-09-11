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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

'घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

Friday OTT Release 11th September: फ्राइडे को यानी आज ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर 6 नई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं. इन्हें आप वीकेंड पर बिंज वॉच कर सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 11 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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इस शुक्रवार ओटीटी लाइन अप काफी धमाकेदार है. दरअसल आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की दिलचस्प कहानी से लेकर जबरदस्त क्राइम थ्रिलर तक शुक्रवार को अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं. अगर आप अपने वीकेंड को घर बैठे एंटरेटनमेंट से भरपूर बनाना चाहते हैं तो फ्राइडे, 11 सितंबर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इन फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट यहां चेक कर लें.

घमासान
यह बुंदेलखंड की ऊबड़-खाबड़ घाटियों पर आधारित एक क्राइम ड्रामा है. तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक सख्त पुलिस अफसर और 'महाराज' नाम के एक बेरहम डकैत लीडर (जिसका किरदार अरशद वारसी ने निभाया है) के बीच खतरनाक चूहे-बिल्ली के खेल की कहानी है. ये फ्राइडे को जी5 पर स्ट्रीमिंग होना शुरू हो गई है.


घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

द रेवोल्यूशनरीज
भुवन बाम की सीरीज, 'द रेवोल्यूशनरीज़', एक ऐतिहासिक ड्रामा है. यह उन युवा भारतीय क्रांतिकारियों की गुप्त साजिशों, संघर्षों और व बलिदानों पर आधारित है, जिनका मानना ​​था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए हिंसा या प्रतिरोध जरूरी था. ये शुक्रवार को यानी आज प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है.


घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

ये भी पढ़ें:-अक्षय और सैफ की 'हैवान' ने जीता लोगों का दिल, बोले- हिट है ये क्राइम थ्रिलर

विश्वनाथ एंड संस
सूर्या और ममिता बैजू स्टारर यह रोमांटिक फैमिली ड्रामा एक अमीर, 40 साल के सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ओलंपिक पिस्टल शूटर की कहानी है, जो अकेले ही खुशी-खुशी रह रहा है. कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब संजय, मैडी नाम की सरोगेट मदर के जरिए पिता बनता है. इसे फ्राइडे यानी आज से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.


घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

प्रिंस ऑफ मॉलीवुड
ये मलयालम कॉमेडी-ड्रामा सीरीज फिरोज की कहानी है, जिसका किरदार डेन डेविस ने निभाया है. फिरोज मॉलीवुड में फिल्म स्टार बनना चाहता है और अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए अपने परिवार के बिनेस से दूर हो जाता है. ये जियो हॉटस्टार पर फ्राइडे को रिलीज हो गई है.


घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

गो टीम!
यह एक स्पैनिश डार्क कॉमेडी फिल्म है. इसकी कहानी 'टियो मोचालेस' के बारे में है, जो कभी स्पैनिश चीज इंडस्ट्री में सबसे आगे थी, लेकिन आज यह एक कमजोर और संघर्ष कर रही कंपनी बन गई है. इसे नेटफ्लिक्स पर फ्राइडे यानी आज से स्ट्रीम कर सकते हैं.


घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

स्टोलन हर्टबीट्स
यह एक सुपरनैचुरल मेडिकल थ्रिलर सीरीज है जो एनाबेल नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है. उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है और वह कोमा में चली जाती है. जब उसकी बॉडी अस्पताल के बिस्तर पर बेबस पड़ी होती है, तो उसकी चेतना ज़िंदगी और मौत के बीच एक सुपरनैचुरल स्थिति में पहुंच जाती है. ये शुक्रवार, 11 सितंबर के नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.

ये भी पढ़ें:-आ गया 'हैवान' का फर्स्ट रिव्यू, अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग

 

Published at : 11 Sep 2026 01:53 PM (IST)
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Friday OTT Release
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